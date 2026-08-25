Türkiye ve Suriye hakkında İsrail'de meydana gelen gelişmeler ve katil, terörist Netanyahu'nun açıklamaları; daha evvel defalarca yazdığımız, söylediğimiz gerçekleri bir kez daha hatırlatmamızı zorunlu kılıyor. Ayrıca mutlaka sormamız gerekiyor, İsrail halkı Netanyahu gibi mi düşünüyor? Sorumuza kendimiz cevap vermeye çalışalım... Maalesef İsrail'deki ve dünyadaki Yahudilerin ezici bir çoğunluğu katil, terörist ve işgalci Netanyahu ile aynı düşünce, ruh ve inanç iklimine sahiptirler...

Asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız: Katil ve terörist İsrail, bu azgın kavim Yahudiler; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hak iddia ediyor ve edecektir. Bu tespit bir masal, paranoya, vesvese değildir. Siyonist Yahudiler, kutsal metinleri tahrif etmişler ve hüküm uydurmuşlar, ülkemiz topraklarının kendilerine vaat edildiğine inanıyorlar... Yani Türkiye'yi bölmeyi, parçalamayı ve Kayseri Pınarbaşı dahil, bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamına çökmeyi kendilerine din yapmışlar... Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişler... Dolayısıyla bu konu, sadece muhafazakâr, dindar Müslümanları değil, Türkiye'de nefes alan herkesi ilgilendirmek zorundadır...

SİYONİSTLER, TÜRKİYE'YE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ZATEN SALDIRDI...

Zaten İsrail, bizzat devlet olarak değil, kiralık katilleri, yönettiği terör örgütleri ile Türkiye'ye yıllardır saldırmaktadır. Tek fark; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile nizami orduları ile değil, terör örgütleri ve teröristler aracılığı ile savaşmalarıdır... Silah veriyorlar... Mühimmat veriyorlar... Taktik ve strateji öğretiyorlar... Orduları ve askerleri ile değil, aşağılık katillerle, terör örgütleri ile saldırıyorlar. ABD ise bu vekâlet savaşlarında İSRAİL ile beraberdirler... Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini, bu iki devlet yapmaktadır. İsrail'in son Suriye saldırısı ve orada katil, terörist Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar, karşı saldırı hakkını, Türkiye'ye vermiştir.

İsrail'e ve vekil güçlerine karşı örtülü saldırılar gündemde olmalıdır. Dedik ya; İsrail Türkiye'ye karşı uzun süredir zaten saldırı hâlindedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ile; güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu saldırıları da defedecektir inşallah.

NETANYAHU'YU DURDURMAK ÖNCE YAHUDİLERİN GÖREVİ

Fikrimizi hemen söyleyelim... Katil, terörist Netanyahu'nun, durdurulması, en önce İsrail'in ve dünyadaki aklı başında, sağduyu sahibi Yahudilerin görevi ve sorumluluğu olmalı... Dünyada şu anda İsrail kadar çok nefret edilen başka bir ülke ve millet yok... İsrail'in dizginlerini elinde tuttuğunu zannettiğimiz ABD, Siyonist Yahudileri durdurabilir mi...? Sizce İsrail mi Amerika'yı yoksa Amerika mı İsrail'i kontrol ediyor? Haçlı/Siyonist ittifakı gözü dönerse Trump'ı bile ortadan kaldırır. ABD Kongresi, CIA, Pentagon, medya, iş ve finans dünyası, Hollywood ve üniversiteler İsrail'in emri altında...