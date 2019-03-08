Tarım, iddialar ve gerçekler..

Ana muhalefet liderinin bitmiş-tükenmiş olduğunu ileri sürdüğü ülkemizin tarımı ile ilgili gerçekler, Kılıçdaroğlu'nun olgulardan habersiz bir biçimde ya da bildiği halde çarpıtarak algı oluşturma peşinde olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Külliye'de düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programında verdiği rakamlar, ülkemizin tarım ve hayvancılık bakımından oldukça iyi bir noktada olduğunun göstergesi.

2002'de yaklaşık 37 milyar lira olan tarımsal milli gelirin 190 milyar liraya; tarım ürünleri ihracatının da 3, 7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselmiş olması, tarımsal hasıla bakımından Avrupa'nın ilk sırasında yer alan Türkiye'nin temel tarım gerçeği…

Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla dile getirdiği tarımsal destek ödemeleri ise 2002'de 1.8 milyar lira iken şimdilerde 16 milyar lirayı aşmış durumda.

Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere birçoklarının iddia ettiği gibi çiftçilerin mağdur edilmediğini aksine sürekli olarak desteklendiğini gösteren bir diğer rakam da, geçen yıl çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla yaklaşık 32 milyar, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 6,4 milyar lira kredi kullandırılmış olması.

Uygun şartlarda sağlanan bu kredilerle alakalı bir başka dikkat çekici husus ise, çiftçilerin geri ödemelerinin yüzde 98-99 düzeyinde gerçekleşmesi.

Türkiye'de elde edilen tahılın 30,8 milyon tondan 34,5 milyon tona çıkması da, birilerinin iddia ettikleri gibi, tarımda gerileme değil ilerleme olduğunu gösteriyor.

Ülkemizde üretilen meyve miktarı 13,3 milyon tondan 20,5 milyon tona, sebze ise 25,8 milyon tondan 30 milyon tona yükselmiş durumda.

Cumhurbaşkanımızın haklı olarak altını çizdiği, 'bitkisel üretimimizin toplamda 98 milyon tondan 117 milyon tona ulaşmasının, tarıma verilen desteklerin karşılığının alındığının işareti olduğu' hususu da, aslı astarı olmayan iddialarla insanımızın kafasını karıştırma peşinde olanlara verilen en güçlü cevaplardan birisiydi.

Derin emeller güdenler...

Cumhurbaşkanımızın aktardığı hayvancılıkla ilgili rakamlar da, geçmişe nazaran iyi bir duruma geldiğimizi gösteriyor:

"Bu konuda çok uğraşmamıza rağmen maalesef hala vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Esasen rakamlara baktığımızda hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Mesela büyük baş hayvan varlığımız 2002 yılında 9,9 milyon adet idi. Bu rakam 17,2 milyonu geride bıraktı. Küçükbaş hayvanlarda da yaklaşık 32 milyondan 46,1 milyonluk adete yükseliş göze çarpıyor."

Bu süre içinde süt üretimi 8,4 milyon tondan 22,1 milyon tona, kırmızı et üretimi ise 420 bin tondan 1 milyon 118 bin tona yükselirken, tavuk eti üretimi 700 bin tondan 2 milyon 156 bin tona yükselmiş.

Böylelikle kişi başına yıllık süt tüketimi 122'den 258 litreye, kırmızı et tüketimi 6,1'den 15 kiloya çıkmış.

Hemen her konuda kendisine yettiği bilinen ülkemizde birilerinin suni bir pahalılık oluşturmaya çalışmaları ve bunlara toz kondurmayan birilerinin de pahalılıkla mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışmaları, günümüzün en önemli meselesi...

Cumhurbaşkanımızın bu husustaki sözleri de şöyle: "Spekülatörlerin gayesi çiftçinin, üreticinin hakkını, hukukunu, çıkarını korumak değildir. Bir kısmı sadece kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor..."

Kar hırsı ne ise, ama 'derin emeller' ve tabii gerçekleri kasıtlı olarak başka türlü göstermeye çalışanlar, üzerinde durmayı hak ediyor...