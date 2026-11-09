BEKİR HAZAR

AB'DE dağılma süreci kapıda.İki kalbi var. Biri Almanya, diğeri Fransa. Şimdi Fransa derin sarsıntı yaşıyor. Tüm şehirlerinde aylardır devam eden sokak hareketleri ve şiddet, Fransa'da aşırı sağı patlattı. Son anketlerde ırkçı Le Pen'in partisi oyların nerdeyse yüzde 60'ına ulaştı. Le Pen, AB'ye karşı ve "Ulus Devlet"ten yana. Ona en büyük desteği Amerikan derin devleti ve Trump veriyor. AB'nin dağılması, ekonomik olarak Amerikan çıkarları için hayati önem taşıyor.

O yüzden o sokak olaylarında sadece sivil toplum örgütleri yok.CIA'dan tutun, "AB bitti çünkü çürüdü" diyen Trump'a, "AB derhal feshedilerek ortadan kaldırılmalı" diye bağıran ve Le Pen'e büyük destek veren derin devletin adamı Elon Musk'a kadar çok sayıda secret isimler de perde arkasında kurşun ve para sıkıyor.

Ukrayna'ya silah yağdırdığı için Rus istihbaratı bile Paris'te cirit atıyor.AB'yi dağıtmak veya kilitlemek için Fransa biçilmiş kaftan.Council on Foreign Relations, CFR, European Council on Foreign Relations, ECFR ve Geopolitical Futures gibi düşünce kuruluşları Fransa'nın sahip olduğu yapısal kırılganlıkları, bütçe açıkları, siyasi kutuplaşma, aşırı sağın yükselişi ve sistemin getirdiği ani rejim sarsıntılarını hatırlatıp finali şöyle yapıyor; "AB'nin iki liderinden biri Fransa, birliğin yumuşak karnı ve zayıf halkası." Değişimin yavaş olduğu Almanya'da sistemi sarsmak zor.

Fransa'da ise devrimsel ve ani sarsıntılar oluşturmak daha kolay. Paris'te aşırı sağın iktidar olması, İtalya'dan Hollanda'ya kadar tüm kıtadaki sağ popülist dalgayı tırmandıracak en büyük katalizör. Eğer amaç AB'yi yıkmak veya işlevsiz bir kıtaya dönüştürmekse, Almanya'nın ekonomisini hedef almak uzun, zor ve maliyetli. Ancak Paris'i ele geçirmek, AB'nin entegrasyon vizyonunu, ortak güvenlik politikasını ve siyasi bütünlüğünü tek vuruşta felç edebilir. Bu yüzden Fransa, kıtadaki en stratejik "zayıf halka" olarak iştah kabartıyor ve şu anda üzerinde tepiniliyor.

Fransa düşerse veya birliğe açıkça muhalefet eden aşırı sağ Le Pen gibi biri iktidara gelirse, AB'nin küresel güç olma iddiası ve askeri vizyonu kalbinden vurulacak. Birliğin en büyük finansmanını sağlayan Paris-Berlin ekseni, AB'nin tüm krizleri aşmasını sağlayan ana motordur. Fransa'da Brüksel karşıtı bir liderin olması bu motoru ve para akışını kilitleyecektir.

Almanya tek başına kalınca asla AB'yi taşıyamaz. Le Pen'in "Tek kıta tek birlik" yerine ulusalcı tezini uygulamaya koyması, birliği ve Euro'nun hukuki temelini havaya uçuracaktır. Üye ülkeler arasındaki ortak politikalarda zincirleme bir kopuşu tetikleyecektir. Fransa gibi kurucu ve lider bir ülkede aşırı sağın başarılı olması, diğer üye ülkelerdeki benzer hareketleri cesaretlendirerek tüm birliği saracak bir "merkezkaç" kuvvetine dönüşecektir. AB'de çözülme süreci, Fransa'nın kapısını çalan siyasi depremle gerçeğe dönüşme potansiyeli taşıyor.

O yüzden şu anda Fransa'da sokaklarda bunu test ediyorlar. Şiddetin getirdiği karamsarlığı, "Aşırı sağcı ve AB karşıtı Le Pen gelecek, dertler bitecek" algısına dönüştürüyorlar.Gezi olaylarında başta Fransa olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamı sırıtıyor, avuç ovuşturuyor ve destek yağdırıyordu.18 gün salyaları akarak Taksim'den "Erdoğan gidiyor" diye canlı yaptılar.

Elçiliklerde çalışan kadınlar "Kırmızı" giyerek "Geziciyiz" diye açıkça ilan-ı aşkta bulundu. Şimdi Gezi'den daha beteri ile karşıya karşıyalar. Tüm başkentleri saracak yangın-şiddetkopuş geliyor. AB'yi kabus dolu günler bekliyor. Sırıtmaya, avuç ovuşturmaya ve canlı yayın yapmaya hazır olmalıyız!