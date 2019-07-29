Acı var mı acı?
Çin'in ekonomik gücünün zamanla durağanlığa geçeceğini savundular: Rusya'nın dağılacağını öngördüler. Afrika'da ve Ortadoğu'da çatışmalardan kaynaklı ulus devlet anlayışlarının ortadan kalkacağını söylediler. Bazı ülkelerde fraksiyonların yönetimi ele geçireceğini açıkladılar.
Raporlarında Türkiye'ye ayrı bir yer verdiler. Rusya'nın dağılmasında Türkiye'nin önemli rol oynayacağını öne sürdüler. Ankara'nın güçlerini Karadeniz'e kaydıracağını söylediler.
Kuzey Afrika'ya kadar uzanan değişik koalisyonlar kurmaya çalışacağımıza, Türk-İran çekişmesinin zamanla artmaya devam edeceğine işaret ettliler. "Dinamikler ne olursa olsun, Türkiye tam merkezde olacak" diye Washington'u uyardılar.
İlginç bir öngörüleri daha vardı;
"Avrupa Birliği ekonomisi zayıfladığında veya bazıları doğuya yöneldiklerinde, Türkiye geriye kalan tek güç olarak Balkanlar'daki varlığını artıracak" diyorlardı o raporda.
Erdoğan hükümetinin gideceğini ve yeni bir siyasi gücün geleceğini iddia ediyorlardı. Türkiye'nin zamanla gücünün artacağını vurguluyorlardı.
"Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin başlıca bölgesel güç olarak ortaya çıkmasının ivme kazanacağını öngörüyoruz" diyorlardı finalde.
Rapor çok daha uzundu. Kaleme alanlar da "Gölge CIA" dediğimiz Stratfor uzmanlarıydı. CIA eski çalışanları, akademisyenler, eski askerler çalışıyordu kurumda.
Raporları Beyaz Saray'a gidiyor, Washington'un dünya üzerinde aldığı kararlarda etkili olduğu biliniyordu.
Ancak gelinen noktada Pentagon'da Stratfor çatlağı oluştu.
Her geçen gün de büyüyor. ABD ordusundan emekli Mark Thomas Esper, Pentagon'da düzenlenen törenle yeni Savunma Bakanı olarak yemin ettikten birkaç saat sonra çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Esper, o toplantıda "Stratfor'un hazırladığı raporda, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alamayacağı yazıyordu. Bu raporun kabul görmesiyle birlikte Pentagon'da alınan tüm kararlar, Türkiye'yi Akdeniz konusunda baskı altına almak yönündeydi. Nasıl bir kurum yüzde 100 hatalı rapor hazırlar. Ben olduğum sürece artık Stratfor'un raporları yok hükmünde" dedi.
George Friedman'ın kurduğu ve 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını dakika dakika takip ederek twitter'dan sürekli konumunu paylaşan Stratfor'un çöküşü, Washington'da dengeleri değiştirecek. Türkiye'de Stratfor için çalışan 60 kişi var. Hepsi gizli olarak Stratfor'a bilgi aktarırken, S-400 konusundaki hataları kabul edilebilir değil. Şimdi Stratfor, Pentagon'la sorun yaşamalarına neden olan bu 60 kişiden acaba kaçının kıçına tekmeyi basacak? Çünkü Stratfor mutlaka bedel ödetecek. Yakın bir zamanda bu yerli isimlerden bazılarının Stratfor'a çalıştıklarını Amerikan medyasında görürseniz şaşırmayın.
Pentagon, 20 yıl sonra ilk kez Stratfor'dan, S-400 alan Türkiye ile ilgili rapor istemedi. Pentagon'un, Stratfor yerine iDefense Inc. ile çalışacağı iddia edildi. Bu durum, Stratfor'un da geleceğinin sorgulanması anlamına geliyor.
Çünkü Pentagon'un büyük bir strateji hatası yapmasına neden olan Stratfor, Türkiye konusunda artık hiçbir analizi karşılık bulmayacak.
Öngörülerden daha güçlü olduğunu gösteren Ankara'nın dik duruşu, şaşırtan ve afallatan kararları, birilerini kazığa oturtuyor. S-400 alımını sadece "Hava savunmamızı güçlendirdik" diye görmeyin.
Bazılarına da fena halde balyoz indi.
Bir yerleri acıyor şimdi!
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