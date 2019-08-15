Ne güzel
Önümüzdeki yıl tarlalarımızda yerli üretim elektrikli traktörler devreye girecek. 45 dakikalık şarjla 7 saat sahada çalışacaklar. Tam 3.5 milyar dolar cebimizde kalacak.
Yerli otomobillerin üretimi için gün sayıyoruz. Bu ülkeye yabancı arabaları parçalar halinde getirip montah yaparak dışarıya kazandıran çok ünlü işadamlarımız "Yerli otomobil intihar olur" demişti. Halbuki kullanım başladığında 15 yılda ülkemize 50 MİLYAR EURO'luk katkı sağlayacağı ortaya çıktı. Ne güzel... Daha önce yazmıştım. Dünyaca ünlü petrol şirketinin Türkiye CEO'su, bir işadamı dostumu ziyarete gidiyor. "Sadece İstanbul trafiğinde dur-kalktan yılda 3 milyar dolar kazanıyoruz" diyor. Yollar, köprüler, tüneller, tüpgeçitler, otobanlar yapıldıkça milyarlarca dolar cebimizde kalıyor.
Mesela sadece İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşüren otoyol yılda 650 MİLYON DOLAR tasarruf sağlayacak.
Kanal İstanbul'u yapabilirsek yılda 8 MİLYAR DOLAR gelirimiz olacak.
Ne güzel... Almanya'dan bir dostum geldi. Antalya'ya tatile gittik birlikte.
"Almanya'da güneşi zor görüyoruz.
Hatta güneşi gören sokakta soyunup bronzlaşma derdine düşüyor hemen" dedi. İşte o Almanya ürettiği elektriğin yüzde 25'sini güneş ve rüzgardan sağlıyor. Kendi ekonomisinde bu elektriği kullanırken ihracat da yapıyor ve 2 MİLYAR DOLAR gelir elde ediyor. Sokaklardaki direklere bile güneş panelleri kuruyorlar. Türkiye güneşi doya doya hisseden ve bu konuda Almanya'dan kat kat önde bir ülke. Bu alanda yatırımlar hızla sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Alman işadamları ile tanıştık. Türkiye'de güneş panelleri fabrikası kurmak amacıyla temaslarda bulunmaya gelmişlerdi. "Her sokak direğine bir güneş paneli" diyorlardı.
Çinliler de bu konuda sırada. Bu işi yapan Türk firması sadece tek başına 10 yılda 5 MİLYAR DOLARLIK üretimi hedeflediklerini açıkladı...
Türkiye'nin tam donanımı kurduğunda neler kazanacağını siz tahmin edin...
Ne güzel... Ruslarla nükleer santraller yapıyoruz. Faaliyete başladıklarında yıllık 7.2 MİLYAR DOLARLIK ithalat bağımlılığından kurtulacağız. Ne güzel...
3. Havalimanının 2025'te Türkiye'ye sağlayacağı gelirin 4 MİLYAR DOLARI aşması bekleniyor. Sonrasını da siz hesaplayın. Oh oh ne güzel...
Maşallah diyelim. Bir Türk Generali sormuştu bana... "Lazerle uçak düşürmenin maliyeti ne kadar biliyor musun" diye... Cevap verememiştim.
Meğer 1 dolarmış... Şimdi dünya medyası "Türklerin yaptığı lazer silahı Libya'da Batı'nın desteklediği isyancı General Hafter'e ait İHA'yı düşürdü" diye yazıyor. Dünya tarihinde bir ilkmiş bu... Savaş uçaklarının olması da kurtarmıyor artık... 1 dolara indiriyorsun... Yapmışız... Ne güzel...
Beyazsaray'ın resmi yayın organı Gaziantep üniversitesinden üç Türk gencinin haberini yaptı. 500 dolara savunma sistemi geliştirmişler. Bırakın uçakları sesleri algılayarak keskin nişancıların bile yerini belirleyip imha edebiliyormuş... Savunma sanayiinde geçtiğimiz yıl ihracatta 2 MİLYAR DOLARI aştık. Bu sene 3 MİLYAR DOLARI geçmesi bekleniyor. Her geçen yıl bu rakamların katlanarak artacağı kesin... Ne güzel... 2018'de Bor ihracatında 1 MİLYAR DOLAR sınırını aştık. Yakında bu rakamlar 2.5 MİLYAR DOLARA çıkacak...
Ne güzel... Önümüzdeki yıllarda olacakları buraya yazmaya kalkarsak sayfalar yetmez... Bu ülkeye ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar durduramayacaklarını yazıyoruz hep...
Boşuna değil... Herşey daha daha güzel olacak... Yeter ki oyuna gelmeyelim, pastasından pay aldıklarımızın tezgahlarına bilerek veya bilmeyerek uşaklık etmeyelim... Biz bize yeteriz...
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