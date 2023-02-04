Muhalefete İvedi’k çözüm

SIKINTI büyük… Üzülüyorum.

Demokrasi için hepimizin masanın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Millet İttifakı'nın hâlâ aday bulamaması gerçekten Aziz Türk Milleti'nin kalbini yoruyor. Kemal Bey "Adayı 13 Şubat'ta açıklayacağız" dedi ama İYİ Parti'den hemen açıklama geldi. "Bizim bu tarihten haberimiz yok.

Televizyondan öğrendik" diye. Hatta "İyi parti onay makamı değil" diye ültimatom bile verdiler. 13 Şubat da zora girdi. Belki "28 Şubat"a kaldı iş. O da fena tarih değil ha!

Kahroluyoruz. Yardım lazım. Henüz ortaya aday dışında yerli ve milli bir proje de koyamadılar. En azından bu aday seçimi için bir proje geliştirdim ben. Hatta iki proje bile diyebilirim. Bunları Türkiye'nin muhalefeti ile paylaşmaktan mutluluk duyacağım.

Müsaadenizle birincisinden başlayayım.

"Dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı Sistemi"ni öneriyorum. Açılımında muazzam bir "kriz çözücü", muhalefetimizi buhrandan çıkarıcı başlıklar var.

Cumhurbaşkanı olmak isteyen herkesi aday göstererek "Eş Başkanlık" sistemi modeline geçilirse büyük rahatlama olur.

Örneğin Millet İttifakı "12 aday" ile seçime girerse, kazandığı takdirde her ay bir kişi bu ülkeyi yönetebilir. Tabii böyle bir durumda "Önüne gelen aday gösterildi. Ben niye yokum" diye itirazlar gelebilir. Bu da yeni krizleri doğurabilir. Hiç önemli değil. O zaman seçime 24 adayla gidilir. Her aday 15 günde bir yönetebilir ülkeyi. Hatta 52 adayla, dönüşümlü olarak haftada bir dahi Başkan olunabilir. Böylece kriz biter.

"52 aday mı, hadi canım sende… Nereden bulacağız o kadar adamı" diyenler olabilir. Sadece masanın üzerinde 6 lider var. Altında HDP ve FETÖ. Zaten HDP eşbaşkanlarla yönetiliyor. Bu konuda uzmanlar. Bu model ile ilgili seçilecek 12 veya 24 veya 52 eş Cumhurbaşkanına eğitim verebilir. Muhalefeti destekleyen kanallarda FETÖ'cü Hakan Şükür bile artık canlı yayınlara alınıyor. Hakan Şükür bile alınabilir aday kadrosuna.

Muharrem İnce "Anlaşırsak varım" diyor muhalefetle ittifaka. Ümit Özdağ da var.

İkisi de olabilir. Hatta bu aralar ortaya çıkan Ahmet Necdet Sezer, ne bileyim Ekmek için Ekmeleddin dahi olabilir. Birer hafta başkanlık yapmaları kimseyi rahatsız etmez.

İlhan Kesici'den Sezgin Tanrıkulu'na kadar çok aday ismi geçti. 52 çok rahat bulunur.

Mansur Bey, İETT Ekrem bile var malum. Bolu'nun CHP'li belediye başkanı bile "Adayım" diyor. Fatih var Fox haberden ayrılan ve imza toplayıp aday olacağını söyleyen. Bana sorun, 365 kişi bulup günlük başkan bile ayarlayabilirim.

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson şu anda boşta. Malum ataları Türk… Ona bile dönüşümlü sistemle bir haftalık başkan adaylığı teklifi götürülebilir. Hatta ABD elçisi dahi kadroya katılıp, Babacan'ın deyimiyle Batı'dan "Aferim" bile alabiliriz. "Yahu ABD elçisi, bir hafta olsa bile başkan yapılabilir mi?" diyenleriniz çıkabilir. Sorun değil. Biraz araştırılsa kökenlerinde Kızılderililer çıkabilir.

Malum Kızılderililer Türk… Böylece Oturan Boğanın torununa yol açılabilir. Kemal Bey'in bile seçime üç ay kala Peygamber soyundan geldiğini "Seyit" olduğunu daha yeni öğrenmedik mi türbe ziyaretinde.

Araştırılırsa Amerikan elçisinin soyunda da Kızılderili Türklerine ulaşılması çok yüksek ihtimal… Der Spiegel, Bild, Economist gibi medyayı yönetenler bile bu yöntemle kadroya alınabilir.

E tabii sanatçılardan da konabilir. Ne bileyim, Tarkan, Atilla Taş veya Kadir İnanır gibi isimler, 52 aday içinde yer alarak, ülkeyi dönüşümlü olarak bir haftalığına yönetebilir.

"Ya sanatçı mı? Ne alaka" dememek lazım.

Reagan artizi koskoca ABD'yi yönetti.

Küçümsemeyin sakın artizleri.

Zaten bu sistemde bir haftada ülkeye zarar verecek yanlış bir karar almanız mümkün değil. Çünkü Millet İttifakı, Çankaya'da oturacak, hiçbir şey yapmayacak, yetkisiz ve çiçek sulayacak Başkan istiyor. Ne olur bir hafta aralıklarla Tarkan, Atilla Taş veya Kadir İnanır Çankaya Köşkü'nde oturup 7'şer gün domates, salatalık sulasa… "Yahu bu domates, salatalık ne iş" de demeyin. Eski Türkiye döneminde Çankaya Köşkü'ne 200'ü aşkın meyve-sebze-çiçek ekildi. Bunlarla uğraşıyordu Başkanlar zaten. Hatta tahta bir bank bile kurulmuştu köşkün bahçesine. Cumhurbaşkanları oturup Ankara'yı seyrediyordu. Kimsenin canı sıkılmaz yani. Bu sistem muhalefetteki krizi çözecek tek sistem gibi görünse de başka Yerli ve Milli proje de var bende. Kavga fena büyüyor. Artık İVEDİ başkan adayı lazım muhalefetimize. Eğer tek başkan adayı ile gireceğiz diyorlarsa bana göre "ÇARE RECEP İVEDİK"… O da çok iyi muhalefet yapıyor son filminde. Yabana atmayın. Bunu ciddi ciddi düşünün… Bakın Zelensky de komedyen değil miydi?

Noldu? Sustunuz mu?