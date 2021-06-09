Telafi etmek daha zor…

Erken seçim tartışmaları bitmeden CHP'nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceği tartışmaları başladı.

Tartışmalar, HDP'nin ittifakla ilişkisinin şeffaf mı yoksa üstü kapalı mı devam edeceği noktasında odaklanıyor.

HDP'nin 'eğer şeffaflık olmayacaksa yetki paylaşımı ve katılım' talebinin neticesi, belirsiz. Gelişmeler, HDP'nin Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık, bakan yardımcılıkları yanında vali ve kaymakam atamalarında söz sahibi olma isteğinin, ittifaka da ağır geldiğini düşündürüyor.

Baraj açısından rahat olan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde açıkça beraber hareket etmekten yana ve CHP'nin de desteklediği 'tek aday' tezinde ısrarlı. Bu, meşruiyetleri açısından gerekli onlara göre. Ancak Akşener, ittifakın tek adayla, HDP'nin de kendi adayı ile seçime katılması gerektiğini düşünüyor.

HDP ile açık iş birliğinin sıkıntı doğurmayacağını düşünen CHP rahat. Bunun tabanda sıkıntı doğurabileceğini bilen İyi Parti ise, HDP'nin destek olacağı ama beraber gözükmeyecekleri bir formül peşinde.

Bu formülün ittifakın diğer üyelerine cazip gelen tarafları var. Ancak, milyonların oy kullanacağı seçimle ilgili evde yapılan hesapların çarşıya uyacağından onlar da şüpheli.

İttifak üyesi partiler arasında fikir ayrılıklarına sebep olan konu ile ilgili temel sıkıntı şu: Boşa koysalar dolmuyor, doluya koysalar almıyor…

İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çifte risk mevcut. İlki, aday olanın başkanlığını yaptığı belediyenin AK Parti'ye geçmesi. İttifak sebebi ile CHP'den fazla oy alacak adayın genel başkanlık yarışına girme ihtimali, daha büyük ikinci risk.

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemeyen Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ciddi ciddi düşünmesi de belki bununla ilgili. Kaybetse de partisinden fazla oy almış olarak genel başkanlığı biraz daha sürdürebilir böylelikle…

Millet İttifakının sıkıntılı geçeceğe benzeyen aday belirleme süreci, kendilerini ilgilendirir. Bizi ilgilendiren ise -Cenab-ı Hak korusun-, işbaşına gelirlerse yapacakları ve daha çok da yapmayacakları…

HDP ile iş birliği yapmakta beis görmeyenlerin terörle mücadele başta olmak üzere ülkenin bekasını ilgilendiren hususlarda vereceği zararları sonradan telafi etmenin çok zor olacağı, malum…

Sonra yaptıklarını telafi etmeye uğraşmaktansa, şimdi meydanı onlara bırakmamaya gayret etmek daha faydalı…