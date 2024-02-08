Terör suçundan tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde bulunan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Belediye Başkanlığı için HDP-DEM Parti adaylığından çekilmesinin ardındaki gerçek nedir?

Siyasi kulislerde, Başak Demirtaş'ın aniden aday oluşu ve aniden geri çekilmesinin ardında DEM'de yaşanan savaş var. Selahattin Demirtaş artık partiye hakim değil. Ancak son bir hamle olarak eşinin İstanbul adaylığı adımını ortaya attı. Adaylığı da iç siyasetten dış mahfillere kadar geniş bir çevreyi dalgalandırdı.

İçten ve dıştan gelen sızıntılara göre, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinde Derin Amerika'nın aparatı Kandil katillerinin emirleri var.

DEM 3'e bölündü. HDP-DEM, CHP ile arka kapılarda İstanbul'da ADAY ÇIKARMAMA konusunda görüşmeler yaparken, Başak Demirtaş aniden "İSTANBUL'DAN ADAY OLABİLİRİM" dedi. CHP ile anlaşan Kandil, büyük sıkıntıya girdi.

Üçe bölünen HDP-DEM Parti'deki Demirtaş bağlantılı olarak yapılan tartışmalarda yaklaşım farkları şöyleydi:

1. Demirtaş dayatmasını kabul etmeyelim, kendi istediğimiz adayı çıkartalım diyenler… 2. Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler… 3. Hiç aday çıkarmayalım diyenler… HDP-DEM Parti'de kafalar karışıkken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Parti Meclisi de pazarlığa konu olan İstanbul Esenyurt ve Adalar, Mersin Akdeniz, Adana Çukurova adaylarını erteliyordu.

HDP-DEM pazar günü İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. Manidar bir karar alarak açıklamayı 9 ŞUBAT'A bıraktı. Bu durum CHP ile pazsarlığı yüksetme olarak algılandı.

Pazartesi günü, HDP-DEM yönetimi Başak Demirtaş'la acil bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi sağlandı. Çünkü, Kandil, Başak Demirtaş'ın adaylığının Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesini engelleme ihtimalinin olduğunu düşünüyordu. Demirtaş da CHP tarafından verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle, CHP'ye destek olmak istemiyordu. Aslında iki tarafında planı açıktı. Kandil'ten korkan Demirtaş ailesi geri adım atma kararı aldı.

Yüksek ihtimalle HDP İstanbul'da aday çıkartacak. Ancak düşük profilli bu aday, kendi seçmenin İmamoğlu'na kaymasına neden olacak.

Yani OYUN İÇİNDE OYUN VAR.

Başak Demirtaş'ın adaylığını açıkladığı günlerden sonra, düne kadar Selahattin Demirtaş'a akıl hocalığı yapan Türk solu-eski marksistler ağırlıklı kesim ne hikmetse aday çıkartılacaksa da bunun Başak Demirtaş olmaması gerektiğini söylüyorlardı. Bu kampanyalara, HDP-DEM içinde aday çıkarmamayı düşünen, Kürt kanatlarda destek veriyordu. CHP şayet DEM Parti'nin teklifine "evet" derse ittifak gerçekleşir. Ancak gizli bir anlaşmanın yapıldığı artık yadsınamaz bir gerçek. DEM'in yaptırdığı tüm anketlerde İstanbul için en yüksek oyu alacak adayın Başak Demirtaş olduğu kesinleşmişti. Şimdi düşük adayla İmamoğlu'na destek verecek olan DEM, kimseyi kandıramayacak.

SONUÇ: Derin Amerika'nın bir tarafı, Başak Demirtaş'ın üzerinin çizilmesini istedi. Bunu da Kandil yaptığı açıklama ile gösterdi. "CHP ile ittifak yapan" diyen Kandil, yine sinsi işbirliğini deşifre etti. Ancak bu kez işler istenildiği gibi yürümeyecek. Çünkü İYİ Parti seçmeni PKK ile birlik olan CHP'nin adayını asla desteklemeyecek. Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti adayı olması da aslında parti tabanından gelen, "Teröristlerle aynı ittifakta olmayalım" tavrının adımıydı.