Eleman

Avrupa borsaları Corona'da ikinci dalga nedeniyle adeta yere çakıldı. Londra, Paris, Frankfurt, Madrid borsalarında şirketler büyük değer kaybetti. Tekrar patlama yaşayan İspanya'da bazı bölgelerde yüzbinlerce kişiye sokağa çıkma yasağı geliyor. İngiltere'de Ekim ayında günlük vaka sayısının 50 binlere çıkabileceği iddia edildi. Başkan Johnson ülkede "Karantina" günlerine geçiş olabileceğini açıkladı. Marketler yağmalandı.

Fransa da alarm veren ve büyük paniği yaşayan ülkelerin başında geliyor. Günlük vaka sayısı 13 bini aştı 14 bine doğru hızla ilerliyor. Ekonomide virüsle birlikte büyük çöküş yaşanıyor. Ekonomi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,3 daraldı.Yıl sonunda bu rakamların yüzde 15'lere dayanması bekleniyor. Salgın gerekçesiyle binlerce kişinin işine son veriliyor. Sadece Airbus, 2021 yılının yaz dönemine kadar yaklaşık 15 bin kişiyi işten atacağını açıkladı., Air France-KLM de benzer operasyona hazırlanıyor. 7 bin 500 kişinin işine son verileceğini duyurdu. Macron'un ülkesinde milyonlarca kişi işsiz kalacak. Beraberinde var olan sosyal patlama daha da büyüyecek, sokakları ve caddeleri ateşe verilen Paris dahil çok sayıda şehirde daha büyük olaylar yaşanacak.

Türkiye'ye karşı savaş naraları atan Cumhurbaşkanı Macron'un ensesine birileri fena bir tokat atmış olmalı ki, aniden ağız değiştirip "Ankara" ile diyalogtan bahsetmeye başladı. Paris'te tüm siyaset bilimciler, uzmanlar, akademisyenler Macron'u yerden yere vuruyor. "Ekonomimiz çökerken atılan bu savaş naraları Macron'u da Fransa'yı da kurtaramayacak. Yerine kim seçilirse seçilsin ekonomide bizi kara yıllar bekliyor" yorumları ayyuka çıktı.

Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot'tan geldi. "Macron dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil" diyor Prot. "Fransa ile Türkiye arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu en çok Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor." diye ekleyerek Fransa Cumhurbaşkanının ülkesini ne hale düşürdüğünü anlatıyor.

Evet Fransa bugün beyin ölümü gerçekleşmiş bir adam tarafından yönetilerek tüm dünyada adeta aşağılanıyor. Ülkesine yeryüzünü güldüren bir beceriksizin çırpınışları ile karşı karşıya. Ayrıca "Güldüren Fransa" manzaraları da ilk değil. Afrika'daki 16 sömürgesini kaybetme korkusu yaşayan Fransa için Libya çok önemliydi. Bu ülkede iki liman alıp, askeri üs kurarak kıtadaki diğer sömürgelerindeki çözülmeyi engellemeye çalışan Fransa gitti Hafter'i destekledi. Ancak Hafter Türkiye'den fena tokat yiyince Fransızların aklı gitti. Hafter'den geri alınan Giryan kentinde Fransız ordusuna ait Javelin anti-tank füzelerinin ele geçirildi. Macron bu anti-tank füzeleri ile fena yakalandı. Fransız Savunma Bakanlığı füzelerin kendilerine ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yaptıkları açıklamada "Terörle mücadele operasyonları kapsamında görevlendirilen bir Fransız askeri biriminin kendini koruması" bahanesini öne sürünce dünyayı bir kez daha güldürdüler. Rezil rüsva olunca Tanzanya bandıralı bir gemiyi çevirerek "Türkler bununla Libya'ya silah gönderiyor" bahanesiyle arama yapmak istediler. İki Türk fırkateyni engelleyince ağlayan bebeler gibi NATO'ya koşup şikayette bulundular. Sonuç alamadılar bir kez daha rezil oldular. Yetmedi, Akdeniz ülkeleri ile toplantı yapıp Türkiye'ye gözdağı vermek istediler. Cezayir, Libya, Fas, Tunus reddedince toplantıyı "Akdeniz'de kıyısı bulunan AB ülkeleri" şekline çevirdiler. Orada Türkiye karşıtı bir karar aldıramayınca dünyayı bir kez daha güldürdüler. Zaten Saint Prot da "Macron Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor" diyerek Fransa Cumhurbaşkanı'nın ne kadar zavallı ve gülünecek bir durumda olduğunu en güzel şekilde gösteriyordu.

Güldüren Macron şimdi "Vik vik" diyor... Diyalogtan bahsediyor. Ankara'ya diklenen daha nice lider rezil rüsva olacaktır. Gülünecek hale gelecektir. Çünkü artık eski Türkiye yok. Her saldırıda güçlenen ve daha da büyüyen, dünya arenasında "GÜÇLÜ" imajını her geçen gün pekiştiren bir Türkiye var artık. Macron gibi micron kafalar bu güç algısının Batı'da daha da büyümesini sağlayacak birer kullanışlı eleman olarak çok işimize yarıyor. Bu açıdan bakınca Macron'un Fransa'da tekrar seçilme şansının olmaması beni üzüyor.