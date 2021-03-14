Önce samimiyet…

CHP'nin önemli isimlerinin de dahil olduğu 'Ulusal Birlik Kadro Hareketi' adına yapılan açıklama, CHP ile ilgili iddiaların haklılığını teslim etmesi açısından dikkat çekiciydi.

Kılıçdaroğlu işbaşına getirildikten sonra partilerinin adeta tanınmaz hale getirdiğini vurgulayan bazı CHP'lilerin, 'bu böyle gitmez' modundaki çıkışlarının neticesini göreceğiz.

Açıklamanın dikkat çekici tarafı, CHP'nin muhalefet mantığını eleştiren ekibin de aynı mantığı taşıdığını gösteren emareler. Ulusal Birlik Kadro Hareketi mensupları, bir yandan partilerini eleştirirken bir yandan da iktidarı karalamak için yalanlara başvuruyorlar çünkü.

CHP'den ayrılıp parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce'nin yaptıklarını hatırlatan bu davranış, söz konusu ekibin hakikaten CHP'nin gerçek bir parti olmasını isteyip istemediği sorusunu akla getiriyor.

CHP'ye yönelik ağır eleştirilerle beraber dile getirdikleri ülkemizin mevcut durumu ile ilgili bazı iddialarının Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlardan pek farkı yok.

Açıklamada hayvancılığın can çekişmekte olduğu iddiası var. 2018'de 17,2 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2020'de 18,6 milyona, 46,1 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı da 55,1 milyona çıkmış oysa.

Ulusal Birlik Kadro Hareketi, '20 yıl önce tarımda kendi kendine yeterken, yaklaşık 200 ülkenin ithalatçısı olduğumuzu' iddia etmiş. Bu da kocaman bir yalan.

Bu yalanlar, CHP'lilerin ithalat rakamlarına bakıp ihracat rakamlarını es geçme özürlü olması ile alakalı, belki. Ancak fındık, incir, kiraz, ayva ve kayısı üretiminde dünya birincisi, limon ve mandalinada ikincisi olan ülkemizin ithalatçı olduğunu iddia etmek, en azından ayıp.

Yerimiz dar olduğu için şu kadarını söyleyelim: Başta buğday, mısır, çeltik, ayçiçeği, antepfıstığı, muz, nar, kiraz ve şeftali olmak üzere birçok üründe Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarının kırıldığı son 18 yılda, 98 milyon tonluk toplam tarım üretimi 124 milyon tona yükselmiş durumda. Tarımsal ihracatımız aynı sürede 3,8 milyar dolardan 18 Milyar dolara çıkmış…

CHP'yi adam etmek niyetiyle yola çıkanlar, ellerindeki listelerin ihracat bölümüne bakmayı ihmal etmeseler, iyi olur. Şikayet ettikleri genel başkanları gibi davranmalarının kendilerine de partilerine de bir faydası olmaz çünkü.

Samimi olmalılar öncelikle ve doğrulara doğru demeyi de öğrenmeliler!..