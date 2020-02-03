10 dolarlık operasyon
Ömrünü ve servetini dünya nüfusunun azaltılmasına, insanların kısırlaştırılmasına ve bu anlamda kurulan biyo-laboratuvarlara adadı. Ari ırk için çalışan Hitler laboratuvarlarına milyon dolarlar yatırdı. Zenci nüfusun azaltılması, Amerika'da üstün beyaz ırkın oluşması için açıktan destek veriyordu. Savaş sonrası Hitler'in üstün ırkçı bilimadamlarını ABD'ye kendi laboratuvarlarına getirdi.
Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, erkeği kısırlaştıran bir mısır geliştirdiklerini açıkladı. Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücülü mısırı ABD Tarım Bakanlığı'ndan aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. 1990'larda da BM Dünya Sağlık örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı erkeklere yapılmadı.
Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico aşıları test ettirdi. Test sonuçları ile, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü için tetanoz taşıyıcıdan bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç Hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı! Yukarıda dünya nüfusunu kısırlaştırma yöntemi ile azaltma çalışmalarının anlatıldığı bilgilerin tamamını, dünyaca ünlü stratejist William Engdahl, Aktüel dergisine verdiği bir röportajda bizlere aktarmıştı. William'ı ahaber'de YazBoz programında da sık sık ağırlamıştık. Büyük yankı uyandıran Ölüm Tohumları adlı kitabı yazdı.
Ardından Türkçe'ye de tercüme edilen "Sahte Domuz gribi ve gıdalar" kitabına imza attı. Domuz gribinin laboratuvarlarda üretilip kasıtlı olarak dünyaya servis edildiğini açıkladı. "Dünyadaki egemen güçlerin gizli plânını açıklıyorum;
Üstün Irk oluşturma ve Dünya Nüfusunun Azaltımı" diye kitabın arka kapağına not düştü. Virüsü yayıyorlar ardından kısırlaştırıcı aşıları dağıtıyorlardı. William kitabında "Aile plânlaması, doğum kontrolü, tarımda sözde yeşil devrim, moleküler biyolojideki gelişmeler, biyo-yakıt, biyo-teknoloji, Dünya Sağlık Teşkilâtı, Dünya Bankası, Rockefeller Vakfı ve daha niceleri hep bu gizli amaca kilitlendi.
Küçük bir elit dışında kalanlar ise habersiz bu gizli amaçdan.
Oysa biyo-savaş için hazırlıklar aralıksız devam ediyor" diye de uyardı. Dün William'ın kitabını yazdığı "Domuz gribi"... Bugün dünyanın en kalabalık ve en hızlı büyüyen ülkesi Çin'i vuran Coronavirüs... Rahmetli Kadir Mısıroğlu da yıllar önce bir kitap yazdı. "Çin ve Hindistan'ın nüfusunu virüsle azaltacaklar" diye uyardı. Şimdi Çin'in ekonomisini de küçültüyorlar. Bir taşla iki kuş. 10 dolarlık virüs şimdilik 2 trilyon dolar batırdı Çin'i... Kısa bir sürede belki de çift haneli rakamlara ulaşacak.
Operasyon sürüyor!
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