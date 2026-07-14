Ekrem Kızıltaş

Ahbap (Anadolu Halk ve Barış Platformu) ile ilgili son gelişmelerle, müzmin ya da sonradan olma muhaliflerin 6 Şubat Depremleri sonrası tekrarlayıp durdukları 'Ahbap var devlet yok!' sloganının tam bir zavallılık olduğu, bir kez daha netleşti.

Depremin ardından TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yanında diğer kurum ve kuruluşlarla 11 ilde 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere; yok dedikleri Devlet, toplam 455 bin 357 yapıyı tamamlayıp depremzedelere teslim ederken, var dedikleri Ahbap sus pus…

Her şey bir yana, deprem sonrası 460 konut yapma vaadiyle yardım kampanyası başlatmış ancak, hesaplarında biriken yaklaşık 160 milyon dolara rağmen Malatya'nın bazı ilçelerinde başlatabildiği 264 konutu bile teslim edememiş, Ahbap.

Husumetlerini muhalefet diye pazarlayanların, başlıca taleplerinden 'şeffaflık' kavramına Ahbap söz konusu olunca nedense sahip çıkmayışları, ibretlik.

Kim yaparsa yapsın, yardım faaliyetlerinin takdirle karşılanması temel insani bir esastır. Ancak, cirmine bakılmaksızın, 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulduğu 11 Haziran 1868'den beri efsanevi hizmetlerde bulunan Kızılay ile bile mukayese edilen Ahbap'ın, yardım konusunu paravan olarak kullandığı şüphesi ağır basıyor.

Yardım için toplanan külliyetli miktarda paranın, Ahbap Derneği yöneticilerinin sanal kumar oynamaları, bireysel harcamaları ve mülk edinmeleri için kullanıldığı iddiaları ve bunlara dair belgeler havada uçuşuyor.

Öyle az buz rakamlar da değil üstelik. 2020-2026 arası 990 milyon liralık sanal bahis oynanıp 390 milyon TL kaybedilmesi, önemli harcama kalemlerinden.

Yönetici asistanı birisinin hesabına aktarılan 120 milyon TL, gayrimenkul alımı için toplamda 2 milyon 750 bin dolarlık 3 senette kefil gösterilen Dernek hesabından çalışanlardan bazılarının IBAN hesapları kullanılarak yapılan milyonlarca liralık nakit akışı... Ve daha neler!..

Bahsi geçen Derneğin yöneticisi Haluk Levent'in son zamanlarda sıklıkla tekrarladığı, 'kuruş kuruş açıklayacağım' sözlerine rağmen, ana hatlarıyla olsun bilgi verilememesi, işlerin karışık olduğunu gösteriyor.

İşin içinde başka şeyler yoksa dernek adına, tartışmaları bitirebilecek, 'toplam olarak şu kadar yardım topladık ve şu şu alanlarda şu kadar harcadık' şeklinde kısa ve net bir açıklama yapılabilirdi. Bu, halen de yok. İddialara bakılırsa böyle bir açıklamanın yapılabilmesi de mümkün değil.

Yaşanan, vaktiyle sırf Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti husumetleri sebebiyle Ahbap'ı göklere çıkarıp başka Kızılay olmak üzere hizmet için cansiperane çalışan kurum ve kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalışanların tezlerinin tümüyle çöktüğünün açık bir ispatı.

Ders alacakları konusunda ise hiç ümit yok, ne yazık ki…