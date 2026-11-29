Paylaşımlarda Coman'ın Suudi Arabistan'da Müslüman olduğu ve Hanefi mezhebini benimsediği öne sürülürken, futbolseverler yıldız isme hem özel hem de kariyer hayatında başarı dileklerini iletti.

Daha önce Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Münih ve Al-Nassr gibi kulüplerde forma giyen ve kariyerinde çok sayıda kupa bulunan Fransız yıldız Kingsley Coman 'ın İslam'ı seçtiğine dair paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu.

Haberin yayılmasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı ve taraftar olumlu tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK VE YORUM YAĞMURU

Coman Müslüman oldu. (Foto: Sosyal medya)

Al-Nassr taraftarları ve Arap dünyasındaki futbolseverler, Kingsley Coman için tebrik ve iyi dilek mesajları paylaştı.

"MANEVİ ATMOSFER ETKİLİ OLDU" YORUMU

Sosyal medya kullanıcıları ve takipçiler, Suudi Arabistan'da forma giyen yabancı oyuncuların buradaki İslami kültür ve manevi atmosferden derinden etkilendiğini savunarak daha önce benzer adımlar atan diğer yabancı isimleri hatırlattı.

Paylaşımlarda, bu gelişmenin Fransız futbolcunun Suudi Arabistan'daki kariyerinde özel bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

KINGSLEY COMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kingsley Coman 13 Haziran 1996 tarihinde Fransa'nın Paris bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Coman 30 yaşında.