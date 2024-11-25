2016 yılından bugüne Cumhur İttifakı taş gibi yol alırken Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarının da çimentosu olduğunu gösteriyor. Başkan Tayyip Erdoğan, Brezilya dönüşünde Cumhur İttifakı'nın özelliklerini bir kez daha anlattı. "Cumhur İttifakı'nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjonktürde kritik önemdedir. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur ama birileri 'Cumhur İttifakı bölündü, çatladı' gibi iddiaları ileri sürüyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın.

Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı, bizimki sağlam.

Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var.

Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı'ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır." Türkiye Parlamenterler Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, "Türkiye'nin Dünü, Bugünü ve Yarını: Güçlü Bir Milletin Şanlı Yolculuğu" olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın 2025 yürüyüşünü anlattı: "Türkiye'nin Dünü:

Şanlı Geçmiş ve Asırlık Miras Türkiye, çağları aşan bir medeniyetin, cesur milletlerin ve zaferlerle dolu bir tarihin mirasçısıdır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtada hüküm süren adalet ve güç anlayışı, bugün modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yaşamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözleri milletimizin gücüne olan inancın bir sembolüdür.

Tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen Türk milleti, geçmişten bugüne bağımsızlık ve adalet ideallerini korumuştur.

Türkiye, bugün dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde, tarihî misyonuyla yeniden sahneye çıkmıştır.

Bölgesel güç olmanın ötesine geçen Türkiye, sahada ve masada etkisini hissettiren bir lider ülke konumundadır.

Askerî Güç ve Teknoloji: Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en disiplinli ve etkili ordularından biri olmaya devam etmektedir.

Savunma sanayimizde gerçekleştirilen millî üretim hamleleriyle Türkiye, kendi silahlarını üreten ve bu teknolojileri ihraç eden bir ülke hâline gelmiştir.

Türkiye'nin bu yükselişi, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Artık bize parmak sallanan değil, gücünü sahada gösteren bir Türkiye var" sözleriyle vurgulanmıştır.

Türkiye, Asya ile Avrupa'nın kesişim noktasında bir kale gibidir. Suriye'den Libya'ya, Karabağ'dan Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada ortaya koyduğu diplomasi ve askerî başarılar, Türkiye'nin jeopolitik gücünü pekiştirmiştir. Kadim coğrafyamızda hak ettiğimiz yeri yeniden inşa eden Türkiye, bölgesel liderliğini pekiştirerek mazlumların sesi, hakkın savunucusu olmuştur.

Türkiye, sadece askeri ve siyasi anlamda değil, insani yardımlarıyla da gönüllerde taht kurmuştur.

TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımız, bölge halklarına umut ışığı olmuş, "Türkiye'nin eli uzandığı yere merhamet gelir" dedirtmiştir.

TOGG gibi projeler, Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesinin genişlediğini göstermektedir. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Gaziantep'e kadar dört bir yanda kurulan teknoparklar, Ar-Ge merkezleri ve innovasyon ekosistemleriyle, Türk mühendisleri ve girişimcileri dünyaya ilham veriyor. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapay zeka ile tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime her alanda yerli ve yenilikçi çözümler geliştiriliyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları, yalnızca askerî caydırıcılığını artırmakla kalmamakta, aynı zamanda ülkenin ekonomik büyümesine ve uluslararası itibarına katkı sunmaktadır.

Bu başarılardan güç alarak, Türkiye Yüzyılı hedefi, milletimizin kararlılığıyla hayata geçmektedir.

SONUÇ: Türkiye, geçmişten aldığı güçle bugünü şekillendiren ve yarınlara umutla bakan bir ülke olarak, dünyada parlayan bir yıldızdır.

BÜYÜK TÜRKİYE yolunda Aziz Milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasiye olan inancıyla ülkemizi daha da yüceltmeye devam edecektir. HEDEF KIZIL ELMA...