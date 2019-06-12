Hedef diz çöktürmek…

31 Mart öncesinde soğan-patates başta olmak üzere bazı sebzelerin fiyatlarının anormal derecede yükseltilmesinin ve hükümetin tanzim satışlara yönelmesinin seçim sonuçlarına ne gibi etkileri olduğunu bilmiyoruz.

Ancak, bugünden geriye doğru baktığımızda birilerinin temel ihtiyaç maddelerinden bazıları üzerinden operasyon yapmak suretiyle sandık sonuçlarını manipüle etmeye çalıştıklarını görebiliyoruz.

Türkiye her yıl 5 milyon ton patates ve 2 milyon ton civarında soğan üreten bir ülke. Ülkemizin tüketim rakamları ile uyumlu bir çizgi izleyen üretimin geçtiğimiz yıl da aynı miktarlarda gerçekleştiği, malum.

CHP lideri ve sözcüleri, pahalılığı çiftçilerin zor durumda olması sebebiyle üretimin azaldığı şeklindeki iddialar ile izah etmeye çalışıyorlardı. Ancak onların iddia ettikleri gibi üretimde düşüş olmadığına ve arzı etkileyecek kadar ihracat da yapılmadığına göre 'pahalılık neyin nesiydi' sorusu, konu ile ilgili en önemli soru.

Normalde hemen her yıl tüketiciye 1,5-2 TL aralığında ulaşan soğan ve patatesin nasıl olup da birden bire 5-8 TL bandına çıkartılabildiği sorusunun cevabını, olan biteni anlamak yanında ileride benzer tezgahlarla karşılaşmamak için de bulmak zorundayız.

Üreticiden ucuz fiyatla toplanan mahsulün birilerince stoklandığı ve böylelikle arz düşürülerek fiyatların bilinçli olarak yükseltildiği, akla gelen ilk izah yolu. Bunun kimler tarafından ve hangi amaçlarla yapıldığı ise meselenin bam teli.

Soğan ve patatesin fiyatını yükseltme operasyonunu tek başına kar hevesiyle izah edebilmek mümkün değil. Fiyatlarını yükseltebilmek amacıyla 5 milyon ton patates ve 2 milyon ton soğanın büyük bir bölümünü stoklayanların, yüksek fiyat sebebiyle ellerinde kalan ürünleri dökmek mecburiyetinde kaldıkları ya da kalacakları gerçeği, yapılmak istenenin başka bir şey olduğunu gösteriyor.

Operasyonda FETÖ izi…

Operasyonun sadece fiyat artırma ile kalmayıp, pahalılığın sürekli gündemde tutulması ve Hükümetçe devreye sokulan tanzim satışların itibarsızlaştırılması yönündeki sosyal medya kampanyalarının eş güdüm içerisinde yürütülmüş olması da, hedeflenenin aslında bambaşka bir şey olduğunun göstergesi...

SETA'nın 'Seçim Manipülasyonları ve Yalan Haberler – 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri' konulu raporu, 31 Mart öncesi soğan-patates başta olmak üzere bazı ürünlerin fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin yanında başka gelişmelerin sebebini gözler önüne seriyor.

Konu ile alakalı çeşitli bilgilerin verildiği ve ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde yaşanan benzer gelişmelerin de ele alındığı raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, çarpıcı veriler var.

Bunlardan belki de en çarpıcı olanı 31 Mart öncesi Hükümetin pahalılığa karşı tedbir olarak devreye soktuğu tanzim satışları itibarsızlaştırmak için Twiitter'da yapılan kampanya ile ilgili veriler.

11 Şubat 2019'da "#akpdemekkuyrukdemek diye bir tag açalım" tweetiyle başlatılan kampanyada 15 Şubat'a kadar 4.911 tweet atılmış ve 21 bin hashtag paylaşımı yapılmış.

Toplamda 11,1 milyon kişiye ulaşan bu mesajı yayan hesapların büyük bir çoğunluğu yurtdışı ağırlıklı iken, yüzde 6,68'i son bir ayda, 25,62'si birkaç ay önce ve 67,7'si de bir yıl önce açılmış…

Belirli bir organizasyon çerçevesinde oluşturulan sahte hesapların ardında bu konularda mahir olan FETÖ mensuplarının olduğunu tahmin etmek, zor değil…

Fiyatları yükseltirken tedbirleri itibarsızlaştırma ve benzeri operasyonların temel hedefinin ülkemize diz çöktürmek olması, konunun hepimizi ilgilendiren yönü…