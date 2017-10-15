Çalışan emekli tazminat alır
İhbar tazminatı İş Kanununun 17 nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.
Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır.
■ SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptığımdan dolayı SSK başlangıç tarihimden itibaren mi başlar yoksa SSK başlangıç tarihinden geriye dönük olmak suretiyle mi hesaplanma yapılır? 5Ö911000 Nolu SMS:
SSK emeklilik şartlarına göre, işe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır. Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi iki aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur. Tabiki bu ilk işe girişi askerden sonra olanlar için geçerlidir. İlk işe girişi askerden önce olanlar askerliği borçlanarak prim günlerine ilave ettirir ancak yaş ve kademeden herhangi bir düşüm söz konusu olmaz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5Ö554876 Nolu SMS:
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Çalışan emekli tazminat alır
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