Stratejik Ovaköy ısrarı

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, Irak'a yeni bir sınır kapısı (Ovaköy) açılması konusunda kararlılığını sürdürüyor. Son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'ya geldiğinde OVAKÖY konusunun masaya yatırıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bağdat'la her konuda anlaşmış olmasına rağmen, Ovaköy'den başlayıp Telafer üzerinden Bağdat'a uzanacak yeni güzergahın açılmasını engellemek için Amerikan ayak oyunları da sürüyor. Hattın devreye girmesiyle Sincar'ın by-pass edileceği gerçek.

Bölücü terör örgütü PKK'nın ağababası DERİN AMERİKA'nın bu projeyi engellemek için her adımı atacağı da biliniyor. TÜRKİYE'nin Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği çok başarılı jeopolitik hamlelerle ABDİsrail- PKK terör koridorunu paçavraya çevirmesi sonrasında Türkiye ve Irak için OVAKÖY-TELAFER-BAĞDAT hattı hayati önem kazandı. Bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN'ın, OVAKÖY sınır kapısının açılması konusundaki kararlılığının ne kadar isabetli olduğu da ortaya çıkıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük, Musul, Telafer, Erbil, Tuzhurmatu ve Diyala'yı içine alan Türkmenler'in yoğun yaşadığı bu coğrafyada Türkmenler'in siyasi örgütlenmesini amaçlıyor. Önümüzdeki 19 Ekim'de Irak'ta genel seçim yapılacak. TÜRKMENLER'in temsili açısından oldukça kritik bir eşik.

Çünkü yeni seçim yasası gereği Kerkük Arapların bulunduğu Batı, Kürtlerin bulunduğu Doğu, Türkmenler yanında Kürt ve Arapların da bulunduğu Merkez olarak üç seçim bölgesine ayrılıyor. Bu düzen içinde Türkmenler sadece merkez bölgede milletvekili çıkarma imkanı buluyor.

Bu sebeple Türkmenler'in birlik içinde tek bir liste ve az sayıda aday ile seçime girmesi ve önceki seçimlerde sandığa gitmemiş olan 150 BİN civarındaki ilave Türkmen'in sandığa götürülmesinin sağlanması şart.

SONUÇ: Türkmen kurumları ve siyasetinin eş zamanlı güçlendirilmesi, birbirini tamamlaması gerekiyor. Ruhu parçalanmış bir Irak'ta Türkmenler'in sımsıkı bir yumruk olması Ankara için de büyük önem arz ediyor. Irak'taki TÜRKMEN kardeşlerimiz, CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI'nın Irak seçim sürecini dikkatle ve titizlikle takip ettiğini, Türkiye'nin arkalarında olduğunu hissederek, seçimlere asılmanızı beklemektedir.