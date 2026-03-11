BEKİR HAZAR

"Önce Amerika" diyen bir Trump vardı. Onu alıp kısa sürede tasmalı köpeğe ve "Önce İsrail" deme noktasına getiren güç belliydi. Mossad ajanı Epstein belli ki küçük çocuklara fuhuş yaptırdığı Karayipler'deki adasında Trump'ı da ağırlamıştı. Amerikalı kongre üyesi Ted Lieu belgeleri gördüğünü söylüyordu. "Trump'ın küçük çocuklara tecavüz ve susmaları için ölümle tehdit belgeleri var" diyordu. Yani işin özü "Bizim Başkan Trump tecavüzcü. Bunun belgesini gördüm" diye tüm dünyaya ilan ediyordu. Bu görüntüleri çeken de sızdıran da İsrail. Ellerinde Trump'la ilgili henüz bilmediğimiz binlerce daha belge var. Epstein öldürülmeden önce İsrail istihbaratına neler gönderdi tam olarak bilemiyoruz.

Ancak aylardır burada Trump'ın esir alındığını, Epstein belgeleriyle İsrail'in kucağına oturtulduğunu yazıyoruz. Tam 25 yıldır tüm Amerikan başkanlarına "İran'ı birlikte vuralım" diye yalvaran İsrail, ilk kez Trump gibi "Önce Amerika" diyen bir başkanı "Önce İsrail" diyen zavallı hizmetçi-köle bir başkan konumuna getirdi. Onu iktidara getiren küresel karşıtı Amerikan derin devleti de Pentagon da kaybetti. Hepsi İsrail'in diğer tasmalı köpeklerine döndüler adeta. Epstein gibi tek bir Mossad ajanı, Amerika'nın pedofili suçlusu başkanını (Bunu ben söylemiyorum, Amerikalı milletvekili diyor. Hatta tecavüzcü diyerek daha da ileri gidiyor) fuhuşa sürüklediği küçük kız çocukları ile esir alıyor ve İsrail'in hizmetçisi yapıyordu. Bu bir komplo veya iftira değildi. Tüm bu iddialarımıza en yetkili bir Amerikalıdan da doğrulama geldi.

Hem de en üst kademelerden. Obama döneminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'di bizi doğrulayan isim. "İsrail Obama döneminde, yani benim dışişleri bakanı olduğum dönemde İran'ı siz veya siz olmadan da bombalayacağız diye Amerikan başkanına baskı yaptı. Obama İran'a yönelik doğrudan bir askeri saldırıya onay vermedi" dedi. Sözü Trump'a getiren ABD eski Dışişleri Bakanı "Obama direndi. Ancak Trump buna boyun eğdi. Çünkü Epstein'in küçük çocuklara tecavüz kayıtları İsrail'in elinde" dedi. BİNGO... Ve bir bomba da beş gün önce patladı Washington'da. ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a yönelik cinsel iddialar içeren kayıp Epstein kayıtlarından yenilerini yayımladı. Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait ve kimliği açıklanmayan bir kadınla yapılan görüşmelerin özetini içeren kayıtlarda kadının, reşit değilken Trump tarafından istismara uğradığını iddia ettiği ifadeler yer aldı. Epstein'ın kendisini 13 ile 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey'e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti.

Kadın, bu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını söyledi. İşte İran Trump'ın sapkınlığı ve bunun İsrail tarafından belgelenip "Hakkında bir sürü iddia var. Bunlar yalan ve komlo diyerek yırtabilirsin. Ancak bizim elimizde görüntüler var. Sağolsun ajanımız ve arkadaşın Episten. Seni indiririz" tehdidine maruz kaldığı için bugün İran'ı vurma konusunda PES etti. Ve daha da ötesi tüm dünyanın nefret ettiği Netenyahu gibi bir katile aleni bir şekilde diz çöken tek ABD BAŞKANI olarak tarihe geçti.

Bugün Amerika'daki tüm anketlerde "Neden İsrail'in kuyruğuna takılıyoruz? Niçin İran'ı vuruyoruz" diyenlerin ve Trump'ı sorgulayanların sayısı çığ gibi büyüyor. Savaş gündemi ABD'de son bulduğu an, Epsteinçocuklara tecavüzölüm tehdidi gündemi start alacak. Trump'ın en büyük korkusu ve kabusu bu. "Dünyada İsrail'e hizmet cennetin anahtarıdır" inancına saplanan ve buna ölümüne inandırılmış ahmak Evanjelist Hristiyanlara kameralar önünde kendisini kutsatan Trump, Epistein dosyasından yırtmak için her türlü taklayı atıyor. 170 çocuğu öldürmek için Tomahawk füzesini bile İran'da bir okula gönderecek kadar gözü dönüyor. Ne yaparsa yapsın, isterse İran'ı tamamen ortadan kaldırsın, o Epstein dosyası ve belgeleri boynundaki İsrail tasmasına hep yapışık kalacak. Ve o tasma o boyundan çıkamayacak. Durum şimdilik bunu gösteriyor. Zavallı Amerika... Garibim Pentagon'daki güya ulusalcı askerler "Vatan- Millet-Washinton" diyordu.

Hepsi cücük kadar İsrail'in emrine Epistein ortağı başkanları yüzünde girdi. Emir eri oldular iyi mi? Dünya şu an ABD'yi sırtına İsrail semeri vurulmuş bir eşek gibi algılıyor artık. Bir Amerikan atasözü der ki; "Bir insan sana eşek derse umursama, ama 5 kişi sana eşek derse git kendine bir semer al." ABD'nin almasına gerek yok. Dedik ya "Önce Amerika'yı" tuttuğu gibi "Önce Amerikan eşeğine bin"e çeviren İsrail vurmuş zaten semeri.