6 ARTI HDP MASASI'nın üstü bir alem, altı bir alem. Üstünde sahte gülücükler, sempati gösterileri, altında ise birbirlerinin gözünü oyacak durumdalar.
Tam bir Altı Kaval Üstü Şişhane deyimine çok güzel bir örnek.
Artık gizleyemiyorlar, saklayamıyorlar, üstünü örtemiyorlar, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI BİR HDP masasının altında bel atı vuruşları gün yüzüne çıkıyor.
UYSAL VE AKŞENER KRİZİ
İlk bel altı vuruşu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal yapmıştı. İkinci krizin adresi İyi Parti Başkanı Meral Akşener oldu. Önce, CHP ile HDP aşkından rahatsız olduğuna ilişkin demeçler başladı. Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi eleştiren konuşmaları rahatsızlık yarattı. Meral hanım geri adım attı, Ağıralioğlu'nu kızağa çekti. Akşener'in krizi, muhalefetin birinci parti olma, CHP'yi geçme, bu yolda parayla desteklenen bazı anket şirketlerinin İyi Parti'nin CHP'yi geçmeye çok yakın olduğuna ilişkin kurgu anketleri hızlandırması Kılıçdaroğlu ve Polit bürosunu çok rahatsız etti.
SON KRİZ: BABACAN İLE DAVUTOĞLU ARASINDA
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve DEVA) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi" diye konuştu. Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden biri olan Abdülkadir Baykay, Babacan'a yönelik ağır ifadeler kullanarak "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi. Yeni seçim kanunu TBMM'den geçtikten sonra Temel Karamollaoğlu da, "Seçim kanunuyla şartlar değişti.
Üçüncü ittifak olabilir" çıkışıyla gündeme gelmişti.
Karamollaoğlu'nun ardından Davutoğlu da ittifak içinde ittifak fikrine açıklık getirmiş, 'tek aday çıkaramazsak, altılı masa iki aday çıkarsın' demişti.
SONUÇ: Başkan Erdoğan, diplomatik zaferlerle yoluna devam ediyor, BÜYÜK TÜRKİYE için gece gündüz çalışıyor, 6 artı HDP masası ORTAK ADAYDA anlaşamıyor. Masa altında birbirlerinin ayaklarına basıyorlar. Ayrıca, altılı masanın partileri ayrı ayrı TOP SECRET anketlere başladı. Bu durum bile CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYA KARAR VEREN KILIÇDAROĞLU'NA, ALTILI MASANIN DESTEK VERMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açmaya çok uğraşan PKK'nın sıyası kolu HDP'nin terörden yargılanan hapishanede bulunan Selahattin Demirtaş çok ter döküyor ama altılı masadan TIK yok.
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Altılı masa altında bel altı vuruşları
6 ARTI HDP MASASI'nın üstü bir alem, altı bir alem. Üstünde sahte gülücükler, sempati gösterileri, altında ise birbirlerinin gözünü oyacak durumdalar.
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