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  1. Moron ve Maroon
Bekir Hazar BEKİR HAZAR
  • 16 Mart 2018, Cuma

Yeni dünya

İran'da tuhaf şeyler oluyor... Birileri insanları sokağa döküyor. Kadınlar sokaklarda başörtülerini ateşe atarak yakıyor. Mossad ajanları ülkede cirit atıyor. Amerika'nın kuzu gibi Dışişleri Bakanı Tillerson apar topar görevden alınıyor. İran düşmanı, İsrail yanlısı Mike Pompeo CIA başkanlığından alınıp Dışişleri Bakanlığı'na aday gösteriliyor.
CIA'ya da Uzakdoğu adalarında dahi kurduğu, yönettiği hapishaneler ve buralarda uyguladığı en derin işkence metotları ile tanınan Gina Haspel getiriliyor. Gina Ortadoğu'yu karıştıran, Arap Baharı'nın başlangıcında Tunus'ta bir göstericiye kendini yaktırarak fitili ateşleyen ve bugün gelinen noktada Suriye iç savaşını da başlatan bir kanlı gömleğin sahibi olarak karşımıza çıkıyor.
Dünyaya ekonomik savaş başlattığını resmen ilan eden ve Çin'le Avrupa Birliği ülkelerine çelik gibi bazı ithalat kalemlerinde vergi koyacağını açıklayan Trump yeni bir kavganın ateşine odun atıyor. Bu ülkeler de Amerika'ya ekonomik savaş ilan ediyor. Ab ve Çin delirmiş durumda, burnundan soluyor, savaş tamtamları çalıyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Ekonomik tetikçiler, istihbarat örgütleri, ordular, çakallar diken üzerinde hazır kıta bekliyor.
Birileri Rus istihbaratındayken İngiltere'ye çalışan ve Londra'da sinir gazı saldırısına uğrayan Rus ajan suikastı ile ortalığı karıştırıyor. İngiltere "Bu benim adamım" diyerek Rusya'ya köpürüyor, karşılıklı kılıçlar çekiliyor. Baktığımızda gizli bir el AB'den de çıkan İngilizleri Rusya ile tamamen köprüleri atmış hale getiriyor. Buna en çok Washington seviniyor, Londra adeta dünyadan izole edilip tasfiyeye doğru gidiyor.
Aynı dönemde İspanya tekrar Cebelitarık meselesini bir kez daha gündeme getiriyor, "Madem AB'de ayrılmak için pazarlık masasına oturuyorsun, Cebelitarık'ı bize iade etmelisin" diyerek Londra'ya nota veriyor. İngiltere'yi tasfiye yolunda, tam da Ruslarla cebelleşirken bir darbe de İspanya'dan geliyor, Beyazsaray sevinçle avuç ovuşturuyor.
Bunların hepsi 25-50 yıllık planların bir parçası olarak hayata geçiyor. Trump derin Amerika'nın adamı olduğunu bir kez daha göstererek böyle bir dönemde tavşanları kovuyor, şahinlerle çakalları geçmişlerine bakmaksızın birer birer göreve getiriyor.
Körfez ülkelerini Tahran'a karşı İsrail'in kucağında boşuna birleştirmediler.
Artık hedef İran olacak. İran'ı karıştırıp dünyayı bununla oyalayacaklar. İsrail de bu hengamenin arasında "Güvenliğim tehlikede" diyerek Suriye'nin bir bölümüne girip işgal edecek. Ardından ABD ve İsrail birlikte Afrika'ya dalıp, oradaki İngiliz-Fransız hakimiyetiyle savaşacaklar.
"Devamlı savaş" diyen Haçlı-Siyonist ittifakı Neoconların birer birer ABD'de göreve getirilmesinin altında bu yatıyor.
Amerika'nın sonradan olma vehabiliği olarak gösterilen İsrail hizmetkarı Hristiyan Evanjelistler şu anda Başkan yardımcısı Pence dahil her yerde çörekleniyorlar.
İsrail'de ise şu anda dünyanın gözünün kör olduğu bir kavga yaşanıyor. Yıllar önce Yahudi dinini seçen Afrikalılar sistemli bir şekilde İsrail'e taşınıp bu ülkede ikinci sınıf vatandaş ve hizmetçi olarak kullanıldılar. Ancak hepsi planlı bir şekilde devşirilip bugünler için hazırlandı.
Şimdi İsrail onları Afrika'ya göndermek istiyor. Afrikalı Yahudiler ise Tel-Aviv'de "Geri dönmeyiz" diye direniyor. Ancak nafile, yapacakları bir şey yok.
İsrail yıllar önce hazırlanan plan gereği bu Afrikalı 2.sınıf Yahudileri ülkelerine geri gönderip onlara büyük destek sağlayacak. Hepsini yaşadıkları fakir ülkelerin en zengin ve güçlü aileleri haline getirip HİZMETÇİ PARADORLARI ile devletleri yönetecek.
Amerikan-İsrail-Neocon-Evanjelist ittifakının planı bu. İpekyolu'ndan başlayıp, Ortadoğu'dan Afrika'ya sıçrayacak, Çin'e kadar uzayacak yepyeni bir savaş, kanlı bir dönem başlıyor.
Planlar, tezgahlar, çakalların akan salyaları dünyayı kirletiyor. Böyle bir dönemde gün kenetlenme ve tek ses olma dönemi.
Bu ülkede her daim çatlak sesler çıkarıp devletine saldıranlar şunu bilsinler ki;
Onlar da bilerek veya bilmeyerek çakallar aşkına HİZMETÇİ gömleği giymiş kişiler olarak tarihe geçecek.
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