10 NİSAN 2025 tarihini mukakkak bir kenara yazınız. Bu tarihin anlam ve önemi çok büyük. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Yüzyılı'nın önündeki en büyük engelleri kaldıracak hamleleri ilmek ilmek işliyor. Türkiye Yüzyılı paradigmasının en hayati parametresi, TERÖRSÜZ TÜRKİYE hedefidir. Başkan Erdoğan, bu konuda tarihi bir virajın aşılmasını sağladı.

50 yıllık kangren olmuş bir meseleye neşter vuruldu.



Külliye'den verilen tarihi fotoğrafla, yabancı istihbarat servislerinin elinde aparat olan bölücü terör örgütü PKK'nın feshine ve silahları teslim etmesine giden yolun sonu göründü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geleceği iyi okuyarak, ezber bozan çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir virajın dönülmesinde Erdoğan, DEM PARTİ heyetini Külliye'de kabul etti. Başkan Erdoğan, sol yanına Pervin Buldan ve Efkan Ala'yı, sağ tarafına Sırrı Süreyya Önder ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı alarak, 50 yıllık kangren olmuş bir meseleye neşter attığının mesajını, o tarihi FOTOĞRAF'la dünyaya verdi. Külliye'de 85 dakika süren görüşme sonunda, Türk-Kürt kardeşliğini pekiştiren bir görüntü ortaya çıktı. Bu fotoğraf, artık miadını doldurmuş bölücü terör örgütü PKK'nın feshine ve silahların teslimi aşamasına gelindiğine işaret ediyor. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandı. PKK'nın feshi ve silahları teslim etmesi, sadece Türkiye'yi değil, yakın coğrafyamızı da çok yakından ilgilendiriyor.

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rak, Suriye, İran'nın barış ve huzura kavuşmasının işaret fişeklerini gösteriyor.

Emperyalist İngiltere ve Fransa yüzyıl önce, Kürtleri dört ülkeye bölmüşler, cetvelle Ortadoğu sınırlarını çizmişlerdi.

Külliye fotoğrafı, yapay sınırların paçavraya çeviren gelişmelerin dinamiklerini içeriyor. Fotoğraf, yabancı istihbarat servislerinin oyun planlarının bozulduğunu gösteriyor. Batı'nın karanlık mahfilleri, kanla beslenen emperyalist ülkelerin, bu dakikadan sonra da yine tezgahlarına devam edecekleri akıldan çıkarılmamalıdır.



Ancak artık başarılı olamazlar. Türk-Kürt kardeşliğinin arasına duvar kurmaya imkan bulamazlar. Terörsüz Türkiye, yakın coğrafyamızda da huzur ve barış için dönülmez bir yolu göstermektedir.

Türkiye, 2016'dan bugüne OYUNLARI BOZUYOR ve OYUN DA KURUYOR. Bundan sonra, yeni Ortadoğu haritaları çizmeye çalışan emperyalist ülkelerin ve sözde arz-ı mevud (Nil'den Fırat'a kadar) rüyası gören siyonist Netenyahu'nun, uykuları daha çok kaçacak.

10 Nisan'da Asya'nın en büyük Müslüman Devleti Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nın TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı candan kucaklayan sözleri, büyük yankı buldu. 11 Nisan'da (dün) Antalya'da 100 ülkenin lideri ve dışişleri bakanlarının katılmıyla yapılan Antalya Diplomasi Formu'nda Dünya siyasetinin-diplomasinin kalbinin atması, bir başka önemli gelişme idi... Küresel lider Erdoğan, 50 yıllık kangren olmuş sorunu çözerken, prangaları tek tek kırarken, küresel konulara da büyük bir cesaretle el atıyor.



SONUÇ: Yazımızı, Başkan Erdoğan'ın Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken, Türkiye'nin rolünü çok iyi anlatan, geleceği çok iyi okuyan sözleri ile tamamlıyorum: " Şunu büyük bir gururla söylemek arzusundayım; tarihi olduğu kadar sancılı da olan bu süreci en iyi okuyan, en iyi yöneten, sahada ve masada en güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye'dir.

Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışında itilen ülkemiz, Allah'ın izniyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. Sözünün ağırlığı olan, tavrı, duruşu, söylemi dikkatle takip edilen bir ülke olarak Türkiye'nin ismi her platformda daha sık telaffuz ediliyor.



TÜRKİYE'SİZ

BİR DENKLEM kurulamayacak, kurulsa dahi bunun yaşama şansının olmadığı küresel aktörler tarafından da kimi zaman gönüllü ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor. Türkiye 23 yıldır temelini adeta tuğla tuğla ördüğü güçlü altyapısıyla yeni döneme damgasını vurmaktadır.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz günden güne ete kemiğe bürünmekte, milli ülkümüz olarak tüm ihtişamıyla ŞİMAL YILDIZI misali parlamaktadır''. BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ AZİZ

MİLLETİMİZİN BİRLİK

VE BERABERLİĞİ

İLE TAÇLANDIRMA

YOLUNDA BAŞKAN

ERDOĞAN'IN YOLU

AÇIK OLSUN...