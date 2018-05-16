18 milyar dolar
Kurduğu Açık Toplum Vakfı adlı sivil toplum örgütü ile ülkelere sızıyor.
"Girdiğimiz ülkelerde insan haklarının gelişimi için mücadele edeceğiz" diyor, daha insanca yaşamaktan dem vuruyor. Allı pullu güzel sözlerle ortalıkta dolaşıyor. Vaadlerine baktığında "Ne iyi insan bu yahu" diyorsun. Ancak adam Türkiye'de sadece Can Dündar'a röportaj verdi. Gürcistan ve Ukrayna'da nasıl seçilmiş iktidarları devirdiğini ballandırarak anlattı. "Ben devrimciyim" dedi. Şöyle bir düşünün. Bir ülkede milyonlarca insan işi gücü bırakıp geleceklerini tayin etmek için sandığa gidiyor. Sonra Soros geliyor, ülkede para harcayıp, birilerine dolarlar dağıtıp, seçilmişleri indiriyor.
Sonra da "Ben büyük adamım, ben yaptım" diye utanmadan açıklıyor.. Hatta seçilmişleri devirdiği ülkelerde bu iş için kaç para harcadığını bile bizim Can Dündar'a sırıtarak anlatıyor. Türkiye'de ise fazla para harcamadığını, Vakfı'na bizim Boğaz'daki işadamlarından para yağdığını da gururla haykırıyor. En yetkili, birinci ağızdan, vakfını iktidarları devirmek için kullandığını hiç utanmadan açıklayan birine bizim Boğaz'dan para yağıyor. Aynı Soros şu anda, Güney Amerika'da ve Polonya'da hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da seçilmiş hükümetleri itibarsızlaştırmak için kendini yırtıyor.
Çünkü o krizlerden, kaoslardan savaşlardan kazanan PARA İMPARATORLUĞU'nun yeryüzündeki en büyük tetikçisi.
İnanabiliyor musunuz adam Macar asıllı bir Yahudi ancak ülkesi Macaristan'da sırf onun operasyonlarını engelleyebilmek için "SORO S'U DURDUR" adı verilen yasa çıkarıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban 6 ay önce demeç verdi, diyor ki; "Paranın nereden geldiği, hangi gizli örgütlerle ilişkili oldukları ve hangi sivil toplum örgütünün kimin çıkarlarına hizmet ettiği bir bir ortaya çıkacak." Çünkü Soros Macaristan'daki tüm sivil toplum örgütlerine sızmış durumda. İktidar partisinden Szilard Nemeth "Soros imparatorluğunun yarı sivil örgütleri ulusal hükümetlere karşı, küresel büyük sermayenin çıkarlarını ve politik doğruculuk aleminin çıkarlarını savunmak için fonlanıyor. Bu örgütler bütün imkanlar kullanılarak ortadan kaldırılmalı." diye bağırıyor. Macar hükümeti dev bilbordları "Son gülen Soros olmasın!" afişleriyle donatarak kampanya yaptı. ABD Başkanı Trump da seçilmeden önce George Soros'u yerden yere vurmuştu. Soros'un iktidarları devirmek için kullandığı Açık Toplum Vakıfları geçen yıl üç aşamalı bir operasyonla Rusya'dan atılmıştı.
Soros bugüne kadar ülkeleri dizayn konusunda milyarlarca dolar harcadı.
Gezi ve FETÖ operasyonlarında ülkemize 5'er milyar dolarla girerek borsada ve döviz piyasasında oynadı, ekonomimize darbe vurmaya çalıştı. Ve gelinen son nokta... "Demokrasi, insan hakları" diyerek ülkelerde seçilmişlere operasyon yapan demokrasi düşmanı darbeci Soros son olarak kendi kurduğu 120 ülkede faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar bağışta bulundu.
Yeryüzünde böyle bir bağış yok... Bunun şimdiye kadar bir kişi tarafından bir vakfa yapılan en büyük bağışlardan biri olduğu açıklandı. Yani adam diyor ki, "Ben ülkelerdeki seçilmişleri indirmek için 18 milyar dolar daha harcayacağım..." Gürcistan'da yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı 25 günde indirdiğini ve bu iş için sadece 20 milyon dolar harcadığını bizim Can Dündar'a gururla açıklayan Soros'un, 18 MİLYAR DOLAR ile ülkelerde neler yapabileceğini de siz düşünün. Bizim Soros hayranı Boğaz'ın bu darbeciye para yağdırdığını bizzat adamın kendisi açıklamıştı. Şimdi Sorossever o Boğaz'dan çok sayıda işadamımız paralarını son dönemde yurtdışına kaçırarak doların yükselmesi için çaba harcıyor. Yani dışarıdan basılan düğmeyle "Hazırol"a geçenler, ülkemize seçim öncesi yapılan ekonomik operasyona bizzat GÖNÜLLÜ oluyor. 18 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYLE ülkemize saldıranlara eşlik ediyor. Ancak Devlet, bu Gönüllü işbirlikçilerin hepsini biliyor.
Hatta yurtdışına ne kadar kaçırdıklarından kuruşuna kadar haberdar... Ve bu yüzlerine de vuruluyor. 24 Haziran bu gönüllü işbirlikçilerin "TÖVBE" vakti olacak...
Soros kafası bu ülkede HER ZAMAN olduğu gibi bir kez daha kaybedecek.
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