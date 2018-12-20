Alt piyonlar
Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'nin teröristbaşı Gülen'i iade konusunda çalışma başlattığını açıklıyor. FBI bir soruşturma başlattı ve vergi kaçırma iddaları üzerinde ciddi delillere ulaştı. Gülen iade edliecek mi bu konuda bir çalışma var mı? Bu soru FBI'a soruluyor. Kurumun tepesinden "Bunu doğrulayamayız" açıklaması geliyor. FETÖ'cüler rahat bir nefes alıyor.
Ancak aynı FBI'dan aynı yetkiliden "Yalanlayamayız da" eklemesi geliyor.
Çanlar paniğe kapılan FETÖ için çalıyor.
Demek ki kullanım miadları doldu.
Anlaşılan o ki, masadaki pazarlıklarda meze oldular. Kendilerini Amerikalı zannedecek kadar alçaklaşan bu piyonları kullanıcılar resetleyecek. Durum onu gösteriyor. Aynı kullanım zavallılığını yaşayan terör örgütlerinden biri de PKK...
Ahmak gibi hayaller havuzuna sokulup DEAŞ ile çatışmaya gönderildiler. Leblebi gibi Amerikan bayrağı uğruna öldüler.
Zannettiler ki sırtlarını Washington'a dayanırlarsa onlara kimse dokunamaz!..
Halbuki tüm terör örgütleri pazarlık masalarında tüketilen Haydari'ye benzer.
Nitekim ABD'nin Suriye özle temsilcisi James Jefrry dün ilginç açıklamalar yaptı. Bir sürü cümleler sarfetti. Ancak satır aralarında öyle enterasan kelimeler vardı ki anlayan anladı. Suriye'deki PKK uzantısı SDG'den bahsederken "Devlet altı yapılarla daimi ilişkimiz yoktur" diyordu. Yani PKK kontrolündeki bölgelerin bir devlet olmadığını söylüyordu.
Onlara diplomatik bir dille "Devlet altı yapı" tanımlaması yaptı. Ve asla böyle yapılarla sürekli bir ilişki olamayacağını söyledi. FETÖ de PKK da asla devlet olamayacak alt piyon-taşeron terör örgütleridir. Hepsinin sonları kullanım tarihi dolana kadardır. Bu satırları yazarken bir bomba haber de İngiliz Reuters haber ajansı ve Amerikan basınından geldi. "Sağlam kaynaklardan alınan bilgiye göre Amerika ani kararla Suriye'den tüm askeri varlıklarını ve güçlerini çekmeye hazırlanıyor. Bu karar PKK-YPG'ye de bildirilmeye başlandı" deniyordu o haberde. Şimdi Türkiye'nin demir yumruğu ile karşılaşma korkusuna giren teröristlerde büyük panik var. Alt piyonlar bizimle ve 13 milyon Türkiye sevdalısı Suriyeli ile başbaşa kalacaklar. Dediğimiz gibi, kullanıldılar, ölüme gittiler, mezarları doldurdular ve Devletler arasında görünmeyen anlaşmalar hayata geçince üzerlerine toprak atılmaya başlandı. Suriye'den çekilmeye hazırlanan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino dün, Ankara ve Washington'un hem Türkiye'nin güvenliği hem de Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu etkileyen tüm konularda aktif koordinasyon içinde olduğunu açıkladı. Trump ve Başkan Erdoğan'ın bu konuda bir görüşme yaptığını söyledi. Hemen arkasından Pentagon Türkiye'ye 3.5 milyar dolarlık Patriot füzeleri satışına onay verdiğini açıkladı. Merkezi Washington'da bulunan Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği 9. Geleneksel Türkiye Konferans'ında da ilginç açıklamalar vardı. Amerika Dışişleri Bakalığı'nda Suriye danışmanı olarak görev yapan Yarbay Richard Outzen Amerika'yla Türkiye'nin Suriye'de aynı şeyi istediğini belirtti. Outzen hem de üzerine basarak "İster inanın ister inanmayın günün sonunda biz Türkiye'nin istediğini istiyoruz. Suriye'de aynı şeye çok yakınız. Bu, bizimle Türkiye'nin çıkarına. Ve bu bize başlangıç için çok güçlü bir el sağlıyor" dedi. "Suriye'de sonsuza kadar kalacağımız ve Suriyeli Kürtler ülkenin kuzeydoğusu için tek çözüm gibi düşünceler yanlış savlar." diyerek devlet hayali kuran PKK'lıların kullanıldıktan sonra nasıl satışa sunulacağını adeta itiraf etti. Peki bu noktaya nasıl gelindi. Yarbay Outzen buna da açıklık getiriyor ve "Suriye'de Türkiye'nin içinde olmadığı bir çözüm asla gerçekleşemez" diyor.
Evet, Türkiye olmaksızın bölgede hiç kimse yol alamaz, sonuca gidemez. Sınırlarımızın dibinde tarihi gelişmeler olurken, FETÖ ve PKK satış listesine konurken, Türk Ordusu Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanırken içeride de CHP'liler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırıyor. Hem de FETÖ ağzıyla... Dün Afrin operasyonunu işgal olarak tanımlayan CHP'liler bugün örtülü ittifak yaptıkları HDP aşkına aynı yolda yürüyor. Kullanım süreleri dolanlara çanak tutanları bu Millet sandığa gömecektir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Güç zehirlenmesi 18 Aralık 2018, Salı 2. Dünya Savaşı ile birlikte yeryüzünde yeni bir düzen kuruldu. Tüketim ekonomisine dayalı bu düzende küresel şirketler...
- Şirketler aşkına 15 Aralık 2018, Cumartesi TÜRKİYE'YE yakın Mursi iktidarının darbeyle devrildiği Mısır... Arap baharının fitilinin ateşlendiği Tunus... Batı'nın...
- Kebap 13 Aralık 2018, Perşembe FRANSA'DA eski bir asker Noel pazarını basıp 3 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı. Sokak gösterileri dinmek bilmiyor. "Zenginlerin...
- Otobüs 11 Aralık 2018, Salı FENERBAHÇE küme düşme hattında... Bir Fenerbahçeli olarak yüreğim sızlıyor. Bu nedenle bugün bu konuya girmek istedim....
- Operasyon 08 Aralık 2018, Cumartesi ÇİN Telekom devi Huawei'nin patronu şokta. Çünkü CIA, kızını Kanada'da uçak değiştirirken tutukladı. "Amerikan...
BEKİR HAZAR Tweetleri