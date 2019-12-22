Yapar, bal gibi yapar!..

Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren her şeyi es geçerek, AK Parti'ye yüklenebileceğini umduğu konulardaki yalanlarla politika yapmaya iyice alışan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki grup konuşmalarında ve açıklamalarında kullanacağı yeni konuyu buldu: Kanal İstanbul!..

Kanal İstanbul'u engelleme faaliyetini adeta bir görev gibi üstlenmiş gözüken İBB Başkanı'nı baskılamak ve önünün kesebilmek maksadıyla mıdır bilinmez, CHP Genel Başkanı, Kanal İstanbul'a fena sardırmış gözüküyor!..

Vahim olan ise, azıcık araştırma ya da sorup soruşturma sonucu öğrenebileceği hususlarda yaptığı desteksiz atışlar…

İşin ekonomik tarafı her ne ise... Kanal İstanbul'un stratejik yönüne kafa yorsa, ülke lehine bir adım olduğunu o bile anlayabilir oysa…

CHP Lideri, muhtemelen iktidar olduğu rüyaları görüyor olmalı ki, şöyle demiş: "Kanal İstanbul'u yapacağız. Neye göre yapacaksınız. Herkes hayır diyor. Bir kişi ben yapacağım diyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para? Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin."

CHP'ye genel başkan olduğu dönemden itibaren yaşananlara bakıp: 'Yapar arkadaş! Hem de bal gibi yapar!' deyip kestirmeden gitmek, mümkün. Ancak, yapılan hemen her şeye karşı çıktığı için, bu defa neye karşı çıktığı üzerinde birkaç kelam etmekte fayda var.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de Çılgın Proje olarak açıklanan Kanal İstanbul'la ilgili olarak, akla gelen ve gelmeyen bütün soruların cevaplarının net bir şekilde alınabilmesi için çalışmalar yapıldığı, biliniyor.

Şimdilik toplamda 13 bin sahifeyi bulduğu söylenen Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalarda öncelikle işin yapılabilirlik, finansman, İstanbul Boğazına alternatif oluşturabilmesi ve çevre ile uyumlu olması açılarından değerlendirmeler yapılmış.

HER YÖNÜYLE 'FİZİBİL'!..

2011-2015 arasında, ilgili kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından yürütülen titiz çalışmalarla, Alternatif güzergahlar tespit edilip, ön jeoteknik değerlendirme ve su kalitesi analiz raporu yanında projenin finansmanına yönelik araştırmalar yürütülmüş.

Bu süreçte, aralarında inşaat, ulaştırma, geoteknik, hidroloji, jeoloji, jeofizik, kimya, deprem, işletme, endüstri, su ürünleri ve deniz bilimleri mühendisleri yanında biyolog ve zeolog gibi başka sahalarda, toplamda 20 ayrı disiplinde 200 uzman Kanal İstanbul'un proje çalışmalarında görev almış.

Sayılan ve sayılmayan başka birtakım çalışmalardan sonra da, T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Tarafından; İstanbul ili, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde, yaklaşık 45 km uzunluğunda İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun yapılabileceği ve işletilebileceği belirlenmiş…

Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkarken sorduğu 'neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite…' gibi soruların ve daha fazlasının cevapları böyle…

Adı geçenin, 'Herkes hayır diyor. Bir kişi ben yapacağım diyor' sözlerinin herhangi bir karşılığı yok. 'Yapamazsın kardeşim' diyen, daha önce Marmaray, Yavuz sultan Selim, Avrasya, Osmangazi ve İstanbul Havalimanı için de benzer iddialarda bulunduğu için, geçersiz. 'İlk seçimde' kimin gideceğini ise zaman gösterecek…

EYT, Sakarya Tank ve palet Fabrikası ve benzeri, son zamanlarda tekrarlayıp durduğu konularla ilgiil açıklamaları duymazdan gelen Kılıçdaroğlu ve ekibinin Kanal İstanbul'la alakalı konularda da 'kös dinleyecekleri', belli.

Ne diyorduk?.. 'Yapar arkadaş, bal gibi yapar!..'