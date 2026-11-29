Reklamların, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içerisinde gerçekleşeceği yönünde bir algı oluşturduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin" ifadeleriyle yayımlanan reklamların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte bulunduğu bildirildi.

Reklam Kurulu, 90 dakikada araç satışı vaadinin yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reklamların durdurulmasına karar verdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SATIŞ SÜRECİNİN KOŞULLARI AÇIKÇA BELİRTİLMEDİ

Reklam Kurulunun incelemesinde, 90 dakikalık sürenin satış işleminin hangi aşamasından itibaren hesaplandığının, uygulama koşullarının ve istisnaların açıkça belirtilmediği belirlendi.

İnceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında reklam durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

BAKANLIKTAN YANILTICI REKLAMLARA KARŞI DENETİM MESAJI

Tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının korunacağını vurgulayan Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."