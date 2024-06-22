YAZ sıcak, CHP'nin içi daha sıcak. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler en çok 'CHP'de Değişim' diye yola çıkan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i şaşırttı.

Kılıçdaroğlu'nu kederlere gark etmişti. Dün bir, bugün iki derler, yerel seçimin üzerinden 80 gün gibi çok kısa bir süre geçti, CHP'de Genel Başkanlık manevraları yeniden başladı. Bir taraftan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlık için çalışmalarına hız verdi. Diğer taraftan, İmamoğlu da, CHP'de Genel Başkan olma sevdası CHP'de ateşi arttırdı. 6-9 Eylül'de Sivas'ta yapılması planlanan CHP Tüzük Kurultayında kılıçların yeniden çekilmesi, tüzük kurultayının SEÇİMLİ PARTİ MECLİSİ toplantısına evrilmesi enine boyuna gündeme girdi.

Belli ki Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa doymamış. Özgür Özel'in, Başkan Erdoğan'la buluşmasından, siyasetin yumuşatılmasından rahatsız.

İlk anda, Cumhurbaşkanımız ile, 'müzakere edilmez, mücadele edilir' diye negatif çıkış yapmıştı, giderek 'Özel'i nasıl deviririm?' tezgahlarını çalıştırmaya yönelmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun Kasım 2023 kurultayında, kendisini destekleyen 500 delege, 57 il başkanı ve 60 milletvekiline güvenerek, Sivas Tüzük Kurultayını, Seçimli Parti Meclisi toplantısına çevirmeye karar verdiği belirtiliyor. CHP içinde Kılıçdaroğlu'na hala desteği olan teşkilattan, Özel'in Genel Başkanlığını tahkim etme çalışmaları marjında, normalleşme adımlarına tepkilerin olduğunu duyuyorduk.

Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle beraber CHP'deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda aldığı bilgiler doğrultusunda, ÖZGÜR ÖZEL'İ

DEVİRME, YENİDEN

GENEL BAŞKAN OLMA sevdasının canlandığı konuşuluyor. Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar yaptığı, sıkışmışlıktan kurtulma yollarını aradığı da kulislere yansıdı.

KILIÇDAROĞLU ILE

İMAMOĞLU BARIŞMAZ

CHP'de entrika gerçekten bitmez. Önceki günlerde CHP'nin iç dünyasını karıştıran bir gelişme oldu.

Kendisini deviren İmamoğlu'nu bir türlü affetmeyen, telefonlarına çıkmayan, seçimi kazanmasını bile tebrik etmeyen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu bir araya getirmeye yönelik manidar bir hareketlenme oldu.

Özel'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yürüttüğü SİYASETTE YUMUŞAMA sürecini hazmedemeyen CHP'nin üst yönetimindeki bir isim, Özel'i devirmek için İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirme yönünde temaslar yaptığı kulislere yansımıştı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na kırgın olduğu bilinirken, sırtındaki en büyük hançer olarak İmamoğlu'nu gördüğü bir süreçte, CHP'de aktif görevi olan bir isim Kılıçdaroğlu'na giderek İmamoğlu ile görüşmesi ve eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilerek Özel'in karşısına İmamoğlu'nun çıkarılması önerisi CHP'nin içini çok ısıtmış durumda.

Yani, CHP'de gerçekten BİTMEZE ÇOK İYİ

BİR ÖRNEK. Peki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile beraber Özel'i devirmeye soyunur mu? Kılıçdaroğlu, kendisi gelir, İmamoğlu'nu Genel Başkanlığa getirmeye asla soyunmaz.

HANÇERLEYENLERİ

AFFETMEZ. Peki, İmamoğlu, Özel'i devirmek isterse başarılı olur mu? Şu andaki pozisyonlarına göre isterse, devirir. Elindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğu ona kurultayı kazandırabilir.

Eylül ayı tüzük kurultayında SEÇİMLİ PARTİ MECLİSİ

ÇIKIŞI gerçekleşir mi?

Kılıçdaroğlu, bunu sağlamak istiyor. Bu noktadan sonra, bir bakarız, CHP'de olağanüstü kurultay patlar. Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu çıkar, Özgür Özel, arada ADETA sandviç durumu bile olabilir.

Önümüzdeki günlerde CHP ile ilgili en çok konuşulacak konuların başında SİVAS TÜZÜK KURULTAYI geliyor. Sivas çok ses getirecek savaşa sahne olabilir.

İYİ PARTİ'DE DE

DERVİŞOGLU'NU

DEVİRME HAZIRLIKLARI

Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanlığını bıraktı.

Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan seçildi ama İP GIRDAPTAN kurtulamadı.

İyi Parti'nin milletvekillerini transfer etmek için birçok parti perde arkasında çalışıyor. İyi Parti'nin içi de çok sıcak. Her an patlama olabilir. Genel Başkanlık seçimlerini kıl payı kaybeden Koray Aydın'ın sıkıntılı olduğu, olası gelişmelerde rol alacağı konuşuluyor.

Aydın ekibiyle birlikte istifa edebilir. Yaptığım görüşmeler sonucu, bu doğru değil.

Aydın, olağanüstü kongre için zamanlama yapıyor.

Bayramdan önce İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in, 'kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı' gerekçesiyle partisinden istifa etmesiyle, İYİ Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 44 olan TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düşmüştü. Bunun yanı sıra il örgütlerinden Akşener'in fotoğraflarının indirilmesini istediği için kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un da ihraç sürecini beklemeden önümüzdeki günlerde İYİ Parti'den istifa edeceği belirtiliyor. Aydın'ın yeni bir yol haritası çizmek için yakın çalışma arkadaşlarıyla çalıştığı bir süreç devam ederken, Dervişoğlu'nun eşi ile beraber Akşener'in BAYRAM ZİYARETİ yapması dikkatleri çekti.

Akşener ve Dervişoğlu'nun, İP'in geleceğine ilişkin fikir teatisinde bulundukları, olası istifaları önleme, yeni hamleler yapma kararı aldıkları öğrenildi. TBMM'nin Ekim'de açılmasından sonra, yaklaşık 10-15 milletvekilinin istifa edebileceği konuşulurken, Aydın'ın olağanüstü kongre için atağa geçeceği belirtiliyor.

YARIN: ABDULLAH

GÜL NEREYE

OYNUYOR?