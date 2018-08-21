Düello
Annesi İskoç'tu ve bir Danimarkalı ile evliydi. Ancak eşini aldatıp bir Fransız'la yatağa girdi.
O gayr-ı meşru ilişkiden işte bu ELE'MAN doğdu. 17 yaşında okulda bir münazarada herkesi "İngiliz mallarını boykot"a çağırınca keşfediliyor ve siyasi kariyeri başlıyor.
Sonrasında "İngilizci" oluyor, Fransız hayranı Jefersonn'un karşısına ABD Başkanlığı için dikiliyor. Ancak kaybediyor. Jefersonn onun için "Ne olacak yabancı bir Piç" diyor.
ELE'MAN çok hırslı bir adam...
Dünya İmparatorluğu kurup en başa geçmek hayaliyle yanıp tutuşuyor.
Bağımsızlık savaşında ilk başkan George Washington'un yanında yer alıp yaverliğine kadar yükseliyor.
Sonrasında Amerika Hazine Bakanı oluyor. Bugün dünyanın başına bela olan ahtapotun kurucusu olarak tarihe geçiyor. Ülkesinde ilk büyük banka Bank of New York'u ardından Amerikan Merkez Bankası'nı kuruyor.
Borsa'yı dünyaya açıyor, vahşi Amerikan Kapitalizmi'nin ahtapot gibi dünyaya yayılmasına ilk o kapıyı aralıyor. Bugün dünyayı saran dolar imparatorluğu ve zulmünün baş mimarı, ABD eski başkanlarından Jefersonn'un deyimiyle işte bu "Piç"tir... Şu anda 10 doların üzerinde de onun resmi var.
Onun adı Alexander Hamilton. Son yüz yıldır dünyadaki tüm savaşların ve kaosların, DOLAR ZULMÜNÜN ardında Alexander Hamilton'ın kurduğu vahşi sistemin izleri var.
Milyonlarca insanın ölümüne yol açan para savaşlarının sistem kurucusu Alexander Hamilton'un ölümü de ibretlik... Bir sohbette ABD başkan yardımcılarından Aaron Burr'un yüzüne "Sen kızınla ensest ilişki yaşıyorsun" diyor. Aaron Burr öfkeden deliye dönüyor ve Hamilton'u düelloya davet ediyor. Herkes uykudayken New York'ta ikili karşı karşıya geliyor.
Başkan Yardımcısı Aaron Burr'ın silahından çıkan mermi Alexander Hamilton'ı öldürüyor. Bugün dünya düelloda ölen bir "Piç"in kurduğu acımasız sistemin sancılarını çekiyor.
Dolar İmparatorluğu'nun kurucusu olduğu için de bu ELE'MAN hala "Amerika'da son 200 yılın en etkin 100 kişisi" arasında ilk beşte yer alıyor.
Casus Brunson krizi aslında okyanustaki bir kum tanesi... Türkiye bir 'Piç'in kurduğu sisteme çomak sokan ülke olduğu için bugün ekonomik saldırıya maruz kalıyor.
Dolara karşı uluslararası alışverişlerde yerel para kullanılması yönünde ilk tohumları attığı, Rusya, İran, Çin gibi ülkelerden "Olur" aldığı için hedefte. T.C. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için savaşıyor.
10 dolarlık ELE'MAN Alexander Hamilton'un kurduğu Merkez Bankası ile düelloya giriyor. İşin özeti bu.
Ellerindeki tüm argümanları kullanarak geliyorlar düelloya...
Mesela Der Spiegel Alman dergisi olmasına rağmen içi Amerika kokar.
Sahipleri New York bankalarının en üst katlarında kadeh tokuşturur.
O yüzden Der Spiegel "Türkiye IMF ile masaya oturuyor" diye yalan haber yazıp dik duran Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ankara'da dün sabah Amerikan elçiliğine yapılan saldırıya da böyle bakmak zorundayız.
Bu saldırı kime nasıl yarıyor?...
Tabii ki seçimlere hazırlanan Amerikan kamuoyunu Türkiye'ye ve casus Brunson krizine odaklamaya...
Dolara karşı 95 senede 9 milyon misli değer kaybeden Türk Lirası'na birileri maşalarla kurşun sıkıyor.
Bağımsızlık savaşı veren Yeni Türkiye o ezanımıza ve bayrağımıza göz diken "BİRİLERİ"nin kim olduğunu artık net bir şekilde biliyor. Gereken yapılacak... Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "Görecekler"...
Bayramınız mübarek olsun...
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