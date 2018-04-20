Altın vuruş
Kredi derecelendirme kuruluşlarından tutun, ekonomik tetikçilerle, çakallarla saldıran, dolar üzerinden oyun oynamaya çalışan herkesi şu anda serseme döndürdü.
Bir yerlerinde şimşekler çakıyor, yıldızları sayıyorlar. İki gün önce "Rahip Brunson'u casus diye tutukladıysanız ben en önemli casusum" diye tweet atan Trump'a bile bu erken seçim kararı adeta "Kendine yeni bir meslek bul" cevabı oldu. Trump'ın komik mesajı, gündemin en alt dibine inip kayboldu gitti. "Suriye'yi vurduk, Türklerle Rusları ayırdık" diyerek komplekslerini, küçüklüğünü ve zavallılığını dışa vuran Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile sanırım Micron fareye dönmüştür.
Türkiye aleyhine raporlar yayınlayan ve kararlar alan Avrupa Parlamentosu, bu saldırılarıyla Türkiye'de dengeleri değiştireceğini zannederken, "Erken seçim" kararıyla feleğini şaşırdı. Bu işte en sert yumruğu ABD'deki Yahudi lobileri yedi. Aylardır düşünce kuruluşlarında toplantılar yapıyorlar. "2019'daki seçimlerde Erdoğan'ı nasıl, hangi planlarla indiririz" diye kafa patlatıyorlardı. Hatta "CHP'nin başına yeni bir isim getirerek mi 2019 seçimlerine girelim yoksa CHP'yi bir başka parti ile birleştirerek yeni liderle mi seçime sokalım" diyerek sabahlara kadar ışıkları söndürmüyorlardı.
Şimdi oturup "Yeni alternatif lider adaylarını bu seçimde deneyebilir miyiz? Bunu sağlayacak zaman var mı" diye kafa patlatacaklar.
Yetiştiremezlerse seçimden sonra Kemal Bey'i nasıl bir an önce indirir, yerine başkasını bindiririz diye ter torbalarını üç vardiya çalıştıracaklar. Onlar da gafil avlandı. Hiç beklemiyorlardı. O yüzden ellerindeki tüm medyanın tamamında "Sürpriz erken seçim kararı" yorumu yaparak yedikleri yumruğun sersemletici etkisini saklayamıyorlar. "Sonucu değil seçim tarihi sürpriz" başlıkları atarak "Erdoğan kazanacak" kabusuna giriyorlar. ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal "Erdoğan yeniden seçilirse çok geniş yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı olacak" diye yazarak içten içe ağlıyor. Washington Post da bir konuda adeta ağıt yakıyor, "Erdoğan referandumda kabul edilenler çerçevesinde geniş yetkilere sahip olmaya hazırlanıyor. Başbakanlık lağvediliyor, parlamento zayıflatılıyor." diye yazıyor, başına bir tek "Maalesef" eklemeyerek çektiği kahrı örtülü olarak dışa vuruyor. İnsanın okudukça "Bre dangalaklar" diyesi geliyor. Bizdeki yarı Başkanlık sistemi.
Onlarda ise Başkanlık sisteminin dik alası var. Sen kendi giydiğin elbiseye bak böyle salakça eleştirilerde bulunurken. Ancak dedik ya onlar da gol yedi. Ani erken seçim kararı onların da bir yerlerine fena battı.
Hayallerine adeta ot tıkadı. Kuyrukları fena acıyor. O yüzden kendi sistemlerine bakmadan aptalca buradan gelecek kadar zavallı duruma düşüyorlar. Hele İngiliz Guardian gazetesi içindeki öfkeyi ağzından akan salyalara dönüştürecek kadar kendini açık ederek kuduz gibi saldırıyor. Bu gazete geçmiş seçimlerde "Eğer Erdoğan Pazar günü istediğini alırsa, durdurulamaz olacak. Eğer engellenemezse kin dolu gazabı tehlikeli bir şekilde serbest olmuş olacak." diye yazacak kadar manyaklaşmıştı. Şimdi de köpekler gibi havlayarak Türkiye'ye saldırıyor, "Eyvah Erdoğan seçilecek ve Atatürk'ten daha güçlü olacak" diye yazarak saçını, başını, kıçını yoluyor.
Bir de utanmadan bunu manşetlerine taşıyor. Türkiye'deki seçimler İngiliz halkının ne kadar umurunda? Belki de hiç! Ancak dedik ya tetikçi çakalların binlerce km uzaktaki ülkemizde alınan seçim kararına saldırmaları, onların nasıl kazığa oturduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. wHepsinin planları vardı, hayalleri, akıttıkları ter, harcadıkları paralar, kullandıkları maşaların mesaisi, Türkiye'yi ele geçirmek için yordukları beyinleri... Hepsine "Şu an beyinsizsiniz" diyerek nasıl "BOŞ KAFALILAR" olduklarını alınlarına çaktık. O yüzden kudurmuşlar gibi Türkiye'deki erken seçim kararına çıldırıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye'de kazan kaynasın, ortalık karışsın, gelip bu topraklarda istedikleri gibi oynasınlar. Bir atasözü der ki; "Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz" Türkiye kazanı boş kafalara geçirdi!
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