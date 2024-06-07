BEKİR HAZAR

BİZ Ukrayna-Rusya, Gazze savaşlarına, Ortadoğu gerilimlerine kilitlenmişken küresel savaş Amerikan sınırlarına kadar dayandı.

ABD'ye ekonomik silahlar doğrultulurken, Washington buna askeri silahlarla cevap veriyor. ABD 1960'lı yıllarda Latin Amerika ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları kullanarak güneyinde çok sayıda Latin devletin katılımıyla devasa bir deniz tatbikatı düzenledi. Buna karşılık Çin, ekonomik gücüyle Latin Amerika ülkelerini istila ediyor. Çin soya fasulyesi, petrol ve çelik aldığı Brezilya'ya tam 122 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Böylece Çin sayesinde Brezilya ticaret fazlasında rekor kırdı.

Ayrıca bu iki ülke arasında bir ay önce 15 yeni anlaşma daha imzalandı. Dünyanın dörtte üçünde alt yapı yatırımlarına 1 trilyon dolar harcayan Pekin Latin Amerika'da limanlar satın alıyor, yollar inşa ediyor.

Şili 43 milyar dolar, Peru 35 milyar dolarlık mal sattığı Çin'e göbekten bağlandı. Pekin parayla adeta Amerika'nın altını işgal ediyor. Bu manzara Washington'u ciddi derecede ürkütüyor ve yakın gelecekte Latin Amerika ülkeleri ile yaşanacak olası gerilimlerin hesabı yapılıyor.

Böyle bir ortamda ABD Kasım'da seçimlere gidiyor.

Çin'i en büyük düşman ilan eden Trump şu anda anketlerde önde. Ancak Biden yönetimi onu hukuk darbesiyle hapse attırmak için büyük mücadele veriyor. Trump karşıtlarının büyük yoğunlukta olduğu New York'ta yapılan mahkemede Trump eski porno film yıldızı Stormy Daniels ile yaşadıkları cinsel ilişkiyi gizli tutmak adına yaptığı sus payı ödemesi için tutulan kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandı. Jürinin oybirliği ile 34 suçtan Trump'ı suçlu bulması bu ülkede yeni bir gerilimin habercisiydi. Trump "Herkes Amerika'da neler olduğunu biliyor. Sonuna kadar savaşacağız" diyerek, savcıların küresel sermaye tetikçisi George Soros tarafından satın alındığını iddia etti. Küresel savaş ABD'nin dibindeki Latin ülkelerinin yanısıra Amerika'nın içinde de tavan yaptı.

Temmuz'da Cumhuriyetçiler Trump'ın adaylığını resmen ilan edecekler. Bundan birkaç gün önce de mahkemenin suçlu bulunan Trump'a vereceği cezayı açıklayacak olması manidar bulunuyor. Trump dün "Hapse girsem bile Amerika'yı yönetmeye hazırım. Ancak seçmenlerimin nasıl tepki bilemem" diyerek adeta iç savaş tehlikesi sinyalleri verdi.

Jüri kararını açıkladıktan sonra Trump'ın kampanyasına bağışlar bir anda 50 milyon dolardan 70 milyon dolara fırladı. Trump'ın dört yıla kadar hapis cezası alma ihtimali var. Ancak bir üst mahkemeye itiraz edecek olan Trump hakkında kesin kararın Kasım seçimlerinden önce alınması mümkün görünmüyor.

Trump cezaevine girse bile başkanlık görevini yapabilecek.

Onu cezaevinde kalabalık bir ajan grubu koruyacak. ABD Anayasası'na göre hüküm giymiş adayları engelleyen herhangi bir kural yok. Ancak ilk kez bir ABD Başkanı'nın ülkeyi cezaevinden yönetme ihtimali de söz konusu. Tabii hakkında iki ayrı dava daha olması, seçilmesi halinde ABD'yi yangın yerine çevirebilecek tehlikeleri de barındırıyor. Elitlerin hırsız olduğunu ve kendi haklarını çaldığını düşünen öfkenin sele dönüştüğü bir ABD var artık ortada. Trump'ın cezaevine konması dahil her türlü kıvılcım bu ülkeyi, parçalara ayırabilecek dinamitlerin üzerinde oturmaya itiyor. Aynı gerilim İsrail'de söz konusu. Biden yönetimi bir yandan "ABD'yi suçlular mı yönetecek" kampanyası yaparken, seçim öncesi Gazze'de barışı sağlayarak da oyunu artırmak için de çaba harcıyor. Gazze'de barışın sağlanması halinde esas gümbürtü İsrail'de kopacak. İç savaş tehlikesi dahil, sokaklar ve caddelerin karışma ihtimali çok yüksek. Gazze öncesi zaten milyonlar sokaktaydı ve Genelkurmay başkanlarından tutun MOSSAD'ı yönetenlere kadar önüne gelen "İç savaş kapıda" diyordu. Soykırıma, çocukların bebeklerin katledilmesine ortak olan ülkeleri büyük belalar bekliyor. İlahi adalet mutlaka bu dünyada da tecelli edecek. Soykırımı destekleyen Avrupa da bundan payını alacak. Paris'te Eyfel kulesinin dibine üzerine "Fransız askerleri" yazılı 5 tabut bırakıldı. Tabutları 400 euro karşılığı koyan bir Bulgar, bir Ukraynalı ve bir Alman yakalandı. Fransız istihbaratı "Rus istihbaratı yaptırdı" diyor. Durun bakalım daha neler yaptıracaklar. Çocukların, bebeklerin üzerine bomba servis edenlerin yatacak yeri yok.

Uykuları kaçacak!