BAŞKAN Tayyip Erdoğan Temmuz ayında Asya'dan Amerika'ya, Azerbaycan'dan KKTC'ye kadar müthiş diplomatik hamlelere hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan diplomatik hamlelerine giderken, çantasında tarihe geçecek KÜRESEL DOSYALAR olacak.

Başkan Erdoğan'ın baş döndürecek zirveler ve ikili baş başa görüşmeler trafiği sırasıyla şöyle:

3-4 TEMMUZ'DA ASTANA-BRICS: Başkan Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü- BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek.

Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi Cinping ile küresel-bölgesel konuları konuşacak.

5-6 TEMMUZ'DA AZERBAYCAN-SUŞA.

Başkan Erdoğan, Astana'nın ardından Azerbaycan'a geçecek. Şuşa'da düzenlenecek olan TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI

Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede Hazar gazının Türkiye üzerinden Batı'ya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, ikinci Karabağ operasyonunun ardından bölgedeki normalleşme adımları mercek altına alınacak.

9-11 TEMMUZ'DA WASHİNGTON NATO ZİRVESİ: Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Washington'a gidecek.

ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz, İngıltere Başbakanı Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer NATO ülkeleri liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunacak.

NATO 75. Yıldönümü Zirvesi'nin en sıcak gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Başkan Erdoğan'ın ittifak liderlerinin dikkatini özellikle Siyonist Netanyahu'nun Filistin'e karşı uygulamakta olduğu soykırım ve vahşete çekecek. Ateşkes için Türkiye formülünü açıklayacak.

20 TEMMUZ'DA KKTC'DE: Başkan Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere siyasi partilerimizin liderleriyle beraber törenlere katılacak.

KKTC Meclisi'nde konuşacak.

KIBRIS TÜRK DEVLETİ'ne giden yol haritası mesajı gündemde yerini alacak.

Zirveler içinde, Astana-BRICS önemli parametler içeriyor. Özellikle Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatları bağlamında...

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana- BRICS zirvesi marjında yapacağı baş başa görüşmenin Türkiye'nin yakın coğrafyasına yönelik derin gelişmelere konu olması söz konusu...

Başkan Erdoğan'ın Astana Çantası'nda bulunacak dosyalar gelecek ayları ve yılları çok etkileyecek parametreleri BARINDIRIYOR.

SUŞA ZİRVESİ'NİN ŞİFRELERİ: Başkan Erdoğan'ın, Astana-BRICS Zirvesİ ardından AZERBAYCAN'da SUŞA ZİRVESİ'ne katılması başlı başına derin mesajlar içeriyor.

Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının kültür başkenti Şuşa, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı. Aziz şehir SUŞA... Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleri nedeniyle "Azerbaycan müziğinin beşiği" diye de nitelendiriliyor.

Şehir, asırlar boyunca Güney Kafkasya'nın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi.

Azerbaycan'ın dinmeyen acısıydı SUŞA.

Başkan Erdoğan-Aliyev kardeşliği Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı 28 yıllık işgalden kurtardı.

Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın, Türkler'in incisidir.

28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" demişti.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de Şuşa'yı "Bu, Azerbaycan halkının, atalarımızın yarattığı büyük bir anıttır. Şuşa, sadece Şuşa halkı için değil, tüm Azerbaycanlılar ve Türkler için aziz şehir, aziz kale, aziz anıttır" sözleriyle anlatmıştı.

SONUÇ: Amerika Birleşik Devletleri giderek 20. Yüzyıl egemenliğini kaybederken Başkan Erdoğan, TÜRK BİRLEŞİK

DEVLETLERİ oluşumu için müthiş jeopolitik hamleler yapıyor...

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve KIBRIS TÜRK DEVLETİ, (7 DEVLET 1 MİLLET) 21. Yüzyıl'ın en güçlü EKSENİ olarak gelişiyor.

EVET. Başkan Tayyip Erdoğan Asya'dan Amerika'ya, Azerbaycan'dan KKTC'ye müthiş diplomatik hamlelere imza atarken, TÜRKİYE'NİN,

BÖLGESEL GÜÇ- KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜNÜ YENİ MEVZİLERE TAŞIYOR. TÜRKİYE EMİN ADIMLARLA KÜRESEL LİDER OLMA YOLUNA

DEVAM EDİYOR.