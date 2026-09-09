BEKİR HAZAR

BAMBAŞKA Güçlü Türkiye geliyor. Dünyadan bihaber olanların anlayamayacağı bu konuyu onlara bir kez daha anlatalım. Sık sık bu iddiayı gündeme getirdiğimizde dalga geçenlere, sosyal medya üzerinden hakaret edenlere sabırla anlatmak görevimiz. ABD'de Stratfor diye bir düşünce kuruluşu var. Eski istihbaratçılar, dış politika uzmanları ile veri analistlerini bünyesinde barındırıyor.

Hazırladığı raporlar ABD başkanlarının önüne konuyor. Ülkeyi yönetenlerin ciddiye aldığı bu raporlar, Amerikan dış politikasına ışık tutuyor. Kurucusu Friedman, yeni düzende tek bir hegemonun yerini bölgesel güçlerin dengelediği çok kutuplu bir yapının alacağını öngörüyor. Türkiye'nin hem NATO üyesi hem de Avrasya, Orta Doğu ve Karadeniz kesişimindeki vazgeçilmez jeopolitik konumuyla "Yeni ağırlık merkezleri" arasında yer aldığını söylüyor. Tasfiye sürecinde olanları da gündeme getiriyor.

Yeni düzende, Avrupa gibi ekonomisi sadece hammadde (özellikle petrol ve doğal gaz) ihracatına dayalı olan ülkeler ciddi bir çöküş riskiyle karşı karşıya gelecek. Bu ülkeler doğrudan askeri yollarla değil, ekonomik olarak iflas ederek küresel tedarik zincirlerinin dışına itilerek tasfiye edilecek.

Almanya başta olmak üzere geleneksel Avrupa güçleri, ucuz Rus enerjisine ve Çin pazarına olan aşırı bağımlılıkları nedeniyle yapısal bir kriz yaşıyor.

Askeri kapasiteleri ve stratejik özerklikleri zayıf olan bu eski merkezler, ABD ile Asya devleri arasındaki rekabette "Nesne" konumuna düşme yani küresel karar mekanizmalarından tasfiye edilme riskiyle karşı karşıya.

İsrail ise Stratfor tarafından "Coğrafi dezavantajlarına rağmen varlığını sürdürmeye çalışan ancak kalıcı olarak kronik bir güvenlik ikilemi yaşayan kritik bir vaka" olarak tanımlanıyor. Nüfusu az İsrail için "Zaman onların aleyhine çalışıyor" deniyor. Bu manzara içimizdeki kripto İsrail sevdalıları ve tasfiye sürecindeki Avrupa'dan medet uman Batı aşıklarının kulağına küpe olsun. Türkiye Yeni Dünya Düzeni'nin neresinde?

Stratfor Türkiye'yi "tampon bölge" veya sadece Batı'nın sınır karakolu olarak gören bakışı rafa kaldırdı. Şu notu düştü; Türkiye, adeta jeopolitik bir fay hattı üzerinde yükselen, kendi etki alanını zorlayan "otonom bir güç merkezi" veya" bölgesel hegemonya" adaylarından biridir. Analizlerinde Türkiye, "Pivot State" yani "Jeopolitik Merkez" olarak gösteriliyor. Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'in kesişim kümesinde yer alan "kaçınılmaz" bir merkez olarak tanımlanıyor.

Coğrafi olarak bu kadar çok kriz çemberinin merkezinde yer alması riskler doğursa da Ankara'ya bölgeye müdahale etme yeteneği ve güç kazandırıyor. Türkiye'nin konumu gereği pasif kalmasının coğrafi olarak imkansız olduğunu, tarihsel refleksleriyle birlikte Osmanlı coğrafyasına mecburen ekonomik ve siyasi olarak GERİ DÖNECEĞİNİ öngörüyor. Ankara'nın Washington veya AB tarafından tamamen kontrol edilemeyen, ancak göz ardı da edilemeyen bağımsız bir aktör "oyun kurucu veya bozan" haline geldiğine işaret ediyor.

Stratfor şöyle düşünüyor; Savunma Sanayii'ndeki hamlelerimiz, Batılı merkezlerde "kontrol edilmesi zor müttefik" algısına dönüşürken, bölgesel denklemde Türkiye'yi masanın vazgeçilmez aktörlerinden biri yapıyor. Yeni Dünya Düzeni'nin kaotik ve çok kutuplu mimarisinde Türkiye; sınırları dışarıdan çizilen ve yönetilen eski "tampon" rolünü reddeden, kendi bölgesinde askeri gücü, savunma sanayi ve coğrafi avantajları sayesinde kendi oyun planını dayatan bir "Merkez ülke" konumuna hızla yükseliyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Türkiye'yi bu mücadelesinde hem kendi coğrafyasının geleceğini belirleyen iddialı bir aktör hem de büyük güçlerin rekabetinde dengeyi gözetmek zorunda olan hassas bir güç olarak görüyor.2021'de Stratfor, otuz sene içinde Türkiye'nin etki alanının hangi bölgelerde daha fazla artacağını gösteren bir harita dahi yayınladı.

Haritaya göre 2050'de Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu'nun tamamı, Balkanlar, Kafkasya ve Asya'da etkisini artıracak. Bu süre içinde bölgesel güç konumundan küresel güç pozisyonuna geçecek ve etrafındaki üç denizde de hakimiyeti sağlayacak. Doğu Akdeniz ve Ege'deki adalar ile Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde varlık gösterecek. Ne diyelim? Bizimle dalga geçen, göremeyen içimizdeki uzaylıların, uyuyan beyinlerine Stratfor kadar taş düşsün. Belki uyanırlar... Mı? Ne dersiniz?