Yalan

"AMERİKALI Kongre üyelerinin İsrail'e desteğinin ardında İsrail lobisinin yönlendirmesi ve mali desteği var...." Bu cümlede yanlış bir şey var mı? Yok... "İsrail'in ABD'deki dostları Kongre üyelerine yabancı bir ülkeye bağlılık yemini etmeleri için baskı yapıyor." Peki bu sözlerde bir yanlışlık var mı? Hayır yok...

Bu cümleleri ABD'de Demokratlardan kongre üyesi seçilen İlhan Omar sarfettiği için Amerika'daki lobilerin en büyük silahı medya ayağa kalktı. Müslüman milletvekilini yerden yere vurup Yahudi düşmanı ilan ettiler. Özür diletmeye kadar götürdüler işi. Dünyada öyle bir lobiler ve medya gücü var ki Amerika'yı kukla gibi oynatıyorlar. Top gibi ayaklarında sektiriyorlar. Tüm Amerika'nın dış politikasını üçüncü bir ülke İsrail üzerine kurdurup ipotek altına aldırıyor, ülkenin ulusla güvenliğine ve çıkarlarına adeta ihanet ediyorlar. İsrail aleyhine konuşmayı bile "Yahudi düşmanlığı" yaygarası ile damgalıyorlar. Nitekim sırf İlhan Omar'ın bu konuşmalarından ve linç kampanyasından sonra Yahudi karşıtlığını kınayan bir tasarıyı alel acele Temsilciler Meclisi'nden geçirdiler. Vay sen misin İsrail'in Amerika'daki oyunlarını deşifre eden diye... Halbuki kapalı kapılar ardında kongre üyelerine İsrail'e bağlılık yemini ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta çoğu kongre üyesi bu baskıyı seçimlere girmeden önce adaylık sürecinde yaşıyor. Localarda, lobilerde hizaya çekilip and içtiriliyor.

Genelkurmay başkanı adayları bile tek tek bu lobilerde sıraya giriyor "İsrail'e nasıl hizmet edeceğini" ballandırarak projelerle anlatıyor. En iyi "İsrail'e hizmet" sözünü veren Genelkurmay Başkanı seçiliyor.

Hatta büyükelçi atamalarında bile benzeri olaylara tanık olduk. John Bass elçi olarak Türkiye'ye atandığında yola çıkmadan önce kongrede kameralar önünde senatörlerden oluşan komisyonun karşısına çıkmıştı. O toplantıda bir senatör "İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceği" sözünü vermesini istemiş aksi halde onaylamayacağını söylemişti.

Yani aslında herşey açık ve aleni. Ama gelin görünki ellerindeki medya gücü ve tetikçilerle bir anda İsrail'e yapılan eleştiriyi, bu konuda anlatılan gerçekleri başka yerlere taşıyıp müthiş bir linç kampanyasına giriyorlar. Koskoca bir devletin kongre üyelerini bile bu konuda kukla gibi oynatıyorlar. Amerika'nın en büyük sorunu budur. Gelecekte bu ülkenin başına bela olacak, belki tarih sahnesinden bile silinmesine yol açacak kadar tehlikeli bir girdapın içinde koca ülkeyi oyuncağa çeviriyorlar. Almanya'da da bir gösteride İsrail bayrağı yakıldı diye ortalık ayağa kalktı. Meclis'e İsrail bayraklarını yakanların sınırdışı edilmesi konusunda yasa tasarısı getirildi. Orada Türk Bayrağı dahil her bayrağı yakabilirsin ama İsrail bayrağını yakarsan suç. Geçtiğimiz haftalarda da Fransa'da bir parti "İsrail'i eleştirmenin suç sayılmasını" öngeren bir tasarıyı Meclise sunmaktan son anda vazgeçirildi. Son anda uyandılar. "Yahu ne yapıyorsunuz? Kafanız iyi mi?

Ülkemizde yaşayan bazı Yahudiler de İsrail'i eleştiriyor. Ne yani bu yasayı meclisten geçirip bazı Yahudileri de mi içeri atacağız" diye uyardılar.

Ortaya çıkan durum tam bir komediydi.

İşin aslı İsrail'in devlet teröründen nefret eden ve bu konuda en ağır eleştirileri dile getiren bazı Yahudiler olmasa tüm dünyada "İsrail'i tenkit etmek" suç sayılacak.

Ancak aklı başında bazı Yahudilerin varlığı bunu engelliyor. Sapla samanın çıkarlar uğuruna karıştırılıp çorbaya döndürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. İş öyle bir hale geldi ki çıkarlar uğuruna ineğe at, ata inek diyenler bile yaşıyor yeryüzünü yönetenler arasında. Mesela darbeci Sisi önüne geleni idam ediyor. Demokrasi ve insan hakları havarisi Amerika'da üst düzey yetkili çıkıp idamlar için "Meşru" diyor önceki gün. Zevzek!... Darbenin idamı meşru olabilir mi? Bu ne utanmazlık ve ikiyüzlülük... Adamlardaki pişkinliğe bakar mısınız? Türkiye darbecileri, uçaklarla insanları bombalayanları yargılıyor diye insan haklarından hukuktan bahsedip eleştir, darbeci başı teröristi idam edilir diye vermeyip ülkende ağırla... Darbeci Sisi idamlarını meşru say... Sonra dünyaya insan hakları ve demokrasi dersleri ve uyarıları verip sopa göster... Sakın inanmayın onlardan gelen yaldızlı sözlere...

Hepsi yalan! Bunlar çıkarları için gayrı meşruyu bile meşru görür, analarını bile satarlar.