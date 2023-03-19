Kılıçdaroğlu ile HDPKK

ÖZELLİKLE 2015 seçimleri sürecinde CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile (Selahattin Demirtaş) HDPKK gizli gizli flört ediyorlardı. Kimseye çaktırmadıkları sanıyorlardı. 2019 yerel seçimlerinde flört ettikleri açığa çıktı. Yer yer ayrıldıkları sanılıyordu, ama flört yine sürüyordu.

Yerel seçimler de başta olmak üzere kapalı kapılar ardında CHP-HDPKK flörtü sürüyordu, son aylarda adı sık sık 6'lı masanın içerisinde geçen HDP, en sonunda masanın altından çıkarak Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan edecekti.

Derin Amerika-Avrupa'nın kurguladığı altılı masa, 2023 seçimlerine yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarınca, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK ile nikâhlanmaya, aynı evde yaşamaya karar verdiler. CHP/HDPKK'nın kurmayları, nikâh günü olarak 18 MART 2023 gününü seçtiler, açıklamalar yapıldı. Ortalık karıştı. İngiltere-Fransa emperyalistlerini denize gömen, Türk ve Müslüman dünyanın en güzel bayramlarından biri olan,18 Mart Çanakkale Zaferi gününde görüşmek üzere (nikâh töreni düzenleme) bir garabet, küstah bir karar aldılar, VATANSEVERLER AYAĞA KALKTI.

Büyük tepki çekti. Aziz Milletimizin tepkisinden korkan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDPKK nikâh gününü ERTELEMEK ZORUNDA KALDILAR.

Şaşırdık mı? HAYIR.

Kemal Kılıçdaroğlu, GAFLARI ile meşhur. Birisi var ki, Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya Muharebesi' gafı yankı bulmuştu.

Tarih bilgisi-bilgisizliği konusunda kendisinin tartışılmasına konu olmuştu.

(14.09.2022)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adapazarı ilçesinde konuşma yaparken, ''Ankara sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyleyerek ''bir gafa daha imza atmıştı.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun gafına en sert şekilde karşılık vermiş "Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli mücadelemizin başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmek (Nikâhlanma günü) üzere HDPKK ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nü seçmesi, kurmaylarının ne kadar İLKESIZ-VİCDAN YOKSUNU olduğunu net ve açık ortaya çıkardı.

Kılıçdaroğlu'nun seçilen 18 Mart gününe, EVET demesi, tarih bilgisizliğinden tutun, acemiliğe, kurmaylarının ilkesiz oluşuna kadar bir sorgulamayı gerektirmektedir.

HEP BERABER DÜŞÜNELİM.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde, TÜRKİYEMİZ NE KADAR İLKESİZ-BECERİKSİZ KADROLAR ELİNE DÜŞMESİ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTIR. MİLLİ LİDER ERDOĞAN...

MİLLİ LİDER Başkan Erdoğan-Türkiye, 20 yıldır ülke olarak insanlığın sesi ve vicdanı oldu. Sessiz çoğunluğun sesini gür bir şekilde bütün uluslararası platformlarda dile getirdi. Bütün adaletsizliklere din, dil ve ırk ayırımı yapmadan dikkat çekti.

Suriyeli sığınmacılardan Myanmar'da yaşanan insanlık dışı muamelelere, Filistinli Müslümanların yaşadığı dramdan ve zulümden Yeni Zelanda'da yaşananlara, Batı'da zuhur eden İslam karşıtlığından, aşırılıktan ve göçmen karşıtlığından Afrika'da yaşananlara kadar her meseleye hep insani bir perspektiften yaklaştı.

Sürekli adil olmayı, adaletli davranmayı gözetti ve eşitsizlikleri gündeme getirerek Türk Devletleri'nin ve Müslüman dünyanın küresel sistemin vicdanı olarak hareket etti.

SONUÇ: 14 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlerden çok önemli bir farkı var. Bu seçimlerin anlam ve önemi şudur. 14 Mayıs seçimleri sadece Türkiye'yi kimin yöneteceğini değil, nasıl yönetileceğini, ekonomisinin nereye gideceğini, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalarda Türkiye'nin oynayacağı rolü ve Finlandiya ile İsveç'in NATO başvurularının kaderini de belirleyecek. MİLLİ LİDER ERDOĞAN'IN VIZYONU, BÜYÜK

TÜRKİYE-BAĞIMSIZ TÜRKİYE. KÜRESEL ÇETE DESTEKLİ KILIÇDAROĞLU'NUN VİZYONU, AVRUPA-NATO-IMF. Aziz Milletimiz, 14 Mayıs'ta MİLLİ LİDER ERDOĞAN İLE KÜRESEL ÇETE DESTEKLİ- KEMAL KILIÇDAROĞLU arasında karar verecek.