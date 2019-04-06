Samuel
Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı? Dünya tartışıyor... Türkiye Rusya'dan S-400 Füze Sistemleri alacak mı almayacak mı? Gelin Türkiye gündemi ile başlayalım... Siyasi partiler itiraz ve itiraza itiraz kavgası büüyüyor... Yasal itiraz hakkınızı kullansanız bile buna öfkeyle karşı çıkanlar, ekranlarda kavga edenler, sinirleri gerenler, "Sinirleri germeyin" diyenler...
"Bunu nasıl sokaklara taşıyabiliriz" diyerek kolları sıvayanlar... Toplumda kaos ve gerilim oluşturma uzmanı FETÖ trollerinin sosyal medya sabotajları gırla gidiyor... İki gün önce CHP'li bir haber yöneticisi arkadaşla buluştuk... CHP gözlüğü ile baktığı için AK Parti'nin YSK'ya itirazlarının yanlış olduğunu savundu... Ben de bir şeyler söyledim... Tatlı tatlı sohbet ettik... Zaman zaman da tatlıca birbirimizi eleştirdik. Bir ara "Manyas'tan haberin var mı?" diye sordu. Cevabım "Hayır"dı.
Manyas'ta MHP'nin kazandığını, AK Parti'nin kaybettiğini söyledi. Bu sonuçlar üzerine AK Parti'nin MHP adayının kazanmasına itiraz ettiğini, oyların tekrar sayıldığını CHP'nin kazandığını söyledi.
"Emin misin" diye sordum. "Kesin bilgi. Çok güvendiğim bir gazeteci retwitlemiş. Olay doğru değilse asla bunu yapmaz" karşılığını verdi. Sosyal medyaya inanmadığımı söyledim. CIA'nın kucağındaki FETÖ'nün sosyal medya trolleri oluşturduğunu anlattım. Her türlü olayı manüpile ederek Türkiye'de herkesin birbirine girmesi için sosyal medyayı kullanan Amerikan menşeli kukla terör örgütü vardı karşımızda... Nitekim CHP'li haber yöneticisi dostumla mekandan ayrılıp otoparka gittiğimizde üç kişinin konuşmasına şahit olduk. Biri "Manyas seçiminden haberiniz var mı? MHP kazanıyor, AK Parti itiraz ediyor, tekrar oy sayılıyor, CHP kazanıyor...
Ak Parti ve MHP birbirini yiyecek" diye bağırıyor, diğerleri de gülüyordu. Olay kısa bir anda sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye yayılmıştı. CHP'li haber yöneticisi dostuma "İnternete girip Manyas seçim sonuçlarına bir baksana, merak ettim" dedim. Girdi...
Baktı... Bana döndü... "Şeyy... Manyas'ta MHP seçime hiç girmemiş" diyebildi...
Güldüm. Karşımızda çılgına dönmüş bir sosyal medya yalan-dolan-iftira-kaoskavga aracı ve bunu silaha dönüştüren hainler ordusu var... İnsanları çatıştırmak isteyecek kadar ABD sevdalısı bunlar... Bazı siyasilerimiz bile sosyal medya yalanlarına kanarak pervasızca açıklamalar yapıyorlar...
Peki ABD tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi neden FETÖCÜ sosyal medya ordusunu seçimlerde de kullanıyor? Çünkü onların gündeminde "Türkiye S-400 alacak mı almayacak mı" sorusu var.
Pentagon'daki uzmanlar bile S-400'ün durdurulamaz olduğunu, S-500'ün Amerikan Hava Kuvvetleri'ni tamamen etkisiz hale getireceğini söylüyor.
Türkiye'nin S-400 alacak olması, NATO'nun değil Pentagon'un gücüne ağır bir darbe vuracak. S-400, savaş uçakları (Aralarında Amerikan hayalet uçakları da var), radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, balistik füzeler, hipersonik saldırı sistemlerini de imha ediyor. S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi 10. saniyede algılıyor. Saniyede 4,8 kilometre kat ettiği mesafe ile hedefini vuruyor. Şimdi Türkiye, S-400'leri Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye konuşlandırdığı anda Amerikan savaş gemileri dahil hiç kimse üç denizde bize karşı havalanamayacak. Büyük karar veren, risklerini de alan Türkiye'nin gelecekte bölgenin en önemli gücü olması işten bile değil. ABD de, ulusal güvenliği için Türkiye'nin üç denizde güçlü olmasını istemiyor. S-400'le birlikte Türkiye, Amerikan uçaklarını kuş gibi avlayabileceği bir kumandayı eline alacak. Bu da tam bağımsızlık yolunda hayati bir adım.
Bunu ben değil Amerikalılar söylüyor.
Hatta "Gelecekte Suriye'deki PKK'ya uçak da vereceğiz ama S-400'ler karşısında sinek vızıltısı kalacak" diyen Amerikalılar da var. İlk S-400'leri Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek.
Türkiye'nin Temmuz ayından önce ısınması son derece doğal. Washington, F-35'leri bile teslim etmemekte kararlı. Çünkü S-400 kabusu ABD için hızla geliyor. O yüzden seçimleri kullanıp gerilimi artırmak, masada zayıf bir Türkiye görmek ve vazgeçirmek istiyorlar... Türkiye sokağa dökülsün hayaliyle, önüne geleni kullanıyorlar... Kim sokağı işaret ediyorsa anlayın ki MANUEL bir Sam Amcacı... Yani Samuel!...
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