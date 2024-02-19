BEKİR HAZAR

MOSSAD Dış İstihbaratı'nda yıllarca üst düzey yönetici olarak çalışan Rami İgra televizyonda 4 yaş üzerindeki tüm Filistinlilerin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Korkunç açıklamayı yapacak cesareti nereden buldu?

Gayet basit. Çünkü dünya ayağa kalkamazdı.

MOSSAD üyesi bunu biliyordu. Neden mi? Haydi gelin açalım. Siyonist olduğunu ülkesinde katıldığı Yahudi Kongresinde ilan eden ABD Başkanı Joe Biden Ekim 2022'de "Dünya Armegeddon ile karşı karşıya kalabilir" diyordu. Bu çıkışın bir anlamı vardı. O da ABD'de yaşayan 100 milyonu aşkın Evanjelist Hristiyan'ın oyunu almaktı. Evanjelist Hristiyanlar Armegeddon adı verilen büyük savaşın çıkacağına ve Hz. İsa'nın bu sayede dünyaya döneceğine inanıyordu. Hz. İsa'nın dünyaya dönebilmesi için de yer yüzünde Yahudilere hizmet etmek gerektiğine inandırılmışlardı. Böylece İsrail sayesinde dünyada çıkacak savaşlarla kıyametin geleceğine, Yahudiler sayesinde cennetteki krallığın Evanjelistlere verileceğini kabul eden bir Hristiyan mezhep doğurulmuştu. ABD eski Başkanı Ronald Reagan bile "Aşikâr ki, Eski Ahit'teki eski peygamberlerimize ve Armageddon'la ilgili önceden haber verilmiş alametlere geri dönüp baktığımızda, 'Acaba olacakları görecek nesil biz miyiz?' diye merak ediyorum. İnanın bana, bu kehanetler açık bir şekilde yaşamakta olduğumuz bu günleri gösteriyor" diyebilen bir Siyonizm aşığı Hristiyan'dı. 17. Yüzyıl'a kadar böyle Evanjelizm adı altında Hristiyan bir mezhep yoktu.

Esamesi okunmuyordu. 17 Yüzyıl'da ulus devletler anlayışı hızla yayılınca Yahudiler'de bir korku başladı. Kendi devletleri yoktu. Hangi ülkede yaşıyorlarsa kimliksiz olarak oraya aittiler. Kendi devletlerini kurma kararının temellerini o dönemde attılar. Bunun için Siyonizme hizmet eden metodlar geliştirdiler.

Bunlardan biri de yeryüzünde hiçbir yerde var olmayan Evanjelizm Hristiyanlığının kitabını yazmak ve yaymaktı. Bu uğurda ABD'ye göçen radikal Protestan İngilizleri gözlerine kestirdiler. Evanjelizm'in doğuşu böyle başladı.

Atılan tohumlar öylesine sağlamdı ki, bugüne geldiğimizde İsrail'e hizmeti cennete girme anahtarı olmaya inandırılmış 100 milyonu aşkın Evanjelist Hristiyan'ı artık Amerika'da kucaklıyorlardı. İsrail'i kuran küresel sermayenin muazzam para depoları aşkıyla süper güç haline getirdikleri Amerika'da artık Başkanları belirleyecek ve uşağa çevirecek bir Siyonist sistem kurulmuştu. Artık Amerikan dış politikası tamamen İsrail'in güvenliği için köleleştirilmiş ve işgal edilmiş bir noktaya taşınıyordu. CIA'nın bir önceki Başkanı Pompeo İsrail askerleri ile göbek atıyor, bir önceki Başkan yardımcısı papaz da cephede ziyaret ettiği ettiği İsrail askerlerine dua ediyordu. ABD Temsilciler Meclisi'nin Evanjelist Hristiyan Başkanı Mike Johnson da geçtiğimiz yıl İsrail'i ziyaret ediyor ve Başbakanı Netanyahu'yu aşkla öpüyor "Emrinizdeyim" diyordu. Temsilciler Meclisi'nin Hristiyan Başkanı Las Vegas'ta da "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantı'sına" katılıyor ve "Koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak İsrail'e destek veren karar tasarısını oylamaya sundum" diyerek bağlılığını gösteriyordu. "İlk karar tasarısının İsrail için olması ve burada bulunmam asla tesadüf değil" diye haykırıyor, ayakta alkışlanıyordu.

Gaza geliyor ve "Netanyahu'yla görüştüm.

İsrail'e ve İsrail halkına desteğimizin sarsılmaz olduğunu söyledim. Ona, kongremizin benim liderliğim altında, sonuna kadar İsrail'in yanında olacağına ilişkin güvence verdim.

Hristiyan olarak, İncil'in açıkça İsrail konusunda nerede durmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum" diye nara atıyordu kürsüde. Hz İsa'yı Yahudilerin öldürdüğüne inanan Hristiyanlardan böylesine İsrail aşkıyla yanan dönüştürülmüş milyonlarca Evanjelist devşiriliyor ve Siyonizm'e uşak ediliyordu.

İşgal edilmiş ve köleleştirilmiş "Süper Ahmak" ABD sayesinde İsrail'de MOSSAD üyeleri tv'lere çıkıp "4 yaş üzeri Filistinlileri öldürmek şart" diyebiliyordu. Kimsenin de gıkı çıkmıyordu. Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi veren uşak ABD, öfke ve nefret büyüyünce İsrail'le göstermelik bir kavgaya giriyordu. Güya Netenyahu ve ekibine baskı yapıyorlardı, güya aralarında anlaşmazlık vardı. İyi cani, kötü caniyi oynayarak dünyayı kandıracaklarını ve yargılanmaktan böylece kurtulacaklarını zannediyorlardı. 12 bin çocuğun kanı vardı ellerinde. Yeni doğan bebekler bile katledilmişti bu Armegeddon rüyası aşkına. İsrail'le zaman zaman kavga ediyor görüntüsü veren ABD'nin el altından Tel-Aviv'e yeni bombalar göndermeye hazırlandığını Wall Street Journal gazetesinden öğreniyoruz. ABD üst düzey yetkililerle görüşmüşler. Tankları ve küçük binaları vuracak bomba sevkiyatı yapacaklarmış. İsrail'in 19 günlük bombası kalmış imiş. Filistinlilerin tankı olmadığına göre, küçük binalarda kullanacaklar demek ki. Gazze'de büyük bina kalmadı zaten.

Sıra küçüklere geldi. Allah belanızı verecek.

Çocuk katilleri kansızlar!