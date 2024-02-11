Öncelikli olarak AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında yapılan programa yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. BAŞKAN ERDOĞAN ve AK PARTİ, Türkiye'ye çağ atlatırken, piyon yerine BÜYÜK OYUNCU olmamızı sağladı. Yine aynı mahfiller harekete geçti. Ancak bu saldırılarla BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durduracaklarını sanan alçaklar, şunu hiçbir zaman unutmasınlar. TÜRKİYE artık çapulculara, teröristlere boyun eğecek ÜLKE değil. YEREL Seçimlere gelirsek, CHP'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÜÇ BAŞLI CHP'de eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ve devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürtüşmeler devam ediyor.

Aday değiştirmeden kupon belediye paylaşımına, oda kavgalarından Parti Meclisi ertelemeleri ve program değiştirmeye kadar KAOS SÜRÜYOR.

Derin ABD'nin aparatı PKK teröristleri HDP-DEM, Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olmasını engelledi. Düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı çıkartırlarken, İzmir, Adana, Mersin adaylarını açıklamadılar.

1) Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in söz konusu duyurudan önce yaptığı bir temas ise dikkat çekti.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, DEM'in Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

2) HDP-DEM, başta İstanbul olmak üzere adaylarını, eş başkanları değil, parti sözcüsü açıkladı. Yani düşük profilli açıklama.

3) Adayları açıklayan DEM sözcüsü soru almadan salondan kaçtı.

4) Kandil'in emriyle HDP-DEM düşük profilli bir aday çıkararak CHP ile bazı ilçelerde pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açmaya yöneldi.

5) CHP, PM'yi yarına erteleyerek, DEM'in düşük profilli aday karşılığı Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet almayı kabul etti.

Cuma günü, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bunu öğrenen Özgür Özel, Soyer'i Genel Merkez'e davet etti.

Soyer'e 'beraber çalışalım" teklifinde bulundu. Soyer de bu teklifi reddettiğini bizzat kendi açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay adaylığı çok tartışılan Lütfü Savaş ile ilgili son anket istedi.

"Oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 30.2'de kaldı. Ankara kulislerinde Savaş'ın İmamoğlu'na yakın olduğu için Parti Meclisi'nde destek bulduğu konuşuluyor. Ancak yarın Parti Meclisi'nde Savaş'ın adaylığı geri alınabilir. Hatta bu ihtimal daha güçlü.

Ekrem İmamoğlu, DEM'de etkili olan isimlerle yaptığı gizli görüşmelerde, seçim sonuna kadar yakın görünmeme kararı aldılar. Hatta PKK'yı eleştirebileceğini bu durumdan DEM'in rahatsız olmaması gerektiğini bizzat söyledi. İmamoğlu tüm planını algı üzerine yaptığı için hizmet konusunu umursamıyor. İstanbul'da yaşanan sorunların tamamını görmezden geliyor.

O kendi tanıtımını yapıyor hem de milyarlarca liraya. Deprem konusuna 5 yılda ayırdığı paradan daha fazla seçim kampanyasına ayırdı. Çünkü deprem çalışmaları da kentsel dönüşüm de İmamoğlu'nun ilgi alanının dışında.

"100 bin daire yapacağım" dedikten sonra 5 yılda 3 bin daire yapan birinin sözüne nasıl güveneceğiz? Ya da deprem konusundaki sözlerine...



SONUÇ: HDP-DEM'in son açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da STRATEJİK OYLA destek ve CHP ile arka plan pazarlıkları kapısını açık bırakması olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu plan bakalım bu kez işleyecek mi? Çünkü DEM'de İmamoğlu'nun özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde verilen sözlerin karşılanmadığı 5 yılda görüldü. İşte DEM'in bazı üyeleri İmamoğlu'nun verdiği sözlere güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor. Sizce de İmamoğlu'nun sözleri güvenilir mi!