Baskın güç

2019'DA, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde bu sütunlarda size Türkiye düşmanı bir darbeciyi yazmıştım.

15 Temmuz akşamı Fetöcü'ler birer birer enselenirken Amerika'da ekranlara çıkıp "Darbe başarısız olursa Türkiye Osmanlı gibi, dünya arenasında baskın bir güç olur" diye çığlık atıp ağlıyordu. Adeta dünyayı darbecilerin yanında olmaya çağırıyordu.

Herif Amerikalıydı. Küresel silah şirketlerinin adamıydı. En büyük zevki oluk oluk akan insan kanından oluşan göllerdi.

ABD'de tüm savaşlara çanak tutan, alkışlayan, kampanya yapan, insanlık düşmanı bir canavardan bahsediyorum.

Her türlü kaos ve savaş konusunda şizofrenik arzuları vardı. Salyaları akıyordu hep. Trump'a sürekli "İran'ı vur, en fazla 3 ay dayanırlar" diye gaz veren de oydu, "Aman Suriye'den çıkmayalım" diyerek PKK devleti kurulması için kıçını yırtan da...

Onu sizlere "Yırtık John" diye takdim etmiştim o tarihlerde. Trump döneminde ABD Ulusal Güvenlik danışmanlığına getirilmişti. 15 Temmuz'da darbecilere alkış tutan bu yüzsüz, sonrasında Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için saatlerce otel odasında telefonunun başında bekledi. Başkan Erdoğan onu otel odasına mahkum edip, randevu dahi vermedi. ABD basını "Türkiye Ulusal Güvenlik Danışmanımızı rezil etti" diye başlıklar attı. Bu sütunlardan ona "Çok yakında Beyazsaray'dan kovulacaksın John. Arkanı kolla" diye uyarı yaptım. Kısa bir süre sonra da John Bolton'u, Başkan Trump bir tweet mesajıyla, yani aşağılama metoduyla kovdu. Paçavra gibi yırtıp attı. O yüzden "Yırtık John" lakabı çok yakışıyor bu adama.

Şimdi ABD'de FETÖcülerle iş tutup "Türk Demokrasi Projesi" adı altında bir dernek kurdu bu Yırtık. CHP'li eski milletvekili de onun bu dernekteki en büyük ortağı. Darbeciyle "Demokrasi projesi" hazırlamak da ancak böyle kafalara nasip olur. Yıllar önce "CHP HDP'leşecek. Bu bir Amerikan projesi" diye yazmıştım. Bugün baktığımızda artık sokaktaki çocuklar bile görüyor bunu. Şimdi darbecilerin buluştuğu Amerika'daki yeni dernekte, yepyeni bir proje hazırlanıyor. FETÖ kasetleri ile ve büyük hayallerle göreve getirilmiş Kemal Bey yetersiz bulunuyor.

"Erdoğan'ı indirecek güçte lider değil" diyorlar. O yüzden Amerika'da dernek çatısı altında FETÖ-CHP-HDP ittifakını kurdular. Sürekli toplantılar yapıyorlar. Erdoğan'ı indiremediler, şimdi Millet İttifakın'a darbeye hazırlanıyorlar.

Erdoğan ile başedecek yeni lideri darbeyle başa getirmek için isim listeleri üzerinde kafa patlatıyorlar. "Ekrem olmaz, Mansur zor, Meral HDP'yi bozar.

Biz en iyisi buradan iyi yetişmiş bir adamı Türk kamuoyuna empoze edelim" görüşünde birleştiler. Amerikalı bir dostumla konuştum. "Yaptıkları çalışmalardan haberim var. Deşifre olmamış FETÖ'cü bir isim şimdilik onlara en mantıklı geleni" diyor.

2023'e Amerika'dan ithal lider yetişir mi?

Şimdilik bunun cevabı meçhul.

Yırtık John kumpasları, alavere-dalavere işlerini çok iyi bilen bir adam. İsrail'den "Siyonizme Büyük Hizmet Ödülü" almış bir isim. Boş adamlara verilmez bu ödül. "Türkiye'yi batıralım" diye çağrılar yapıyordu bir zamanlar. Beyazsaray'dan paçavra gibi atılıp rezil olmasına rağmen neden işi gücü bıraktı, Türkiye'de yeni darbeler peşine düştü? Sorunun cevabı gayet basit. Amerikan televizyonlarında ne demişti 15 Temmuz akşamı? Hadi hatırlayalım; "Bu akşam bu darbe başarısız olursa Türkiye Osmanlı gibi dünya arenasında BASKIN GÜÇ olur." E darbe başarısız oldu. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye dünyadaki tüm kriz bölgelerinde kurulan masalarda yer alıp oyun kurucu oldu. Afrika'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara ve Kafkaslara kadar artan nüfuzumuz önünde BATI şapka çıkarıyor. Siyonizme hizmet ödülü almış bir adam böylesine BASKIN GÜÇ olmamızı ister mi? Tabii ki Amerika'da dernek inşa edip FETÖ-HDPCHP ittifakını Washington'da da kuracak.

Oturup Millet İttifakına Erdoğan'ı indirecek güçlü lider arayacak. Gayet normal. Maaşı İsrailsever küreselcilerden geliyor sonuçta!