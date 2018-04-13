Sana ne!..
"Müsaade edemez misiniz?.. Kimsiniz siz ve başkalarının çocuklarına karışabilme hakkını nereden alıyorsunuz?.."
Telefondaki hanım Prof. "Beyefendi, nasıl konuşuyorsunuz" deyince, nezaket katsayısı iyice dibe vurdu: "Kimsiniz siz?.. Daha doğrusu: Kimsin sen?.. Ben senin çocuğuna karışamıyorsam, sen ne hakla benim çocuğuma karışıyorsun?.."
Bu, 28 Şubat şartlarında binlerce kere yaşanmış sahnelerden birisi... Bin yıl süreceği söylense de, sürecin arkasındaki isimlerin devlet kasasını çabucak soyma cazibesine kapılmaları ve değişik sebeplerle şükür ki kısa sürede sona erdi 28 Şubat. Ama, 28 Şubat'ın insanımızın üzerinden adeta bir silindir gibi geçtiğini de vurgulamak gerek... Milletimizin inanç değerleri o dönemin başlıca saldırı konularındandı... 2018 senesindeyiz. İşbaşında bulunan kadronun başarılı çalışmaları ve tabii ki milletimizin destekleri sebebiyle artık benzeri problemler yok, çok şükür...
Ama belli ki birilerinin aklı hala o eski mesut(!) günlerinde. Aktüel mesele; Samsun'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan bir maç öncesi futbolcularla beraber seremoniye çıkan başörtülü kız çocukları... Sahibi yabancı olan özel bir TV kanalının sunucusu, kızlarımızın da olduğu fotoğrafı gösteriyor ve şunları söylüyor: "Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim."
ZEHİR TESTİ!..
Kızların başörtülü olmalarının canını sıktığı açık. Patronajdan aleyhte bir şeyler söyleme talimatı da almış belli ki... Ancak, ne söyleyebileceğini bilmediği için yorumu seyircilere bırakıyor, sunucu... Daha fotoğraf ekrana gelmeden konuyla ilgili yüz mesaj aldığı yalanını savunan sunucu, seyircilere ev ödevi veriyor aslında. Böylelikle bugüne kadar zerk ettiği zehirlerin nasıl bir netice verdiğini de test etmiş olacak... Seyretmeye tahammül edebilenlerin tamamı 'sahibinin sesi' sunucuya, içlerinden ya da yüksek sesle 'Sana ne!' demişlerdir... Sarf etmeleri muhtemel başka sözleri zikretmeye gerek yok... Patronu sınırlarımız dışında olsa da, sunucu ve diğerleri seyreden insanların büyük bir kısmının başörtüsü konusunda kendileri gibi düşünmediğinin farkındalar... Bu ülkedeki kadınların yüzde 70'ten fazlasının başörtü kullandığının ve bazı müzmin marjinaller hariç, insanımızın tamamının başörtüsüne sıcak bakmakta olduğunu da iyi biliyorlar... Sahibi yabancı olsa da o televizyon çalışanlarının anneleri değilse de büyükannelerinin aynı kanaatte olduklarını söyleyebiliriz. Aidiyetlerinde bir farklılık yoksa tabii...
Son zamanlardaki bazı çıkışlar gibi o sunucu da 28 Şubat'ı hatırlattı. İnançlılara uyguladıkları baskıları özleyenler, tekrar hareketlendiler sanki... 28 Şubat'ta, insanların mutlaka bir kesimin arzu ettiği gibi yaşaması gerektiğini düşünenler başroldeydi. O sunucu ve benzerleri de o dönemi tekrar canlandırabileceklerini hayal ediyorlar belli ki... Ancak köprülerin altından çok sular aktı... Milletimiz, bir avuç bile olmayan azgın azınlığın ceberut tavrına sadece acı acı gülüyor şimdi... Ve zevzekliği biraz daha ileri götürene de yüksek sesle şunu soruyor: "Sana ne!.." Hakikaten, onlara ne?..
- Haberler
- Yazarlar
- Ekrem Kızıltaş
- Sana ne!..
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hakemler taraf tutunca!.. 12 Nisan 2018, Perşembe Şaka gibi, ama gerçek: Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki son kimyasal saldırı nedeniyle ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne...
- İşin sonu ne olacak? 10 Nisan 2018, Salı İsrail, sadece Filistinlileri ve onların içinde bulundukları durumu hakkıyla bildikleri için taraftar olanları...
- Kellim kellim, la yenfa!.. 09 Nisan 2018, Pazartesi İsrail, BM marifetiyle ortaya çıkmış bir yapı. Siyonistlerin dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Yahudilere bir...
- Kullanılıyor ve soyuluyorlar!.. 07 Nisan 2018, Cumartesi Papatya falı bakar gibi bir durum... Birçok kişi Trump'un sözleri sonrası, 'ABD Suriye'den çıkacak, çıkmayacak'...
- İşte budur!.. 06 Nisan 2018, Cuma Batı'nın önde gelen medya kuruluşlarının Türkiye söz konusu olduğunda dürüst yayıncılık prensiplerini kaale almama...