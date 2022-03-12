BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda DÜNYANIN VİCDANI olarak konuştu.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlığın sesi olmuştu. Antalya'da da ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi olarak konuştu. Yıllardır, mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olmuştu. Başkan Erdoğan her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmemişti geri. Antalya'daki tarihi konuşmasıyla zalimlerin korkulu rüyası, milyonlarca sessiz duran insanlığın beklediği lider olduğunu bir kez daha gösterdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna ağlarken duyguları titreten bir konuşma yaptı. 18, 19 ve 20'inci yüzyıllarda emperyalist devletlerin dünya üzerindeki sömürgecilik anlayışının 21.
Yüzyıl'daki tezgahları aynen sürerken, dünyanın vicdanı olarak seslendi. Her sözü sessiz milyonların gür sesi olarak dünyada yankılanıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dobra dobra çıkıyor, GERÇEKLERİ TEK TEK AÇIKLIYOR.
Başkan Erdoğan, yıllardır haykırıyordu. "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" diyerek suskun milyonların sesi olarak Antalya'da da vicdanların dili oluyordu:
Sorunları büyüten, bu noktaya getiren sebepleri gözümüzden kaçırmamalıyız.
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan müesses nizam bunun arkasındadır. BM üyesi 193 ülkenin kaderini 5 ülkenin kaderine bırakan bu sistemin adaletsiz olduğu sizlerin de malumudur. Ukrayna krizi ile birlikte çok daha büyük açık ve yapısal problemlerin olduğu da ortaya çıkmıştır. Çatışanlardan biri daimi üye olunca sistem iflas bayrağını çekmiştir.
Alınan kararların bağlayıcı yönü olmayınca çatışmaları sonlandıracak hiçbir adım atılamamıştır. 141 üye 2 üyeye karşı oy kullanırken netice alınabildi mi? Alınamadı! Böyle bir adalet olur mu? Dünya 5'ten büyüktür diyerek günümüz şartlarına göre reform edilmelidir. Veto yetkisini elinde tutanlar gücü paylaşmaya yanaşmadığı için reform yapılamıyor. 15 tane geçici üye, 5 daimi üye. Bunlar komik geliyor.
Geçici üye olabilmek için lobi yapıyorlar. Ya olsan ne yazar, hiçbir faydası yok. Asıl o iş 5'ten birinde. O 5'ten biri ne derse o oluyor!
Başkan Erdoğan, 'Daha adil bir dünya mümkün' derken yeni dünya güvenlik mimarisi için sessiz milyonların düşüncelerine tercüman oluyordu.
Başkan Erdoğan Antalya'daki tarihi konuşmasında ağlayan Ukrayna'nın kalp atışlarını dillendirdi. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal ederken, konuşmayan, susan Batı'yı suçlayan sözleri önemliydi. Erdoğan, "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?" diye sorarken, "Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya" ifadeleri DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR sözlerinin ne kadar doğru olduğunu ifade ediyordu. Erdoğan, bu sözleriyle Kırım'a ses çıkarmayanların bugün ortaya çıkıp oynadıkları tiyatroyu net ve açık bir şekilde dünyaya gösteriyordu.
SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın Antalya konuşmasının finali muhteşemdi.
Dünyanın sessiz milyonlarının hislerine tercüman oluyordu. "BİZ YENİ HÜLAGÜLER İSTEMİYORUZ.
Türkiye olarak can kayıplarının önüne geçmek, barış ve istikrarı temin etmek için çaba harcıyoruz. Silahların bir an önce susması ve itidalin sağlanması en büyük temennimizdir" diye seslenerek insanlığın vicdanı olduğunu göstermişti.
Göstermeye de devam etmek kararlığını dünyaya ilan etti. Dünyanın vicdanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız.
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Dünyanın vicdanı Erdoğan
BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda DÜNYANIN VİCDANI olarak konuştu.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Dünyanın umudu Başkan Erdoğan 07 Mart 2022, Pazartesi RUSYA-UKRAYNA Savaşı sürüyor. ABD-Avrupa seyrediyor. Başkan Tayyip Erdoğan ise tarihi diplomatik hamlelerle Ukrayna'da...
- Erdoğan anahtarı 06 Mart 2022, Pazar RUSYA-UKRAYNA savaşı kilitlenmesini Başkan Erdoğan'ın anahtarının açmasının ardından acil olarak ateşkesin sağlanması...
- 28 Şubat altılısı 05 Mart 2022, Cumartesi ABD Başkanı Biden'ın süper "Altılısı"nın Bilkent'te yaptığı toplantı ses getirmedi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...
- 6 benzemez tiyatrosu 01 Mart 2022, Salı ABD Başkanı Biden'ın dostları, 28 Şubat darbesinin ruhunu yaşayan ve yaşatan Atlantikçi, Avrupacı Kemal Kılıçdaroğlu,...
- Ey Türk insanı inanılmazsın 28 Şubat 2022, Pazartesi UKRAYNA'DAN Türk milletine anlamlı mesaj: 'EY TÜRK İNSANI İNANILMAZSIN!' Türk vatandaşlarınca büyükelçiliğe bırakılan...