BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci doğum günü kutlu olsun...ALLAH UZUN ÖMÜR, SAĞLIK VERSİN. MİLLET YOLUNDA HİZMETLERİNİN DEVAMINI NİYAZ EDİYORUZ.

Kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Helal olsun kardeşimiz Aliyev'e. Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajı candan, içten ve çok anlamlı ifadeler içeriyor:

Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır. Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz.

Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur.

Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır." Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla 'tek millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.



BİR MİLLET İKİ DEVLET...

Evet Başkan Erdoğan ile Aliyev'in kardeşliği tarihe yön veriyor.

Erdoğan ve Aliyev dağıtılmış Türk devletlerini birleştirdi. Yeni Dünya Düzeni'nde güneş yeniden Asya'dan doğuyor. Türk Devletler Birliği 21'inci Yüzyıl'ın jepolitiğine yön veriyor. İki liderin kardeşliği, Kafkasya'yı canlandırıyor.

Zengezur Koridoru, Azeybaycan ile Türkiye'yi birleştiriyor.

Zengezur'dan geçecek demiryolları, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Asya ile Avrupa'yı bağlıyor. Bitmedi. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu Asya Türk devletlerini ve küresel güç Çin'in bir diğer hayat damarı.

Türkiye ve Azerbaycan, Gürcistan ile ortak Karadeniz Kargo sistemini kuracak. Türkmenistan doğal gazı Azerbaycan ile beraber Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya ulaşacak. Yeni bir düzen ve BÜYÜK TÜRKİYE geliyor.

Sonuç: Başkan Erdoğan ve Aliyev kardeşliği önümüzdeki süreçte öyle bir jeopolitik hedefe ulaşacak ki kardeşlerimiz Azerbaycan, 7 Türk devleti ile birlikte Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyınca Bakü Akdeniz'le buluşacak. Kardeşimiz Aliyev'e de uzun ömürler diliyoruz.

GRAND PROJE "7 DEVLET BİR MİLLET" olacak... YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN VE BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ...