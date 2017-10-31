Adam diyor ki; “Türkiye güçlü”
3. proje olarak da "Vergi yaslarını değiştir" dedi. Üç proje ile meydanlara çıkan Trump seçimi kazandı. Şimdi ABD Başkanı yeni vergi yasasını hayata geçirme aşamasına geldi. Orta sınıftan yüzde 15 vergi alırken, zenginden yüzde 40 alarak onların ümüğünü sıkmaya hazırlanıyordu Trump. Steve Bannon'un "Paralel Devlet haline gelen şirketler, zengin aileler ile savaş" çağrısına "Vergi yasası" ile uymak üzereydi. Ancak Paralel Devlet hemen harekete geçti. Seçimlerde Trump'ın kampanyasında başkanlık yapan Paul Manafort ve ortağı FBI tarafından dün tutuklandı. "Rusya ile işbirliği ve kara para aklama" suçlarından.
Trump'a karşı ilk dalga operasyon böylece başlamış oldu. Sırada başkaları var. ABD'de Trump'ı destekleyen Derin Devlet ile Başkan'ı devirmeye çalışan Paralel Devlet arasındaki kavgada artık savaş baltaları kafalara inmeye başladı.
Çok ilginçtir Trump'ın adamını tutuklama operasyonunu, FBI eski Başkanı Robert Mueller yürütüyor. Zenginlerin yönettiği Paralel Devlet'in yargı ayağı, Trump'ı kıskaca almak için ondan nefret FBI eski Başkanı'nı soruşturmanın başına getirdi. Yani ABD'de de YARGI OPERA SYONU başladı. Trump'ı yargıyla indirme operasyonunun başına getirilen FBI eski Başkanının FETÖ ile çok yakın ilişkileri vardı. FBI ajanı Sibel Edmonds Cuma akşamı ahaber'de yayınlanan Yaz-Boz'da "FBI eski Başkanı Robert, tam 26 yıl FETÖ'nün yasadışı hareketlerine dair belgeleri hasıraltı ederek, onları korumaya aldı" diyordu. FETÖ'yü koruyan adam şimdi Trump'ı tıpkı "FETÖ taktiği" yargı yoluyla indirmek için yakınlarından işe başladı. Trump şimdi çığlık atıyor "Tam da vergi kanunu çıkartmak üzereyken bu operasyonu yedim" diye. Yani "Tam ABD halkını 21 TRİLYON DOLAR soyan zenginlere vergi sopası indirmeye hazırlanırken bana karşı operasyon yaptılar" demek istiyor.
PARA'NOYA
Trump'a seçim kazandıran ve baş stratejisti olan Steve Bannon "Vergi operasyonu"nun mimarıydı. Pentagon tarafından desteklenen güçlü bir isimdi.
Trump'ı eleştirmeye başlayınca istifa ettirildi. İşte o Steve Bannon El Awsat'a röportaj veriyor; "TÜRKİYE ABD için en büyük tehlike. İran'dan daha tehlikeli" diyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor, gerekçesini de hiç utanmadan açıklıyordu. "Türkiye, başına buyruk hareket ediyor" diyordu.
Yani "Artık eskisi biz ne dersek onu yapmıyor. Bağımsız davranıyor" demek istiyordu. Evet, "Söz dinleyen, başüstüne diyen iyi çocuklar" yok artık bu ülkede. Rahatsızlar, midelerine kramplar giriyor. Onun için teröristleri binlerce TIR silahla besleyip, FETÖ'yü çiftlik saraylarda ağırlıyorlar. Steve "ABD için Ortadoğu çok önemli. Türkiye de Ortadoğu'da GÜÇLÜ ve SÖZ DİNLEMİYOR . Buna karşı sessiz kalmamalıyız." diye çağrı yapacak kadar densizleşiyor. CIA ajanlarının isim vermeden yazdıkları bloglarda da ilginç çağrılar yer alıyor; "Türkiye artık askerle yola getirilemeyecek.
Ekonomisine saldırmak ve Katar'ı halletmek gerekiyor. Çünkü Katar'dan yatırım geliyor" diye.
Steve Bannon da "Katar'a yönelik yaptırımlar konusunda Donald Trump'ı takdir ediyorum. Boykot, onun Arabistan ziyaretinden kısa bir süre sonra oluverdi." diyor zaten.
Ve ekliyor; "Katar da, K.Kore'den daha tehlikeli. Katar'a da sessiz kalınmamalı. ABD, Katar'a karşı hiç boş alan bırakmamalı." Katar Merkez Bankası açıklamıştı operasyon başladığında; "Bizi yıkamazlar.
Kasamızda yaklaşık 1 trilyon dolar var" diye. Boşuna demiyoruz tüm kavgalar "PARA "noya diye! Soymak istiyorlar. Karşı koyana "Tehlikeli" diyorlar, saldırıyorlar.
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- Adam diyor ki; “Türkiye güçlü”
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