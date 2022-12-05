Daron, Rodrik, Jeremy

ADAM Türkiye Ermenisi ve Amerikalı bir ekonomistti. ABD'de üniversite eğitiminden sonra dersler vermeye başlamıştı.

Rahmi Koç tarafından Bilim Ödülü'ne layık görülmüştü. Ocak 2020'de onu yazdım.

Türkiye'de sadece 2 kişiyle görüştüğünü anlattım. Biri Abdullah Gül diğeri de Ali Babacan'dı. Erdoğan'ı hiç sevmediğini de anlattım. Başkanlık sistemine de karşıydı.

Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ona Köşk'te ödül vermişti. Bir dönem Türkiye'de onun Bakanlar kuruluna girmesi için büyük bir lobi yapılmıştı.

Yazarlarımız tıpkı Kemal Derviş gibi onu adeta "Kurtarıcı" ilan etmişti. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Kemal Derviş de bu kampanyanın içindeydi. "Paranın başına" geçmesi için çok ter döktüler. Hatta Ertuğrul Özkök "Ah keşke bakan olsa. Hayali bile güzel" diye yazacak kadar cesurdu.

Adamın adı Daron Acemoğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak takdim ettiği Amerikalar'dan bir isimdi o. Temmuz 2018'de Cumhuriyet'e konuşan Prof. Daron Acemoğlu "Türkiye'ye IMF programının yardımcı olacağını düşünüyorum" diyordu. IMF'ciydi. Borç alırsak kurtulacağımızı söyleyenlerdi Kemal Bey'in önceki gün takdim ettiği yeni danışmanı.

Haydi gelin tekrar Ocak 2020'deki yazıma dönelim. Bakın neler yazmışız; " Amerika'da CIA çalışanlarının yazdığı bir site var. Orada 'Hatta Derviş o kadar önemli bir adım atacaktı ki, eğer Daron Acemoğlu Türk lirasını yönetmeye başlasaydı, Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilecekti. Ali Babacan da parti kurmayacaktı. Abdullah Gül de karşı harekette yer almayacaktı.' yazıyor.

2023'te Türkiye'de başkan adayı olması bile düşünülüyor. Hatta Benenson Strategy Group (5 yıl boyunca Kemal Bey'e her istediğini yaptıran ve HDP'yi hala yöneten ekip) ve Heritage Fondation'la Atlantic Council, Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de başkan adayı olması için hayaller kuruyor ve çalışıyor" Evet yaklaşık 3 yıl önce bahsettiğimiz bu Daron Acemoğlu, CHP'nin 3 Aralık sunumunda Türkiye'ye şimdilik danışman adı altında takdim edildi. Bu sütunlarda dört yıldır, "Bir Amerikalı dostum anlattı.

Washington, Amerika'da yaşayan muhalif sürpriz bir ismi Türkiye'de başkan yapmak için proje üzerinde çalışıyor" diye yazdığımda tepki aldım. Küfür edenler oldu. Şu anda 6'lı masada beş lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı...

Belediyeye HDP'lileri işe almadığı için Mansur Yavaş'a şiddetle karşı çıkan bir HDP var. O yüzden HDP, belediyeye partililerini ve PKK sempazitanı dolduran, binlerce FETÖ'cü barındıran, İstanbul'u bırakıp Güneydoğu'yu gezen Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakıyor.

Ancak derin CHP buna karşı çıkıyor. Masada işler karışık ve bir bakarsınız Daron Acemoğlu ve benzeri gibi ABD'den ithal sürpriz bir isim aradan sıyrılabilir mi? Evet bu mümkün. Asla şaşırmam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki ilk gün buluşmasında Daron Acemoğlu'nun yanı sıra ilginç isimler de vardı.

Bunlardan biri de ekonomist Prof. Dr. Dani Rodrik ve eşiydi. Wikipedia Dani Rodrik için aynen şunu yazıyor; "Rockefeller Vakfı, Carnegie Corporation, Ford Vakfı'ndan gelen araştırma hibelerinin alıcısıdır." Yani arkasında sponsor olarak bu vakıflar var.

İspanya'dan beş yüzyıl önce göç etmiş bir Sefarad Yahudi ailesinin 1957'de İstanbul'da doğan çocuğudur. Robert Koleji'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ABD'de yaptı.

FETÖ'cülerin cirit atıp yönettiği Radikal gazetesinde kapanana kadar köşe yazıları yayımlandı. Dani Rotrik'in ismini önümüzdeki günlerde çok sık duyacağız.

28 Şubat davasında tutuklu bulunan emekli orgeneral Çetin Doğan da, Cumhuriyet gazetesine dün bir mektup göndererek 6'lı masa için "Bulunmaz fırsat. Bu fırsat heba edilmemeli" çağrısı yaptı.

Allah Allah, Çetin Doğan'ın rahatsızlıkları vardı. Hastalıklarla boğuşurken bile neden 6'lı masaya çağrılar yapıyor diye düşündüm. Ardından normal geldi. Çünkü, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ilk gün görüştüğü Prof.Dr. Dani Rodrik, Emekli orgeneral Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan ile evli. Pınar hanım da Kemal Bey'in ABD'de kurduğu ilk gün masasında yer alan isimlerden biriydi.

Kemal Bey'in ABD'den transfer ettiği danışmanı Jeremy Rifkin de, İspanya'yı bölmek için Soros'tan 50 bin Euro alarak Katalanlar'a ayaklanma konferansı veren biriydi. Şimdilik video konferansla CHP'nin 3 Aralık sunumuna Amerika'lardan katıldı.

İlginç isimler, enteresan ilişkiler ve bağlantılar yumağına tanık oluyoruz. Bence Jeremy, Türk vatandaşı olsun ve YETKİSİZ başkan isteyen 6'lı masa onu aday yapsın! Jeremy de ülkeyi video konferansla yönetsin! Nasıl fikir ama!