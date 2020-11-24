BÜLENT ERANDAÇ
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Manda zihniyeti hortladı
CHP her fırsatta ABD'de seçimin galibi Biden'a mesajlar göndermeye devam ediyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kesinleşmeyen seçimin sonucunu alelacele kutlamasından sonra şimdi de Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz, konuşarak Türkiye'yi karalayıp Biden'dan medet umdu... CHP zihniyetini anlatmak için, Ünal Çeviköz'e bakmak yeter. Biden'dan medet uman CHPÜnal Çeviköz'ün laflarına bakınca, CHP'yi Batı'nın arka bahçesi haline getiren derinlikli NETWORK apaçık ortaya çıkar. CHP'den eski Londra Büyükelçisi, Dışişlerinden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz'ün Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) toplantısındaki incilerini okuyunca şaşırdık mı? Hayır. Manidar mı? Çok manidar. Mandacılığın hortlamasına tanık olduk mu? EVET. Sık sık vurguluyoruz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'nin aşığıdır. Nereden biliyoruz? Eski ABD büyükelçileri ile kanka olmasından.
Derin ABD projelerine katılmasından.
Antiemperyalist, emperyalizme karşı istiklal savaşı vermiş Atatürk'ün kurduğu CHP, bugün emperyalist ABD'nin kuyruğuna takılmıştır. KADERİNİ BİDEN'A BAĞLAMIŞTIR:
Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan Ünal Çeviköz, Aziz Milletin gözünün içine baka baka çekinmeden, utanmadan, MANDACILIK TİYATROSUNDA ROL ALDI.
Şu laflara bakar mısınız? S-400'leri, CHP'nin liderlik edeceği hükümet aktive etmeyecek. CHP, NATO'nun stratejik konseptinin yeniden oluşturulması çabalarında aktif rol alacaktır. KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemiyoruz... CHP, Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılması gerektiğini düşünüyor. (Yani, Batı ne emrederse onu yapacağız.) BİDEN YÖNETİMİNDEN
BEKLENTİMİZ DEMOKRASİYE
VURGU YAPMASIDIR. (Biden daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirteceğiz, CHP'yi ve dostlarını iktidar yapacağız demişti. Aynen bunu bekliyoruz.) Bu sözlerin sahibi CHPÜnal Çeviköz'den bahsediyoruz.
Ağababalarının istediği gibi konuştuğu için elbette Batı başkentlerinde alkış almıştır.
Tanınmış Neo-Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Morton Abramowitz, Eric Edelman, Gülen hareketinin perde gerisindeki beyinleri, CIA'nın meşhur ajanları Graham Fuller'le ve Henri Barkey'le baş başa olmuş, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'nun adamının başka türlü konuşması mümkün değildir.
ABD'Yİ ÇOK SEVER... Yazık. Çok yazık. ABD-Biden'den iktidar bekleyen, emperyalist Batı'ya yar olanları, Aziz Milletimizin gereken dersi vereceğinden kuşkumuz yok. Atatürk'ün mandacılar hakkındaki düşüncelerini içeren konuşmasını, 'Mandacılık' zihniyetinin hortladığı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz: Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar. Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar!
Bu ne hayal ve ne gaflettir! Hayır beyefendiler hayır, manda yok, Ya istiklal ya ölüm var.
SONUÇ: TÜRKİYEMİZDE BUGÜN
MİLLİ OLANLARLA GAYRİ MİLLİ
OLANLARIN SAVAŞI VARDIR.
AZİZ MİLLET, 70 YILDIR CHP'Yİ
İKTİDAR YAPMADI. CHP'NİN
CİĞERİNİ BİLİYOR DA ONDAN.
Suriye'de, Libya'da ne işimiz var diyen ÜNAL ÇEVİKÖZ... Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da dalgalanan Türk bayraklarına bak.
Bağımsız Türkiye neymiş çok iyi anlatır.
ÇEVİKÖZ, SENİ ALKIŞLAYANLAR
WASHINGTON'DA BEKLİYOR.
ACELE ET, İYİ OLUR...
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