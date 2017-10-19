Üst kat
Mücrim Arapça bir kelime... "Suçlu" anlamına geliyor. Adam Türkiye'yi "Suçlu" ilan ediyor, Barzani taraftarları alkışlıyor. Ortadoğu'nun parçalara ayrılması İsrail'in en büyük hayali. Kan dökülsün, Müslümanlar birbirine girip ufalansın diye her türlü tezgahı sergileyip "GAZ verme" sanatında doruklara çıkıyorlar. DEAŞ'ın içinde de çok güçlüler.
Geçen hafta Yaz-Boz'da FBI ajanı Paul Williams'ın açıklamalarını yayınladık.
Kan gölüne dönen Ortadoğu'da yaptığı araştırmalar hakkında bilgi veriyordu.
"Çok sayıda yaralı DEAŞ örgüt üyesinin Tel Aviv'de tedavi altına alındığını belirledim" diyordu. Dedik işte... "Yürüyün... Türkler suçlu...
ABD'deki Yahudi lobisi arkanızda" diye Erbil'deki Barzani mitinglerinde gaz veren ve "Kürdistan kurulmalı" diye açıkça bağıran tek ülke İsrail hem suçlu hem de güçlü... Gücü uyguladığı tezgahlarda. Barzani gibi zavallılar da oyuna gelerek zayıflığın temsilcisi oluyor.
Onun için karşılarında 350 tankı görünce topukluyorlar. Kimi de saf değiştirip Bağdat hükümetine kendini satıyor. Bunu ben söylemiyorum. KYB'den geliyor bu açıklama!
ALT KAT
Washington'un yüksek gökdelenlerinden biri... İçeride sürekli harıl harıl çalışma var. Devamlı toplantılar yapılıyor, hangi ülkeyi nasıl hedef alıp parçalarına ayırırız diye planlar ortaya konuyor. O gökdelende toplantının yapıldığı yer American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun yeri... Burası Haçlı-Siyonist ittifakı NeoCon'ların karargahı... O karargahtan NeoConlar'ın bir numaralı tetikçilerinden Michael Rubin Türkiye'ye sürekli saldırı halinde tweetler atıyor. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi "Türkiye'de darbe olacak. Bu benim analizim" diye tweetler atıyordu.
Şimdi aynı karargahtan bunun bir analiz olmadığını açıklıyor. "Aslında sağlam bir kaynaktan istihbarat almıştım" diyor.
Haçlı-Siyonist ittifakının tetikçisi acaba istihbaratı nereden aldı? Bunu öğrenmek için uzaklara gitmeye gerek yok. Hemen bir alt kata inmek yetiyor. Evet haçlı- Siyonist ittifakı NeoCon'ların karargahı American Enterprise Instute adlı thinkthank kuruluşunun bir alt katında tanıdık yüzler çalışıyor. Orada da "Rumi Forum" adındaki think-thank kurumu var. Hani şu FETÖ'cülerin ABD'de kurdukları ilk karargah... Orada darbe planları yapılıyor, bir üst kattaki NeoCon karargahından da dünyaya duyuruluyor. Michael Rubin'in "Aslında ben bir alt kattaki darbe toplantılarına katılıp, yönetenlerden biri oldum" diyecek hali yok. Bu ayıp olur. Onun için katıldığı ve yönettiği toplantıdan aldığı bilgilerle "Darbeyi önceden bilen" adam havasında hava atıyor. ÜST AKIL böyle işte... Verir gazı, "Yürüyün lobilerimizle arkanızdayız" der... Üst kattan alt katı yönetir. Alt kattakiler hep kullanılan zavallılar olur. Barzani de alt katta oturtulan zavallılardan... Üst katlarda ağzına Kerkük çalındı. O gazla şapa oturdu.
ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN
Kerkük'ten boru hatlarıyla Ceyhan'a gelen petrol de günde 600 bin varillerden 225 bin varile düşmüş. Petrol yataklarında çalışan Kürt teknisyenler de haliyle topuklamış. Artık o petrolü Bağdat hükümeti çıkaracak. Barzani gibi zavallılar da ordunun maaşlarını nasıl ödeyecek, nasıl iktidarda ve hayatta kalacak kim bilir? "Türkleri takmayın, Yahudi lobileri arkanızda... Yürüyün" diye miting alanlarında bağıran İsrailli para gönderir mi acaba? FETÖ'cüler de Bylock konuşmalarında ağlıyordu... "Türkiye'de işsiz kalan elemanlarımıza maaş ödeyemiyoruz. Para kalmadı" diye...
Üst kattakilere hizmetçi olan alt kattakilerin akıbeti hep aynı oluyor. Altta kalanın canı çıkıyor... Zavallılar... Ne diyelim?
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