"90 dakikada trink sat" vaadi Bakanlığın denetimine takıldı! Reklam Kurulundan durdurma cezası
Otomobilini satmak isteyen vatandaşları ilgilendiren reklamlar Ticaret Bakanlığının denetimine takıldı. "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin" ifadeleriyle yayımlanan reklamların tüketicilerde yanıltıcı algı oluşturduğu belirlendi. Satış süresinin hangi aşamadan itibaren hesaplandığının ve uygulama koşullarının açıkça belirtilmediğini tespit eden Reklam Kurulu, söz konusu reklamlara durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.
İkinci el otomobil satışında kullanılan süre vaatleri Ticaret Bakanlığının denetimine takıldı. Reklam Kurulu, araç satışının 90 dakika içerisinde tamamlanacağı yönünde tüketicilerde yanıltıcı algı oluşturan reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.
"90 DAKİKADA TRİNK SAT" REKLAMINA DURDURMA CEZASI
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin" ifadeleriyle yayımlanan reklamların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte bulunduğu bildirildi.
Reklamların, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içerisinde gerçekleşeceği yönünde bir algı oluşturduğu tespit edildi.
SATIŞ SÜRECİNİN KOŞULLARI AÇIKÇA BELİRTİLMEDİ
Reklam Kurulunun incelemesinde, 90 dakikalık sürenin satış işleminin hangi aşamasından itibaren hesaplandığının, uygulama koşullarının ve istisnaların açıkça belirtilmediği belirlendi.
İnceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.
BAKANLIKTAN YANILTICI REKLAMLARA KARŞI DENETİM MESAJI
Tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının korunacağını vurgulayan Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."