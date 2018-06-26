Yürü Türkiye, kim tutabilir seni!..

24 Haziran Seçimlerinin sonuçları, ülkemizin yeni bir yönetim sistemine geçişini tescillemesi yanında bundan böyle siyasi sahada birçok şeyin artık aynı kalamayacağı yönünde işaretlerle de dolu…

Aday olan ve olamayan genel başkanlar, partileriyle aldıkları oylar arasında farklılık olan adaylar gibi durumlar, bundan sonra siyasetin hareketleneceğini gösteriyor.

Dışarıdan ve içeriden birilerinin sandıkta kazanamadıklarını sokak aracılığıyla temin edebilme niyetiyle yaptıkları kaos çağrıları, karşılık bulmadı. Dünyanın belki de en sağlıklı seçim sistemine sahip olduğumuz için, halkın tercihlerinin sonuçlara yansıması konusunda kimsenin şüphesi yoktu çünkü…

Milletimizin iradesine tasallut konusuna nasıl baktığını gösterdiği 15 Temmuz'un hatırası da henüz sıcak iken, ne olursa olsun ortalık karışsın şeklindeki provokasyonlar alıcı bulmadı.

Birilerinin, mutlaka kendilerinin kazanması, bunun için gerekirse kendi aldıkları oyların ikiyle çarpılması gerektiği(!) şeklindeki zevzekçe fikirleri de, düşünce düzeyinden öteye geçmedi, şükür.

Öncesinde neticeyi şampanya patlatarak kutlayacaklarını ilan eden kesim ne yapar bilmeyiz ama sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her tarafında şükür namazları kılan çok sayıda insan olduğunu söyleyebiliriz.

Önceki seçimlerdeki parti bolluğu yerine iki ittifak ve toplamda 8 partinin katılımı ile yapıldı 24 Haziran. Bu da, gelecekteki seçimlere daha az partinin katılacağı ve artık daha çok zihniyetlerin yarışacağının habercisi…

Aday olmayan Kılıçdaroğlu ile partisinden daha çok oy alan Muharrem İnce arasında yaşanabilecek genel başkanlık mücadelesi de, önümüzdeki günlerin heyecanlı konularından…

Yıkım ekibini bekleyen zorluklar…

Önemli meselelerde iktidara destek olan MHP'yi parçalayarak parti kuran Akşener de, kendisinde fazla oy alarak parlamentoya giren partisini elde tutmak için epey zorlanacak gibi…

Milli Görüş'ün devamı olduklarını söyleyip, CHP listesinden aldıkları 3 milletvekili karşılığında bu partiye 10 civarında milletvekili hediye edenler de, bunu inanç ve değerleriyle nasıl bağdaştırabildiklerini anlatabilmekte epey zorlanacaklar…

Çeşitli sebeplerle oldukça zor bir süreçti 24 Haziran Seçimleri… Bu ülkenin evlatları oldukları halde, birtakım dış mihraklarla yükselmemizi engelleme konusunda ittifak edenler, karşı karşıya kalınan zorlukların belki de en önemlisiydi…

Yıkım ekibi de denilebilecek Erdoğan Karşıtı İttifak'ın akıl ve mantıkla bağdaşmayan taleplerini kitlelere doğru olarak yutturma gayretlerinin belirli ölçüde karşılık bulması, durumun ciddiyetini gösteriyor…

Ülkenin mevcut halini koruyacakları ve geliştirecekleri yönünde mesajlar vermesi beklenen Yıkım Ekibi'nin, var olanı yıkacakları, yatırımları durduracakları ve benzer çarpık vaatlerine rağmen insanımızdan ciddi sayıda oy alabilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir husus…

Her ne ise, sevindirici taraflardan birisi, katılım oranı belki de en yüksek düzeyde olduğu halde önemli herhangi bir olay yaşanmadan gerçekleşen 24 Haziran Seçimleri, Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın deyişiyle: 'Bölgemiz mağdurlarının ve dünya mazlumlarının' da zaferi ile neticelendi, elhamdülillah…

Seçimin en net tarafı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara zaferiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artık uygulamaya geçecek olması.

Bu, bundan böyle yürüme yerine sıçrayarak ilerleyecek ve artık birilerince sık sık önü kesilemeyecek bir Türkiye demek, inşallah…