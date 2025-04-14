BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 tarihi mesajlarla sona erdi. Başkan Erdoğan, liderle yaptığı başbaşa görüşmeleri ve STRATEJİK ANALİZLER içeren vizyoner konuşmasıyla yine tüm dünyaya diplomasi dersi verdi. Antalya Diplomasi Forumu'na 140'ı aşkın ülkeden;





20'yi aşkın devlet/hükümet başkanı, 60'dan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin de aralarında bulunduğu dört bini aşkın konuğun katılması tüm dünyanın dikkatini çekti.



Forumda birçok fotoğraf ile önemli mesajlar verildi. Bu dört fotoğraflar içinde TÜRKİYE-ENDONEZYA BERABERLİĞİNİN ANLAMI üzerinde özellikle durmak istiyorum. Başkan Erdoğan 12 Şubat 2025'te Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto tarafından görkemli bir törenle karşılanmış, caddelerde büyük sevgi gösterileri olmuştu.



İki liderin sergilediği ortak irade, Türkiye ile Endonezya arasında stratejik ortaklık düzeyine ulaşan dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınacağının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirilmişti.



Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Antalya Diplomasi Forumu öncesi geldiği Ankara'da bizzat Başkan Erdoğan tarafından Esenboğa Havaalanı'nda karşılanmıştı.



Subianto, Türkiye'nin, Endonezyalılar'ın kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet" dedi.



Prabowo Subianto, ülkesi Batılı emperyalistler tarafından saldırıya uğradığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda silah ve danışmanlık desteği verdiğini anlattı. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Subianto ve Aliyev, Başkan Erdoğan tarafından bir dakika yalnız bırakılmadı. Bu buluşma tüm dünya tarafından dikkatle takip edildi.



SONUÇ: Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, 1 trilyon doları aşan milli geliri ile dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda yer alıyor. Pek çok önemli ticari ve stratejik suyollarını kontrol eden Endonezya, aynı zamanda İslam dünyasının en kalabalık ülkesi olma sıfatını taşıyor. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın Türkiye ile yakın dostluk ve işbirliğinin anlam ve önemi çok büyük. Başkan Erdoğan ile Subianto beraberliğinin yeni dünya inşasında çok önemli yeri ve rolü olacak. Başkan Erdoğan, vizyoner özellikleri ile BÜYÜK TÜRKİYE PARADİGMASINI İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. ŞU BİR GERÇEK. YENİ DÜNYANIN KİLİT ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR.