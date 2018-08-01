Golcü
Arthur Hays Sulzberger de Benjamin Seixas'ın torunudur.
İşte bu torun Arthur Sulzberger hayatını değiştirecek bir evlilik yapıyor.
Kendisi gibi Yahudi olan Adolph Ochs'un kızı ile hayatını birleştiriyor.
Yani gidiyor NewYork Times gazetesinin patronuna damat oluyor.
Ardından kayınpederine "Emekli olmayı" kabul ettirip New York Times gazetesinin başına geçiyor. Böylece medya imparatorluğunda Sulzberger ailesi dönemini başlatıyor.
İşte bu Yahudi patronlara ait gazete NewYork Times 1970'lerde bir kitaba büyük destek veriyor.
The Late Great Planet Earth adlı kitap tam on yıl boyunca New York Times'da en çok satan kitaplar listesinde birinci sırada gösteriliyor.
O kitapta "Deccalın neden olduğu nükleer kıyametten insanlığın kurtuluşu için Hz.
İsa'nın dönüşü" teması işleniyor.
Yani Amerika'da bugün Evanjelikler dediğimiz tutucu Protestan Hristiyanların sayılarının artarak 100 milyona ulaşmasına hizmet eden bir kitaba, New York Times yaklaşık 50 yıl önce sahip çıkarak yayılmasında başrol oynuyor.
Peki Yahudi patronların gazetesi, Evanjelist denen bu Protestan Hristiyan topluluğun büyümesinde neden öncü oluyor?
Bunu anlamak için çok eskilere gitmemiz gerekiyor. 16. yüzyıla kadar dünyada Protestan Hristiyanlık diye bir şey yok.
Ancak bu dönemden sonra Almanya ve İskandinav ülkelerinde ilk kıvılcımları atılan bu mezhep İngiltere'de kendine sağlam vücut bulup, oradan da Amerika'ya taşınıyor.
Protestanlığın, diğer hristiyan mezheplerden yolunun ayrıldığı en belirgin nokta ise "FAİZE HELAL" diyen yorumu olarak karşımıza çıkıyor.
Yani işin özünde Protestanlığı kuranlar da perde arkasında Hristiyanları bölmek isteyen ve dünyadaki Bankalar- Faiz imparatorluğunu yöneten Yahudiler oluyor.
İşte tam bu noktada da Amerika'daki tutucu Hrıstiyanlar Evanjelistlerin sıkı sıkya bağlandığı "İnancımız gereği Cennetteki krallığa ulaşmak istiyorsak Tanrı'nın dünyadaki krallığı verdiği Yahudilere hizmet etmemiz şart" inancının kaynağı da ortaya çıkıyor.
Yahudiler öyle bir Hrıstiyan mezhep kurup yayıyorlar ki, en büyük amacı Ortadoğu'da kurulacak geniş Yahudi Devleti'ni koruyup daha da büyütmeyi cennete gitme aracı olarak gören bir topluluğu doğuruyorlar adeta.
Bugün Amerika'da İsrail'e hizmeti cennete gitme garantisi olarak gören lobilerle birlikte aynı inançtaki Hristiyan topluluğu Evanjelistler de devletin tüm kademelerine sızmış durumda.
Ortada bir Amerikan Devleti var ama perde arkasında nihai kararları PARALEL YAPI alıyor.
Bugün Başkan yardımcısı Evanjelist Papaz Pence'in Donald Trump'ın yerine geçmesi hayaliyle tutuşanlar bile var.
O yüzden Evanjelistlere Amerika'nın FETÖ'sü diyoruz. Bir punduna getirip Trump'ı devirirlerse Papaz Pence ile tam 10 yıl ABD'yi yönetme ihtimalleri var.
Bu yüzden Amerikan derin devleti ile Amerikan FETÖ'sü Evanjelistler arasında çekişmeler ve kavgalar yaşanıyor.
Bu kavga tüm dünyaya çile çektirtirken Amerika'ya olan nefret ve öfke de çığ gibi büyüyor.
O yüzden dün "Zavallı Pentagon" diye yazdık...
Devleti güya geri almaya çalışıyorlar...
Ama tribünde oturarak!
Amerikan FETÖSÜ sahada...
Ve sürekli kendi kalesine gol atıyor!
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