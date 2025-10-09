SON DAKİKA
Derin strateji

BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Eklenme Tarihi 9 Ekim 2025

Türkiye ile İspanya stratejik beraberliği derinleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez dostluğu hergün artarken, AB ülkelerinin bu gelişmeleri kıskançlıkla yakından takip ettiği belirtiliyor.

TARİH: 13 HAZİRAN 2025
Hatırlayalım. İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu. Türkiye önümüzdeki 10 yılda ekonomik ağırlığını ve önemini artırmaya devam edecektir. Muhteşem ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" demişti.

TARİH: 21 TEMMUZ 2025
Başkan Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşünde savunma sanayiindeki gelişmeler ve gelecek projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. İkinci bir uçak gemisi için İSPANYA ile yapılan görüşmeleri şöyle aktardı: "Malum, çok maksatlı amfibi hücum gemimiz TCG ANADOLU'yu yaptık. Şimdi ikincisini, onun bir üst versiyonunu yapmak için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştük. O, 'Biz varız' diyor.
İspanyollarla bunu inşallah başaracağız.
Böylece gemimizin üst segmentini bitirmiş olacağız."

TARİH: 8 AĞUSTOS 2025
İspanya, ABD malı F-35 savaş uçağı alımını rafa kaldırdı. Bunun yerine alternatif aramaya başladı. Bu haberi, İspanya'nın büyük ve etkili gazetesi El Pais aktardı.
TARİH: 24 EYLÜL 2025
İspanya, yerli ve milli HÜRJET uçağı almaya karar verdi. Teslimatların 2028 yılında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ, tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği HÜRJET Jet Eğitim Uçağı için İspanya ile önemli bir anlaşma yaptı. TUSAŞ ile Airbus arasında imzalanan mutabakatla, HÜRJET'in Avrupa pazarına açılmasını sağlayacak ihracat süreci resmiyet kazandı. Programa göre, ilk etapta 30'dan fazla HÜRJET için mutabakat sağlandı. Bu sayı 36'ya kadar çıkabilecek.
İspanya Sanayi Bakanlığı'nın, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin F-5M gelişmiş eğitim uçak filosunu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET platformuna dayalı "entegre eğitimmücadele sistemi" ile değiştirmeyi amaçladığı bildirildi.


KAAN İSPANYA'YA UÇUYOR
TARİH: 4 EKİM 2025
İspanya rotayı Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN'A çevirdi.
"Savunmada daha bağımsız bir çizgiye yönelen" İspanya'nın "savunma liginde üst sıraya çıkan" Türkiye'nin KAAN savaş uçağına yöneldiği İspanyol basınında manşetlere çıktı.
İspanyol El Universo, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin 2030'dan itibaren KAAN savaş uçaklarını envantere katmayı değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye, KAAN projesiyle F-16'ların yerini alacak savaş uçağı üretmeyi hedefliyor" ifadesini kullandı.
Madrid yönetiminin önümüzdeki yıllarda savunma alanında Türkiye ile yakın iş birliği kurabileceği değerlendirildi. Ayrıca, bu kararın yalnızca bir tedarik tercihi değil, aynı zamanda İspanya'nın savunma politikalarında daha bağımsız bir çizgiye yönelmesinin işareti olduğu vurgulandı.
El Universo'nun değerlendirmesinde, "KAAN, Türkiye'nin mühendislik kapasitesini küresel ölçekte kanıtlayan bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor. İspanya'nın KAAN'a yönelmesinin "Türkiye'nin savunma havacılığında yükselişini tescillediğini" vurguluyor'' yorumunu yaptı.
İspanyol Eleconomista gazetesindeki Haberde, "Türk savunma sanayii, tarihsel olarak bağımsız bir çizgi sürdürdü. Son yıllarda geliştirdiği insansız hava araçları ve farklı operasyonlarda kullanılan füzeler, Türkiye'nin dikkat çekici bir konuma gelmesini sağladı" ifadeleri kullanıldı. Askeri analistler ise olası bir KAAN anlaşmasının "Avrupa'da Türk savunma sanayisine duyulan güvenin somut bir göstergesi" olacağı görüşünü savundu.

SONUÇ: TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDAKİ STRATEJİK BERABERLİĞİNİN AKDENİZ'DE DE JEOPOLİTİK SONUÇLARINI, 2030'LARDA NET OLARAK GÖRECEĞİZ

