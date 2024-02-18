ALİ ŞERBETÇİ

■ İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? T.A.

Sayın Okurum, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.



■ Yaklaşık 5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Her hangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı 9112 büro işçisi olarak girmişler ve Sgk primim asgari ücretten yatırılıyor. Asgari ücret bankaya kalanı elden alıyorum şirket yazışmalarım imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor fakat şirketin tek çalışanıyım, iş yaptığımız şirketler ancak ispatlayabilir satış müdürü olduğumu veya bu imzalar. Defalarca konuşmama rağmen olumlu bir sonuç çıkmadı bu sebepten işten çıkmayı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Şimdiden çok teşekkürler. K.C.

İş Kanununa göre; işçi tarafından iş sözleşmesi II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir.

Hukukun genel prensibi gereğince bir iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.

İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz.

Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.