Sincar Kalkanı'nın şifreleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), geçen 24 Nisan Cumartesi günü Irak'ın Türkiye sınırına yakın noktalarındaki Avaşin Basyan-Zap-Metina bölgelerindeki PKK üslenmelerini hedef alacak şekilde Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım harekatları sürüyor. Harekatın hem kod isimleri hem de başlatıldığı gün, derin anlamı olan SEMBOLLERİ içinde barındırıyor. HAREKATIN KOD İSMİ: PENÇE ŞİMŞEK VE PENCE YILDIRIM



Meşhur HARBIYE MARŞIMIZ şu sözlerle başlar: Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız, Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız"



24 Nisan günüyle, Derin Amerika'nın aparatları, CIA tarafından satın alınmış bölücü terör örgütü PKK-PYD, açtığı çukurlara gömülüyor. boğuluyor. Uzun Yıllar boyunca Irak'ın Gara-Sincar ve Güneydoğu'da operasyonları yöneten Eski Özel Kuvvetler Komutanı E. Albay, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Savunma Koordinatörü Mithat Işık, Irak topraklarında gerçekleştirilen son müthiş harekatın şifrelerini verdi: Son operasyon 1997'de benim de katıldığım Şafak Harekatı'nın bir benzeridir. Askerlerimiz, 2019'da Pençe harekatı ile Hakurk ve Sidekan'a yerleşerek burada kalıcı üs teşkil etti. 2020'de Zap'ın batısına Pençe Kaplan operasyonu icra edildi. Operasyon yapılan Metina Dağı'nın batısında ve doğusunda TSK'ya ait unsurlar vardı. Tahkimat yaparken, Türkiye sınırına yakın olan bu bölgeler temizleniyor. Operasyonla Duhok - Amedya arasındaki yolunda güvenlik kuruluyor. Bu bölgede 150 civarında köy var. PKK'nın varlığı nedeniyle buradaki yol zaman zaman aksıyordu. Operasyonda buraları denetime alınıyor. Ardından Üzümlü- Amedya arasındaki sınır kapısının açılması ve ticaretin canlandırılması da hedeflerden birisidir."



SONUÇ: BÜYÜK TÜRKİYE, 21'inci yüzyılın akışını değiştiriyor. CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN liderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de ikinci Sevr'i çöpe attı. Kıbrıs, Libya Azerbaycan'da derin oyunları bozdu. Mavi vatan stratejisi ile AKDENİZ-EGE-KARADENİZ çatısı kuruldu. Suriye Fırat Kalkanı ile Derin Amerika-İsrail'in Irak-Suriye-Akdeniz PKK-PYD ve petrol koridoru paçavraya çevrildi. Büyük adımlar büyük düşüncelerle başlar. Türkiye Cumhuriyeti, artık masadaki piyon olmaktan çıktı. Oyun kuran bir Türkiye Cumhuriyeti, elbette korkutuyor.